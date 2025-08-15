Viaplay sluit grote deal: Olav Mol maakt opvallende F1-comeback

Over twee weken staat de Grand Prix van Zandvoort weer voor de deur. De twintig coureurs gaan zich dan klaarmaken voor de tweede seizoenshelft. Niet alleen de coureurs maken zich dan op voor de tweede seizoenshelft, maar ook een oude vertrouwde stem.

Olav Mol is gewoon weer te beluisteren tijdens de races. Sinds de Formule 1 werd overgenomen door Viaplay was Olav Mol niet meer de commentator. Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk namen het Nederlandse commentaar over.

Kleine omweg

Wie weer naar de stem van Mol wil luisteren, moet er wel wat extra stappen voor ondernemen. Olav Mol heeft een eigen app genaamd Grand Prix Radio. Via daar valt er naar Mol te luisteren. Er is echter geen beeld bij Grand Prix Radio, want de Nederlandse uitzendrechten van de Formule 1 liggen bij Viaplay. Er is een alternatief voor Viaplay en dat is F1TV, de officiële streamingdienst van de Formule 1.

De comeback van Olav Mol komt uit een deal tussen Grand Prix Radio en Viaplay. Fans van de commentator kunnen nu naar de stem van Mol luisteren via DAB+ en de officiële app Grand Prix Radio.

Andere situatie

Het heeft lange tijd anders gelopen. Olav Mol was lang te beluisteren als commentator bij Ziggo. Toen Viaplay de uitzendrechten van de Formule 1 in 2022 overnam, raakte Mol uit beeld. Viaplay koos voor twee andere commentatoren. Olav Mol en Jack Plooij waren toen lange tijd te horen op Grand Prix Radio. Viaplay was het daar niet mee eens en Grand Prix Radio raakte de radiorechten kwijt in Nederland.

Dit jaar is dat verleden tijd en Olav Mol is weer te beluisteren. Op zondag 31 augustus keert de Formule 1 terug in Nederland en Olav Mol is er gewoon bij. Geen restricties en geen vertragingen. Olav Mol begon zijn carrière als F1-commentator tijdens de Grand Prix van 1991 voor NOS Studio Sport.