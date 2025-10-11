user icon
Veel gehoord Verstappen-gerucht ontkracht: "Erken gewoon hoe goed hij is"

  • Gepubliceerd op 11 okt 2025 15:44
  • comments 22
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen heeft een geweldige maand achter de rug. In de afgelopen vier races wist hij zijn achterstand op de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris flink te verkleinen, en gelooft men weer in de titel. Rob Smedley is zwaar onder de indruk van Verstappen, en maakt een einde aan een veel gehoord verhaal.

Verstappen leek maandenlang te worstelen met zijn Red Bull-bolide. De RB21 leek niet te voldoen aan zijn verwachtingen, en zijn achterstand groeide met de race. In de weken na de zomerstop wist Red Bull het echter om te draaien, en past Verstappen de RB21 weer als een handschoen. Hij wist te winnen in Italië en Azerbeidzjan, en door zijn tweede plaats in Singapore liep hij ook weer een beetje in op de McLarens.

'Dat is onzin'

Voormalig Ferrari- en Williams-engineer Rob Smedley is enorm onder de indruk van Verstappen. In de podcast James Allen on F1 spreekt hij zich uit: "Max heeft dit jaar fantastische races gereden. Denk aan Monza en Bakoe, twee redelijk vergelijkbare circuits. Ze wisten de auto daar uitstekend te optimaliseren, zeker gezien de omstandigheden."

"In Singapore was het wat anders, ook omdat McLaren het niet goed deed in de kwalificatie. Verstappen greep gewoon zijn kans, en dan zien we telkens weer: hij haalt gewoon het maximale uit de auto. Laten we eerlijk zijn, er wordt zoveel onzin verteld over dat de auto rond Max is ontworpen. Natuurlijk, soms beweegt het team wat in zijn richting, maar dat is omdat de ontwerpers rekening houden met waar hij zich comfortabel bij voelt."

'Erken hoe goed hij is'

Volgens Smedley is de sport niet op een punt dat ze een auto om een coureur heen kunnen bouwen: "Laten we gewoon eerlijk erkennen hoe goed die gast echt is. Hij kan in elke auto stappen en sneller rijden dan wie dan ook op aarde. Het feit dat we het er überhaupt over hebben dat Max in deze fase nog meedoet om de titel, zegt alles over hoe buitengewoon hij is."

Patrace

Posts: 6.270

Punt.
Duidelijke taal van iemand die er verstand van heeft.

  • 27
  • 11 okt 2025 - 15:51
Reacties (22)

    • snailer

      Posts: 30.139

      Nee nee nee.
      We hebben vorige week geles=zen dat Russell minstens zo snel is. En Leclerc is ook sneller heb ik gisteren gelezen.

      • + 6
      • 11 okt 2025 - 16:13
    • Canson Po

      Posts: 2.723

      @snailer sommige mensen hebben ook dringed een dokter nodig :p

      Enfin denk maar eens terug aan die masterclass in Brazilië je moet echt wel terug naar Schumi prime time of Senna om dergelijke prestaties te zien, buitenaards talent zo kan je best Max omschrijven net zoals je Pogacar in het wielrennen hebt, gewoon te goed voor de rest!

      • + 8
      • 11 okt 2025 - 17:08
    • F1jos

      Posts: 4.717

      Max fans hebben het ook heel veel verstand, want die wisten al heel lang van zijn bijzondere kunsten.

      • + 2
      • 11 okt 2025 - 17:47
    • snailer

      Posts: 30.139

      @Canson Po, mij hoef je niet te overtuigen. Overigens was ik geen fan van Schumacher, maar uiteraard valt er helemaal niets af te dingen op de kwaliteiten van Schumacher.

      Types als F1jos zijn dan weer niet overtuigd.

      De moeite die soms wordt genomen om Verstappen te down playen is enorm. Op dit moment is er een beweging bezig dat Hadjar de zelfde rijstijl heeft als Verstappen. Het ligt dus nog steeds aan de auto. Alsof Verstappen een auto wilde met mega onderstuur en super instabiel. (Wat overigens de laatste races redelijk verbeterd is.)

      En om op Hadjar terug te komen. Ik heb de data vergeleken en heb de video op yt gevonden waar de beweging waarschijnlijk vandaan komt. Gebaseerd op 1 opname van 1 bocht. Zeg maar de Windsor benadering. Die rankt alle rijders die er ooit gereden hebben gebaseerd op het nemen van 1 type bocht.
      Pak welke kwalificatie dit jaar dan ook, leg de snelste ronde van Handjar over die van Verstappen en dan zie je dat bijna elke bocht volledig anders wordt genomen door de twee.

      F1 is een napraterij sport. Iemand roept iets en het is direct waar. Meestal is het absoluut niet waar en soms ligt de waarheid ergens in het midden.

