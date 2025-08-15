user icon
icon

Viaplay sluit grote deal: Olav Mol maakt opvallende F1-comeback

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Viaplay sluit grote deal: Olav Mol maakt opvallende F1-comeback
  • Gepubliceerd op 15 aug 2025 07:36
  • comments 20
  • Door: Jesse Jansen

Over twee weken staat de Grand Prix van Zandvoort weer voor de deur. De twintig coureurs gaan zich dan klaarmaken voor de tweede seizoenshelft. Niet alleen de coureurs maken zich dan op voor de tweede seizoenshelft, maar ook een oude vertrouwde stem. 

Olav Mol is gewoon weer te beluisteren tijdens de races. Sinds de Formule 1 werd overgenomen door Viaplay was Olav Mol niet meer de commentator. Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk namen het Nederlandse commentaar over. 

Meer over Viaplay Viaplay komt met speciale actie en kondigt prijsverlaging aan

Viaplay komt met speciale actie en kondigt prijsverlaging aan

12 aug

Kleine omweg

Wie weer naar de stem van Mol wil luisteren, moet er wel wat extra stappen voor ondernemen. Olav Mol heeft een eigen app genaamd Grand Prix Radio. Via daar valt er naar Mol te luisteren. Er is echter geen beeld bij Grand Prix Radio, want de Nederlandse uitzendrechten van de Formule 1 liggen bij Viaplay. Er is een alternatief voor Viaplay en dat is F1TV, de officiële streamingdienst van de Formule 1. 

De comeback van Olav Mol komt uit een deal tussen Grand Prix Radio en Viaplay. Fans van de commentator kunnen nu naar de stem van Mol luisteren via DAB+ en de officiële app Grand Prix Radio. 

Andere situatie

Het heeft lange tijd anders gelopen. Olav Mol was lang te beluisteren als commentator bij Ziggo. Toen Viaplay de uitzendrechten van de Formule 1 in 2022 overnam, raakte Mol uit beeld. Viaplay koos voor twee andere commentatoren. Olav Mol en Jack Plooij waren toen lange tijd te horen op Grand Prix Radio. Viaplay was het daar niet mee eens en Grand Prix Radio raakte de radiorechten kwijt in Nederland. 

Dit jaar is dat verleden tijd en Olav Mol is weer te beluisteren. Op zondag 31 augustus keert de Formule 1 terug in Nederland en Olav Mol is er gewoon bij. Geen restricties en geen vertragingen. Olav Mol begon zijn carrière als F1-commentator tijdens de Grand Prix van 1991 voor NOS Studio Sport.

arone

Posts: 1.118

Vermoeiend artikel.

  • 68
  • 15 aug 2025 - 07:40
F1 Nieuws Olav Mol Viaplay

Reacties (20)

Login om te reageren
  • arone

    Posts: 1.118

    Vermoeiend artikel.

    • + 66
    • 15 aug 2025 - 07:40
  • Trexx__

    Posts: 219

    snap werkelijk geen kers van dit artikel

    • + 49
    • 15 aug 2025 - 08:35
    • Pietje Bell

      Posts: 30.427

      Je bent niet de enige. Wat is nu die grote deal?

      • + 36
      • 15 aug 2025 - 08:40
    • Pietje Bell

      Posts: 30.427

      Dit artikel gaat toch niet over het nieuws dat al op 10 maart jl
      naar buiten kwam?

      "Formule 1-commentator Olav Mol heeft een verrassende deal gesloten met Viaplay. Zijn bedrijf Grand Prix Radio heeft de Nederlandse radiorechten verworven en slaat de handen ineen met Viaplay om Formule 1-fans de optie te bieden om het commentaar van Mol en Jack Plooij te beluisteren. Grand Prix Radio keert zo na twee jaar terug op de Nederlandse markt."

      • + 29
      • 15 aug 2025 - 09:00
    • Beri

      Posts: 6.629

      Jawel @Pietje. Dus dit is geen Nieuws, maar inmiddels een historische gebeurtenis. In alle zin van deze woorden, want persoonlijk mis ik Ollie elke race nog als vaste commentator.

      • + 28
      • 15 aug 2025 - 09:06
    • SennaDaSilva

      Posts: 4.036

      Kort samengevat: GPR gaat weer gewoon via de app in Nederland mogen uitzenden.
      Maar dat "geen vertragingen" snap ik niet helemaal. Volgens mij moet er dan gewoon weer "gekalibreerd" worden toch?

      • + 7
      • 15 aug 2025 - 10:23
  • jarka

    Posts: 1.523

    niet zo vreemd bij Viaplay raken de centjes op ze zijn overal aan het beknibbelen en verkopen deel licenties. Dit gecombineerd met het feit dat Max in een mindere periode zit kan iedereen wel voorspellen dat ze uiterlijk volgend seizoen in zeer zwaar weer komen.

    • + 7
    • 15 aug 2025 - 08:47
  • Ronnie Peterson

    Posts: 173

    Het heeft toch steeds meer weg van "lezertje pesten" door cryptische vage teksten te plaatsen om de clicks maar binnen te harken, dan dat er nieuws wordt verkondigd.
    Dat laatste is nou net de enige reden dat ik deze pagina wil bezoeken. We groeien een beetje uit elkaar merk ik..

