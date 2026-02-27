user icon
Verstappen verlaat mogelijk de Formule 1 na 2028: "Kan het makkelijk achterlaten"

Max Verstappen lijkt steeds nadrukkelijker richting het einde van zijn Formule 1-carrière te kijken. Tijdens de wintertests in Bahrein gaf de viervoudig wereldkampioen openlijk toe dat hij “zeker dichter bij het einde” zit. De nieuwe reglementen voor 2026 lijken hem daarbij allerminst te overtuigen om langer door te gaan.

De Nederlander benadrukt dat hij met een gerust hart kan stoppen. Zijn carrière voelt compleet en het leven buiten de paddock begint steeds belangrijker te worden.

Nieuwe regels helpen niet mee

In gesprek met de Up to Speed-podcast liet Verstappen duidelijk blijken dat de komende regelgeving, met een grotere focus op batterijmanagement, niet bij hem in de smaak valt. “Absoluut dichter bij het einde, dat is zeker”, zei hij lachend over zijn toekomst. “Eerlijk gezegd is het lastig. Ik zou zeggen dat de huidige regelgeving de levensduur van mijn carrière in de Formule 1 niet echt helpt.”

Toch maakt het hem niet zenuwachtig. “Maar het maakt ook niet uit. Ik ben sowieso al heel blij met mijn carrière in de Formule 1. Ik kan het gemakkelijk achterlaten. Ik heb genoeg andere projecten.” Daarmee onderstreept hij dat een afscheid op korte termijn zeker geen ondenkbaar scenario is.

“Ik wil mijn leven leven”

De jongste debutant ooit in de Formule 1 groeide uit tot een icoon met vier wereldtitels, maar een carrière tot zijn veertigste, zoals Fernando Alonso of Lewis Hamilton, ziet Verstappen niet zitten.

“Wat maakt het uiteindelijk uit als je 60 of 70 bent of je vier of tien titels hebt?”, vraagt hij zich af. “Je wordt ouder en ik wil die tijd liever met mijn familie doorbrengen. Dat begin ik steeds meer te beseffen.”

Familie alles voor Verstappen

Een recente skivakantie bevestigde dat gevoel. “Vorige week was ik met vrienden en familie aan het skiën. Dat zijn momenten waarop je het leven echt waardeert. Waarom zou ik 24 keer per jaar de wereld rondreizen om nog een titel te pakken?”

De Nederlander sluit af met een duidelijke boodschap. “Ik wil mijn leven leven. Je leeft maar één keer. Ik wil niet 25 jaar in een raceauto zitten. Misschien klinkt dat dramatisch, maar ik wil niet alleen maar blijven jagen op succes.”

Verstappen ligt nog tot eind 2028 vast bij Red Bull Racing, maar zijn woorden maken duidelijk dat de teller van zijn F1-carrière onvermijdelijk richting nul loopt.

 

Cyril Ratatouille

Posts: 3.279

Mark my words: Verstappen stopt na 2026 (dus ergens tussen 2027 en 2040).

  • 3
  • 27 feb 2026 - 14:22
  • Snork

    Posts: 22.410

    De bulk moet dag in en dag uit door tot zijn 67e jaar en waarschijnlijk in de toekomst eerder richting de 70.
    Ik vlieg niet 24x de wereld over per jaar, wel zeker 10x en dan nog ook vaak erbovenop in Europa voor zaken. Dan mis ik familie ook wel, maar het hoort erbij.
    Max heeft z’n leven financieel al volledig op het droge, vandaar dat hij dit soort uitspraken kan permitteren. Maar het is wel een extreem luxe positie.

    • + 2
    • 27 feb 2026 - 14:22
    • HarryLam

      Posts: 5.299

      Vergeet niet Max doet dit al 20 jaar zo een beetje en dan ga je die hotels en dat eeuwige gereis spuugzat worden, dan komt het echt je strot uit.
      Dus ik snap Max volledig.

      • + 0
      • 27 feb 2026 - 15:21
    • Rimmer

      Posts: 13.174

      Ik snap Max ook volledig. Mijn zegen heeft hij. Maar voor mij als F1 kijker is het een ramp. Na Schumacher was de lol er al een beetje af zonder echte helden. Toen Max kwam was er weer een echte wereldcoureur in het veld met het charisma van Schumacher, de kwaliteiten van Max en de uitspraken en eigenheid van Senna.
      Zonder Max moet ik weer jarenlang naar jongens kijken die er niet aan kunnen tippen. Dat is balen. Maar ik ben dankbaar voor de jaren met Max, dat staat buiten kijf.

      • + 0
      • 27 feb 2026 - 15:52
    • The Wolf

      Posts: 204

      we hebben Lance nog...

      • + 0
      • 27 feb 2026 - 15:54
    • f1 benelux

      Posts: 4.261

      @ Snork : "Max heeft z’n leven financieel al volledig op het droge, vandaar dat hij dit soort uitspraken kan permitteren."
      Dat klopt MAAR dan moet hij z'n levensstijl wel aanpassen. Het zal de eerste niet zijn die uitbundige uitgaven blijft doen terwijl de miljoenen niet meer binnen komen stromen. En voor ze het weten zijn ze blut!
      (Ik weet niet of Max een uitbundig leven leidt hoor, maar ik zou wel zeggen: "Vliegtuig verkopen en weg uit Monaco)




      Zo ..

      • + 0
      • 27 feb 2026 - 16:23
  • Cyril Ratatouille

    Posts: 3.279

    Mark my words: Verstappen stopt na 2026 (dus ergens tussen 2027 en 2040).

    • + 3
    • 27 feb 2026 - 14:22
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.598

    De smiegt.
    Zit hij daar gewoon zijn prijs omhoog te duwen.

    Max: "Ik stop".
    Redbull: "Maar als we je nu 10% meer loon geven"?
    Max: "Nee hoor, ik stop".
    Redbull: "En met 20% meer loon?"
    Max: "Ik stuur Vermeulen wel ff langs"

    • + 3
    • 27 feb 2026 - 14:45
    • The Wolf

      Posts: 204

      Max: "Ik stop".
      Redbull: "Maar als we je nu 10% meer loon geven"?
      Max: "Nee!"
      Redbull: "En met 20% meer loon?"
      Max: "Nee!"
      Wolff: "Ich geb dir dreißig Prozentpunkte mehr Lohn!!"
      Max: "NEIN!"
      Wolff: "FÜNFZIG PROZENT!!"
      Max: "Oké, passt schon… ich komme!...."

      • + 0
      • 27 feb 2026 - 15:00
  • Cicero

    Posts: 1.627

    Verstappen lijkt me echt een coureur die het nu zat is. Straks thuis zit en dan beseft wat hij achter heeft gelaten. En dan na een sabatical na 1 of 2 jaar weer terug komt. En ik hoop daar ook wel op, want na verstappen krijgen we weer Nederlandse prutsers zoals doornbos in de F1...

    • + 3
    • 27 feb 2026 - 15:04
    • f(1)orum

      Posts: 9.592

      Bobby D. lijkt me een beetje te oud, maar aan de andere kant is hij wel heel erg bekend met elektrische speeltjes die op accu's werken....

      • + 0
      • 27 feb 2026 - 15:06
    • Ferrari412T1

      Posts: 470

      Hij gaat echt niet thuis zitten. Hij zal dan GT3 gaan racen en dat is niet zo intensief racen als de F1. Hij zal de F1 echt niet gaan missen. Max is altijd recht voor zijn raap en wat hij zegt doet hij ook vaak.

      • + 0
      • 27 feb 2026 - 15:29

