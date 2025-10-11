Veel gehoord Verstappen-gerucht ontkracht: "Erken gewoon hoe goed hij is"

Max Verstappen heeft een geweldige maand achter de rug. In de afgelopen vier races wist hij zijn achterstand op de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris flink te verkleinen, en gelooft men weer in de titel. Rob Smedley is zwaar onder de indruk van Verstappen, en maakt een einde aan een veel gehoord verhaal.

Verstappen leek maandenlang te worstelen met zijn Red Bull-bolide. De RB21 leek niet te voldoen aan zijn verwachtingen, en zijn achterstand groeide met de race. In de weken na de zomerstop wist Red Bull het echter om te draaien, en past Verstappen de RB21 weer als een handschoen. Hij wist te winnen in Italië en Azerbeidzjan, en door zijn tweede plaats in Singapore liep hij ook weer een beetje in op de McLarens.

'Dat is onzin'

Voormalig Ferrari- en Williams-engineer Rob Smedley is enorm onder de indruk van Verstappen. In de podcast James Allen on F1 spreekt hij zich uit: "Max heeft dit jaar fantastische races gereden. Denk aan Monza en Bakoe, twee redelijk vergelijkbare circuits. Ze wisten de auto daar uitstekend te optimaliseren, zeker gezien de omstandigheden."

"In Singapore was het wat anders, ook omdat McLaren het niet goed deed in de kwalificatie. Verstappen greep gewoon zijn kans, en dan zien we telkens weer: hij haalt gewoon het maximale uit de auto. Laten we eerlijk zijn, er wordt zoveel onzin verteld over dat de auto rond Max is ontworpen. Natuurlijk, soms beweegt het team wat in zijn richting, maar dat is omdat de ontwerpers rekening houden met waar hij zich comfortabel bij voelt."

'Erken hoe goed hij is'

Volgens Smedley is de sport niet op een punt dat ze een auto om een coureur heen kunnen bouwen: "Laten we gewoon eerlijk erkennen hoe goed die gast echt is. Hij kan in elke auto stappen en sneller rijden dan wie dan ook op aarde. Het feit dat we het er überhaupt over hebben dat Max in deze fase nog meedoet om de titel, zegt alles over hoe buitengewoon hij is."