Voormalig race-engineer ziet samenwerking met Verstappen wel zitten

Voormalig race-engineer van Ferrari, Rob Smedley, weet wel met welke coureur van het huidige rijdersveld in de Formule 1 hij zou willen samenwerken: Max Verstappen.

Max Verstappen heeft er inmiddels negen seizoenen opzitten bij het team van Red Bull Racing, en dat zijn bepaald geen onsuccesvolle jaren gebleken. De Nederlander schreef vier wereldkampioenschappen, 63 Grand Prix-zeges, 40 pole positions, 112 podiumplaatsen en 33 snelste raceronden op zijn naam. Dit succes heeft de inmiddels 27-jarige coureur niet alleen aan zichzelf en zijn auto, maar ook aan race-engineer Gianpiero Lambiase te danken.

De 44-jarige Italiaanse-Brit is al sinds Verstappen in 2016 werd gepromoveerd van Toro Rosso naar Red Bull Racing de race-engineer van de Nederlander. De samenwerking levert echter niet alleen succes, maar ook hilarische conversaties op over de boordradio. De twee vertrouwen elkaar blindelings - zo gaven ze beiden al meermaals aan alleen met elkaar te willen werken - en dit zorgt ervoor dat de twee soms behoorlijk tegen elkaar uitvallen.

"Dan is het allemaal oké en ga je weer door"

Dit kwam onder andere tijdens de Grand Prix van Hongarije van 2024 tot uiting. Verstappen liet zijn ongenoegen over de strategie duidelijk merken over de boordradio, nadat Lambiase hem had aangesproken op zijn bandenmanagement. Er werd op beide mannen kritiek geuit na die race. Volgens Rob Smedley, die bij Ferrari als race-engineer jarenlang samenwerkte met Felipe Massa, hoort dit er gewoon bij. Hij verwijst ook naar een uitspraak van Gary Anderson.

"Toen ik als race-engineer begon, zei Anderson dat je bij elkaar in de zakken moet pissen", vertelt de Brit in The Red Flags Podcast. "Het maakt niet uit wie je bent, er is geen hiërarchie hier, je moet met z'n tweeën gewoon proberen er het beste uit te halen. Het is een soort snelkookpan, toch? Je moet gewoon een open relatie hebben. En soms wordt de engineer boos op de coureur en dan weer andersom. Maar aan het einde van de dag is het hetzelfde als bij elke diepgaande relatie: je kunt die momenten hebben en vijf minuten later is het allemaal weer oké en ga je door."

"Dat is hoe het moet zijn tussen een coureur en een engineer", vervolgt Smedley. "En ik weet zeker dat Max en GP zo'n relatie met elkaar hebben. GP vertelt hem hoe het is en dan zal Max zal op hem terugschieten."

Tot slot krijgt de voormalig race-engineer de vraag met welke coureur hij zou willen samenwerken van de huidige rijders in de koningsklasse. Over dat antwoord hoeft Smedley niet lang na te denken. "Max, honderd procent. Ik denk dat Max en ik het goed met elkaar kunnen vinden."