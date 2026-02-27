Max Verstappen lijkt steeds nadrukkelijker richting het einde van zijn Formule 1-carrière te kijken. Tijdens de wintertests in Bahrein gaf de viervoudig wereldkampioen openlijk toe dat hij “zeker dichter bij het einde” zit. De nieuwe reglementen voor 2026 lijken hem daarbij allerminst te overtuigen om langer door te gaan.

De Nederlander benadrukt dat hij met een gerust hart kan stoppen. Zijn carrière voelt compleet en het leven buiten de paddock begint steeds belangrijker te worden.

Nieuwe regels helpen niet mee

In gesprek met de Up to Speed-podcast liet Verstappen duidelijk blijken dat de komende regelgeving, met een grotere focus op batterijmanagement, niet bij hem in de smaak valt. “Absoluut dichter bij het einde, dat is zeker”, zei hij lachend over zijn toekomst. “Eerlijk gezegd is het lastig. Ik zou zeggen dat de huidige regelgeving de levensduur van mijn carrière in de Formule 1 niet echt helpt.”

Toch maakt het hem niet zenuwachtig. “Maar het maakt ook niet uit. Ik ben sowieso al heel blij met mijn carrière in de Formule 1. Ik kan het gemakkelijk achterlaten. Ik heb genoeg andere projecten.” Daarmee onderstreept hij dat een afscheid op korte termijn zeker geen ondenkbaar scenario is.

“Ik wil mijn leven leven”

De jongste debutant ooit in de Formule 1 groeide uit tot een icoon met vier wereldtitels, maar een carrière tot zijn veertigste, zoals Fernando Alonso of Lewis Hamilton, ziet Verstappen niet zitten.

“Wat maakt het uiteindelijk uit als je 60 of 70 bent of je vier of tien titels hebt?”, vraagt hij zich af. “Je wordt ouder en ik wil die tijd liever met mijn familie doorbrengen. Dat begin ik steeds meer te beseffen.”

Familie alles voor Verstappen

Een recente skivakantie bevestigde dat gevoel. “Vorige week was ik met vrienden en familie aan het skiën. Dat zijn momenten waarop je het leven echt waardeert. Waarom zou ik 24 keer per jaar de wereld rondreizen om nog een titel te pakken?”

De Nederlander sluit af met een duidelijke boodschap. “Ik wil mijn leven leven. Je leeft maar één keer. Ik wil niet 25 jaar in een raceauto zitten. Misschien klinkt dat dramatisch, maar ik wil niet alleen maar blijven jagen op succes.”

Verstappen ligt nog tot eind 2028 vast bij Red Bull Racing, maar zijn woorden maken duidelijk dat de teller van zijn F1-carrière onvermijdelijk richting nul loopt.