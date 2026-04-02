Max Verstappen heeft gezelschap gekregen van een andere Formule 1-coureur op de Nürburgring Nordschleife. Lance Stroll was evenals de Nederlander aanwezig op het Duitse circuit buiten zijn F1-activiteiten om. Nu is gebleken dat de Aston Martin-coureur ook zijn GT3-debuut gaat maken.

Net als Verstappen, beleeft Stroll een weerzinwekkend seizoen. Door de vele problemen die zich aandienen bij Aston Martin - mede door de Honda-motor - rijdt de 27-jarige ergens achterin het veld met teamgenoot Fernando Alonso. Net als Verstappen, put Stroll tegenwoordig meer plezier uit het racen in andere auto's.

Stroll op Nürburgring

Eerder deze week deelde Stroll op Instagram een story dat hij aanwezig was op de Nürburgring. Net als Verstappen kwam hij daar in actie in een GT3-wagen om te testen. Nu is bevestigd dat hij in actie zal komen met voormalig Formule 1-coureur Roberto Merhi en Aston Martin-junior Mari Boya tijdens een race op Paul Ricard.

Ook Verstappen zal aanwezig zijn tijdens de zogenaamde GT World Challenge Europe. Samen met Chris Lulham, Daniel Juncadella en Jules Gounon in hun Mercedes.

🚨Lance Stroll, Roberto Merhi y Mari Boya correrán juntos con un GT3 en Paul Ricard



🙌Disputarán el Prólogo y la primera ronda del año del GT World Challenge Europa, en Paul Ricard@robertomerhi @MariBoya64 pic.twitter.com/QZ8uUVgDCR — SoyMotor.com (@SoyMotor) ___Escaped_link_69d307a203b55___

GT3 een uitlaatklep geworden?

Het GT3-rijden lijkt een uitlaatklep te zijn geworden voor de ontevreden Formule 1-coureurs. Door de nieuwe auto's in de koningsklasse van de autosport, die zijn gedreven door een nieuwe motor die voor de helft bestaat uit een batterij, moet er meer gemanaged worden en kunnen bochten niet meer vol gas worden aangevallen. Verstappen sprak zich daar al meerdere keren zeer kritisch over uit.