Ben Sulayem en FIA maken statement na escalatie in Midden-Oosten

FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft gereageerd op de oplopende spanningen in het Midden-Oosten. De afgelopen dagen werden verschillende landen in de regio, waaronder gastlanden van de Formule 1, getroffen door militaire aanvallen vanuit Iran. De situatie zorgt voor grote onrust in de autosportwereld, zeker met het oog op de komende races.

Enkele dagen nadat het grootste deel van het F1-circus Bahrein had verlaten na de wintertests, werd de hoofdstad Manama een doelwit van raket- en droneaanvallen. Vooral het Juffair-gebied, waar zich een Amerikaanse marinebasis bevindt en waar vaak F1-personeel en media verblijven, werd genoemd als kwetsbare zone. De aanvallen volgden nadat de Amerikaanse president Donald Trump aankondigde dat de Verenigde Staten grootschalige militaire operaties in Iran waren begonnen.

‘We hopen op rust en stabiliteit’

Door de escalatie kwam ook de internationale logistiek onder druk te staan. Diverse luchtvaartmaatschappijen uit de Golfregio, zoals Emirates en Qatar Airways, hebben hun vluchten tijdelijk stilgelegd. Dat heeft directe gevolgen voor de reisplanning van teams, personeel en materiaal.

Formula One Management bevestigde dat de situatie nauwlettend wordt gevolgd. “Onze eerstvolgende races vinden plaats in Australië, China en Japan, dus voorlopig staan er geen evenementen in het Midden-Oosten op het programma”, klonk het. “Zoals altijd houden we de ontwikkelingen in de gaten en werken we nauw samen met de relevante autoriteiten.”

‘Veiligheid en welzijn staan voorop’

Ben Sulayem benadrukt dat het bestuursorgaan geen risico’s zal nemen. “In deze periode van onzekerheid hopen we op kalmte en een snelle terugkeer naar stabiliteit. Dialoog en de bescherming van burgers moeten prioriteit krijgen.” Volgens de FIA-topman staat de organisatie in voortdurend contact met lokale partners en betrokken partijen.

Hij spreekt bovendien zijn medeleven uit met de slachtoffers van het geweld. “Mijn gedachten zijn bij iedereen die door deze gebeurtenissen wordt getroffen. We zijn diep geraakt door het verlies aan mensenlevens en steunen de getroffen families en gemeenschappen.” De FIA laat weten dat veiligheid en welzijn de doorslag zullen geven bij beslissingen rond de komende evenementen in de regio, waaronder de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië. “Onze sport draait om eenheid en gedeelde waarden. Juist nu is die eenheid belangrijker dan ooit.”

Ouw-sjagerijn

Posts: 19.614

Ome Ben “In deze periode van onzekerheid hopen we op kalmte en een snelle terugkeer naar stabiliteit".

Droom lekker verder ome Ben, stabiliteit in die regio?......gaat never nooit gebeuren.
Het is en blijft 'n kruitvat daar blijkt wel weer.
Gaat het niet om de religie...gaat die oranje aap uit... [Lees verder]

  • 3
  • 2 maa 2026 - 13:49
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.614

    Ome Ben “In deze periode van onzekerheid hopen we op kalmte en een snelle terugkeer naar stabiliteit".

    Droom lekker verder ome Ben, stabiliteit in die regio?......gaat never nooit gebeuren.
    Het is en blijft 'n kruitvat daar blijkt wel weer.
    Gaat het niet om de religie...gaat die oranje aap uit Amerika zich er wel mee bemoeien.

    • + 3
    • 2 maa 2026 - 13:49
    • The Wolf

      Posts: 219

      altijd makkelijk zo'n kruidvat, las dat de tandpasta en axe deo in de aanbieding was

      • + 1
      • 2 maa 2026 - 13:51
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.614

      Die grote rollen keukenpapier zijn ook wel handig.

      (Op fluistertoon)...hé pst...de kapotjes zijn ook in de aanbieding daar.....nieuwe en tweedehands...

      • + 0
      • 2 maa 2026 - 13:56
  • Snork

    Posts: 22.414

    Ome Ben wil dat ze stoppen met bommen en granaten, anders gaan de GP's in Midden-Oosten niet door en dat kost centjes.

    • + 1
    • 2 maa 2026 - 14:25
  • jd2000

    Posts: 7.608

    Te triest voor woorden hoe men al eeuwenlang elkaar naar het leven staat in die regio. Zou zeggen,asfalteren en er een groot parkeerterrein van maken.

    • + 1
    • 2 maa 2026 - 14:53
    • The Wolf

      Posts: 219

      Geduld...
      Voor asfalteren is er eerst een goede laag puin nodig,
      daar zijn ze nu mee bezig

      • + 1
      • 2 maa 2026 - 15:07
  • MrStef85

    Posts: 6.562

    ‘Veiligheid en welzijn staan voorop’ Wilde ome Ben niet voorop staan om een hand te schudden?

    • + 0
    • 2 maa 2026 - 15:23

