Verstappen verwacht niet dat Red Bull direct kan winnen

Max Verstappen en zijn team Red Bull Racing staan aan de vooravond van een nieuw tijdperk in de Formule 1. Over een week gaat het nieuwe seizoen van start in Australië, maar Verstappen denkt niet dat ze daar al om de zeges kunnen vechten.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe regels, en dat betekent dat niemand echt weet waar ze staan. Bij Red Bull temperde men de verwachtingen al snel, want ze rijden dit jaar voor het eerst met eigen krachtbronnen. Deze bouwen ze in samenwerking met Ford, en ze gaven zelf al aan dat ze veel minder ervaring hebben dan de concurrentie.

Tijdens de testweken in Barcelona en Bahrein zagen Verstappen en zijn teamgenoot Isack Hadjar er echter opvallend competitief uit. Ze noteerden snelle tijden, oogden competitief en de krachtbron zag er ook betrouwbaar uit. Bij de concurrentie maken ze zich al zorgen, en Mercedes-teambaas Toto Wolff wees Red Bull al aan als de grote favoriet.

Volgende week gaat het nieuwe seizoen van start in Melbourne met de Australische Grand Prix, de vraag is of Red Bull daar direct mee kan vechten.

Hoe is het gevoel bij Verstappen?

Verstappen heeft daar zo zijn twijfels over, en sprak zich tijdens een evenement van Viaplay uit over het gevoel bij Red Bull: "Al met al is het een positief gevoel, omdat we weinig problemen hebben gehad. Ik blijf het toch bijzonder vinden dat we het zo strak voor elkaar hadden, met zo'n nieuwe motor en veel nieuwe mensen erbij. Op dat vlak ben ik dus heel erg blij."

Kan Red Bull direct winnen?

De vraag die dan blijft hangen, is of Verstappen en Red Bull in staat zijn om in Australië mee te vechten om de overwinning. Volgens de Nederlander is dat niet mogelijk: "Als we naar de prestaties kijken, dan denk ik dat we nog een stapje moeten gaan zetten om echt vooraan mee te doen. Ik denk namelijk dat we op dit moment niet voor de overwegingen mee zullen doen. Je moet wel realistisch blijven. Het was echter niet onze verwachting dat dat ook meteen het geval zou zijn, met de komst van deze nieuwe regels en onze nieuwe motor."

HermanInDeZon

Posts: 677

Tuurlijk kan je niet winnen Max, beweerde je tweede helft vorig jaar ook elke race.

Begint beetje flauw te worden eigenljk

  • 1
  • 27 feb 2026 - 13:25
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (3)

  • HermanInDeZon

    Posts: 677

    Tuurlijk kan je niet winnen Max, beweerde je tweede helft vorig jaar ook elke race.

    Begint beetje flauw te worden eigenljk

    • + 1
    • 27 feb 2026 - 13:25
    • f(1)orum

      Posts: 9.589

      @Ouw, is that you?

      • + 0
      • 27 feb 2026 - 13:35
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.595

      Nee hoor.
      Herman zit in de zon en ik zit thuis te sjagerijnen.

      • + 0
      • 27 feb 2026 - 13:37

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