    • + 30
    • 15 aug 2025 - 09:02
    • Klus

      Posts: 2.311

      Ook al die flauwekul titels erger ik me dood aan. De meeste klik ik niet eens meer aan. En voor nieuws moet je de reacties hier lezen ipv de artikelen.

      • + 4
      • 15 aug 2025 - 13:08
  • MarcKrikke

    Posts: 36

    Echt waar, waarom kom ik nog op deze site. De titels schreeuwen maar het is of niks, of nog erger zoals dit.

    Welke deal? Als hij gewoon via de TV te horen was is het groot nieuws. Olav is al te volgen tijdens de grand prix sinds viaplay de uitzendrechten heeft.

    Ik snap dat er vakantie is, dus er is ook gewoon weinig te melden .... klaar. Een maandje minder artikelen is ook geen probeelm

    • + 24
    • 15 aug 2025 - 09:29
    • Pietje Bell

      Posts: 30.427

      "Olav is al te volgen tijdens de grand prix sinds viaplay
      de uitzendrechten heeft."

      Dat klopt niet, niet via Nederland. Dat moest via een omweg via België.
      Sinds maart is hij weer hier in Nederland te beluisteren.

      • + 7
      • 15 aug 2025 - 09:36
  • SennaS

    Posts: 10.313

    Nee he. Komen we dan nooit van die Olav Kwal af.

    • + 15
    • 15 aug 2025 - 10:20
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.073

      Olav is van 'n respectabele commentator afgegleden naar 'n populistische schreeuwer.....alleen Max telde nog maar.
      Maar dat is bij het huidige tweetal bij Viaplay ook.

      Bij 'n inhaalactie van 'n coureur die geen Max heet wordt het voor waarheid aangenomen.

      Bij dezelfde inhaalactie van Max himself zitten ze elkaar af te moppen zo geil worden ze ervan...

      • + 12
      • 15 aug 2025 - 10:31
    • snailer

      Posts: 29.144

      Voor mij is hij niet respectabel. Bewust vloeken promoten en gewoon gepland f*ck that sh$t roepen is voor mij een paar stappen te ver. Hij heeft 1 van de mooiste race momenten in 2016 daarmee verziekt. En voor de perceptie. Ik ben niet specifiek anti vloeken. Maar het bewust doen en het promoten gaat mij te ver.

      Dat was het moment dat ik ben gestopt bij ziggo te kijken.

      Ik snap wel dat er mensen zijn die graag naar hem luisteren. Hij is enthousiast.

      • + 4
      • 15 aug 2025 - 11:27
    • Klus

      Posts: 2.311

      Die kerel heeft permanent afgedaan na dat verhaal dat ze bewust door een plas reden om een vrouw nat te maken. Lang daarvoor had ie al afgedaan vanwege het slechte commentaar. 30 jaar geleden miste hij alles al wat de kijker gewoon op zijn scherm zag.

      • + 3
      • 15 aug 2025 - 13:11
  • SennaDaSilva

    Posts: 4.036

    Wel blij mee eigenlijk. Ik behoor tot de groep mensen die Olav Mol wel graag als commentator heeft.
    De huidige Viaplay jongens kan ik gewoon niet aan wennen. Ik zet het Engelse commentaar aan, maar nu Olav weer makkelijker te beluisteren is, is dat mijn voorkeur.

    Wel jammer dat het dan toch weer beetje klooien is, via 1 app video streamen, en dan via andere app audio naar een losse speaker streamen. Ik had bewst naar Viaplay terug willen overstappen als ze een knopje hadden gehad waarbij je tussen commentator kan switchen...

    • + 16
    • 15 aug 2025 - 10:27
  • spiked1964

    Posts: 19

    Dat kon dus allang en daar wordt echt niemand vrolijk van......

    • + 3
    • 15 aug 2025 - 11:04
  • InfinityG35

    Posts: 1.330

    Lijkt er steeds meer op dat deze site gerund wordt door AI, tenenkrommend.

    Random post: maak een zo lang mogelijk artikel waar niemand iets van snapt en met een sensatie titel.
    Repeat elke dag x20.

    • + 5
    • 15 aug 2025 - 12:04
  • Mike123

    Posts: 6

    De omschrijvingen van de nieuwsberichten beginnen steeds meer op cryptogrammen te lijken. Na het lezen van dit stuk nog niks nieuws gelezen eigenlijk.
    Ik luisterde naar Olav ook nog een tijdje via een vpn en dat werkte goed. Nu hoeft dat inderdaad niet meer.
    Maar als ik Olav niet hoorde en die 2 Viaplay specialisten hoorde dan hoopte ik eigenlijk dat mijn vrouw ging stofzuigen, dat klinkt zelf nog beter.
    Engels commentaar moet ik denk ik nog aan wennen.

    • + 0
    • 15 aug 2025 - 12:55
  • trucker0werner

    Posts: 460

    Het nieuwe deal is dat we wederom artikel lezen met 0.0 nieuwe info

    • + 0
    • 15 aug 2025 - 13:34

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Olav Mol -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Nederland
  • Geb. datum 20 jan 1962 (63)
  • Geb. plaats Bloemendaal, Nederland
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel
show sidebar