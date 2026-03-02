FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft gereageerd op de oplopende spanningen in het Midden-Oosten. De afgelopen dagen werden verschillende landen in de regio, waaronder gastlanden van de Formule 1, getroffen door militaire aanvallen vanuit Iran. De situatie zorgt voor grote onrust in de autosportwereld, zeker met het oog op de komende races.

Enkele dagen nadat het grootste deel van het F1-circus Bahrein had verlaten na de wintertests, werd de hoofdstad Manama een doelwit van raket- en droneaanvallen. Vooral het Juffair-gebied, waar zich een Amerikaanse marinebasis bevindt en waar vaak F1-personeel en media verblijven, werd genoemd als kwetsbare zone. De aanvallen volgden nadat de Amerikaanse president Donald Trump aankondigde dat de Verenigde Staten grootschalige militaire operaties in Iran waren begonnen.

‘We hopen op rust en stabiliteit’

Door de escalatie kwam ook de internationale logistiek onder druk te staan. Diverse luchtvaartmaatschappijen uit de Golfregio, zoals Emirates en Qatar Airways, hebben hun vluchten tijdelijk stilgelegd. Dat heeft directe gevolgen voor de reisplanning van teams, personeel en materiaal.

Formula One Management bevestigde dat de situatie nauwlettend wordt gevolgd. “Onze eerstvolgende races vinden plaats in Australië, China en Japan, dus voorlopig staan er geen evenementen in het Midden-Oosten op het programma”, klonk het. “Zoals altijd houden we de ontwikkelingen in de gaten en werken we nauw samen met de relevante autoriteiten.”

‘Veiligheid en welzijn staan voorop’

Ben Sulayem benadrukt dat het bestuursorgaan geen risico’s zal nemen. “In deze periode van onzekerheid hopen we op kalmte en een snelle terugkeer naar stabiliteit. Dialoog en de bescherming van burgers moeten prioriteit krijgen.” Volgens de FIA-topman staat de organisatie in voortdurend contact met lokale partners en betrokken partijen.

Hij spreekt bovendien zijn medeleven uit met de slachtoffers van het geweld. “Mijn gedachten zijn bij iedereen die door deze gebeurtenissen wordt getroffen. We zijn diep geraakt door het verlies aan mensenlevens en steunen de getroffen families en gemeenschappen.” De FIA laat weten dat veiligheid en welzijn de doorslag zullen geven bij beslissingen rond de komende evenementen in de regio, waaronder de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië. “Onze sport draait om eenheid en gedeelde waarden. Juist nu is die eenheid belangrijker dan ooit.”