      • + 2
      • 11 okt 2025 - 18:17
    • Canson Po

      Posts: 2.723

      Tsja die Windsor das ook weer zo'n klokhuis, ik hoop vooral dat ze Hafjar nog een jaartje extra laten rijpen bij racingbulls, als zal dit wel ijdele hoop zijn.

      • + 0
      • 11 okt 2025 - 20:36
  • Snork

    Posts: 21.900

    Ik weet hoe het zit, en hierbij de onthulling:
    In een klein dorpje in een streek die vroeger omsingeld was door Romeinen, maar niet te overwinnen was, woont een nakomeling van een druïde. Hij kookt nog steeds het aloude recept van zijn over-over-over-over-(x24)-overgrootvader. Het toverdrankje wordt tegenwoordig via het darkweb aan alleen Max verstrekt. Een uurtje voor de actie neemt Max een flinke slok, waarna hij kan kiezen om het hele Romeinse leger uit hun sandalen te meppen of snoeihard te gaan racen.
    Wij weten inmiddels dus wel beter.
    Mondje dicht 🤫

    • + 5
    • 11 okt 2025 - 16:03
    • snailer

      Posts: 30.139

      Nu heb ik een druide bij mijn voorouders zitten. Het gouden snoeimes hebben we van armoede moeten verkopen helaas.

      • + 1
      • 11 okt 2025 - 16:13
    • Larry Perkins

      Posts: 60.553

      Dus we vertellen niet dat Max de gouden tip kreeg van tante Agaath uit Warmetuut omdat zij het voor elk kantklostoernooi ook inneemt @Snork?
      Goed om te weten voordat ik mijn mond voorbij praat... Sssssttt! 🤫

      • + 0
      • 11 okt 2025 - 19:51
    • Snork

      Posts: 21.900

      Tante Agaath zit met dat toverdrankje wel diep in het grijze circuit Larry. Wat je net zegt is wel iets wat ik eigenlijk stil wilde houden, om een invasie in Warmetuut te voorkomen.

      • + 0
      • 11 okt 2025 - 19:59
    • AUDI_F1

      Posts: 3.336

      Mooie tekst. Maar misschien zou je AI eens moeten vragen om hier een plaatje van te maken.

      • + 0
      • 11 okt 2025 - 20:23
  • gridiron

    Posts: 2.861

    "Het feit dat we het er überhaupt over hebben dat Max in deze fase nog meedoet om de titel, zegt alles over hoe buitengewoon hij is."

    Dat is omdat het puntenverschil no haalbaar is

    • + 1
    • 11 okt 2025 - 16:41
    • Avb1

      Posts: 164

      Voor Russel ook?

      • + 0
      • 11 okt 2025 - 17:00
    • benettonB187

      Posts: 522

      Ik blijf erop hopen. Tis nog mogelijk

      • + 1
      • 11 okt 2025 - 17:11
  • Avb1

    Posts: 164

    In 2023 had je zonder Verstappen hetzelfde gehad als McLaren nu...
    Dus 2 rijders Perez en iemand anders die strijden om de WK maar die niet instaat zijn om elke race te winnen.

    • + 3
    • 11 okt 2025 - 16:59
  • Knalpijp

    Posts: 2.120

    Ben er helemaal mee eens!

    • + 1
    • 11 okt 2025 - 17:32
  • schwantz34

    Posts: 40.999

    Als figuren zoals @SennaS dit nou ook eens inzien zijn we gelijk van een bull gezeik af!

    • + 6
    • 11 okt 2025 - 17:42
    • Adenauer Forst

      Posts: 1.169

      Met oogkleppen op wil er nog wel eens een artikel aan hun aandacht ontsnappen. Kun je hen niet kwalijk nemen. Bovendien wat weet die Smiley er nou van.

      • + 0
      • 11 okt 2025 - 20:12
    • schwantz34

      Posts: 40.999

      NOthing!

      • + 1
      • 11 okt 2025 - 20:19
  • SennaS

    Posts: 10.554

    Ieder zijn mening en wie moet je geloven.
    Feit is dat de mcl en rbr mannen een topauto nodig hebben per weekend, en z niet dan wint het andere team.
    Russell is soms de vreemde eend in de bijt, die op een goede dag in die wisselvallige mercedes zelfs wint.

    • + 1
    • 11 okt 2025 - 22:11
    • nr 76

      Posts: 7.008

      Lees het stukje hierboven nog eens een keertje, SennaS.

      • + 0
      • 11 okt 2025 - 22:17
    • Pepe

      Posts: 1.111

      Is tegen zijn zere been. Heeft notabene al die jaren anders beweerd. Maarja dat SennaS er geen verstand van heeft, dat wisten de meeste al.

      • + 0
      • 12 okt 2025 - 01:08

