Verstappen krijgt gezelschap van Stroll: ook Canadees stapt in GT3-wagen

Verstappen krijgt gezelschap van Stroll: ook Canadees stapt in GT3-wagen

Max Verstappen heeft gezelschap gekregen van een andere Formule 1-coureur op de Nürburgring Nordschleife. Lance Stroll was evenals de Nederlander aanwezig op het Duitse circuit buiten zijn F1-activiteiten om. Nu is gebleken dat de Aston Martin-coureur ook zijn GT3-debuut gaat maken. 

Net als Verstappen, beleeft Stroll een weerzinwekkend seizoen. Door de vele problemen die zich aandienen bij Aston Martin - mede door de Honda-motor - rijdt de 27-jarige ergens achterin het veld met teamgenoot Fernando Alonso. Net als Verstappen, put Stroll tegenwoordig meer plezier uit het racen in andere auto's. 

Stroll op Nürburgring 

Eerder deze week deelde Stroll op Instagram een story dat hij aanwezig was op de Nürburgring. Net als Verstappen kwam hij daar in actie in een GT3-wagen om te testen. Nu is bevestigd dat hij in actie zal komen met voormalig Formule 1-coureur Roberto Merhi en Aston Martin-junior Mari Boya tijdens een race op Paul Ricard. 

Ook Verstappen zal aanwezig zijn tijdens de zogenaamde GT World Challenge Europe. Samen met Chris Lulham, Daniel Juncadella en Jules Gounon in hun Mercedes

GT3 een uitlaatklep geworden? 

Het GT3-rijden lijkt een uitlaatklep te zijn geworden voor de ontevreden Formule 1-coureurs. Door de nieuwe auto's in de koningsklasse van de autosport, die zijn gedreven door een nieuwe motor die voor de helft bestaat uit een batterij, moet er meer gemanaged worden en kunnen bochten niet meer vol gas worden aangevallen. Verstappen sprak zich daar al meerdere keren zeer kritisch over uit.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Lance Stroll Aston Martin Nürburgring Nordschleife

Reacties (17)

Login om te reageren
  • Edgar

    Posts: 1.742

    oh jee....

    • + 1
    • 2 apr 2026 - 11:51
  • Golf-GTI

    Posts: 1.685

    Dat vindt ik positief dat ook een Stroll een uitstap maakt. Ben benieuwd wie de volgende wordt …

    • + 16
    • 2 apr 2026 - 12:02
    • Larry Perkins

      Posts: 64.033

      Stroll maakt wel vaker een uitstapje, maar doorgaans is dat in de muur of de grindbak...

      • + 1
      • 2 apr 2026 - 17:16
  • The Wolf

    Posts: 528

    Ah nee hé, heeft Max eindelijk een klasse gevonden waarin hij nog een beetje kan winnen, komt Lance daar de boel even naar zijn hand zetten, het zit 'm ook niet mee..

    • + 12
    • 2 apr 2026 - 12:05
    • Larry Perkins

      Posts: 64.033

      Er komt er één bij en dat is Stroll.
      Betekent voor Max nog meer lol.
      Want Stroll rijdt als een drol.
      Zijn auto slaat altijd op hol.
      De kranten staan dan weer vol.
      "VERSTAPPEN WINT EN LANCE IS WEER EEN TROL!"

      • + 2
      • 2 apr 2026 - 14:21
    • The Wolf

      Posts: 528

      ......en z'n moeder is 'n uitgewoonde sno....

      • + 1
      • 2 apr 2026 - 16:09
    • Larry Perkins

      Posts: 64.033

      Hebben ze in België ook sno..en @The Wolf?

      • + 1
      • 2 apr 2026 - 17:18
  • Patrick_St

    Posts: 6.026

    Echte racert die Lance! Altijd al zijn talent gezien.

    • + 3
    • 2 apr 2026 - 12:09
  • Larry Perkins

    Posts: 64.033

    Roberto Merhi en Mari Boya ontvangen een mega-bonus omdat ze een auto moeten delen met Lance...

    • + 1
    • 2 apr 2026 - 12:35
    • Larry Perkins

      Posts: 64.033

      Zou Lance de eerste stint laten rijden, dan weet je daarna of het nog de moeite is om in te stappen...

      • + 4
      • 2 apr 2026 - 12:37
  • Flexwing

    Posts: 319

    007 doet ook mee.

    • + 0
    • 2 apr 2026 - 12:56
  • mordor

    Posts: 2.142

    Als er 1 schaap over de dam is... Zou wel mooi zijn, als er nog meer F1 rijders dit avontuur aan willen gaan

    • + 2
    • 2 apr 2026 - 13:25
  • Beamer

    Posts: 1.872

    Even hardop denkend, want de meeste teams hebben wel een GT3 bolide:
    Alonso - Stroll in de Aston Martin
    Borteloto - Hulkenberg in de Audi
    Russel - Antonelli in de Mercedes
    Hadjar, Lindblad, Lawson in de Ford
    Norris - Piastri in de McLaren
    Leclerc - Hamilton in de Ferrari

    Dat wordt een dubbel uitverkocht huis!

    • + 6
    • 2 apr 2026 - 13:35
  • Skoda F1

    Posts: 625

    Een verkapte manier van de sluwe papa stroll om zijn zoontje uit de f1 te lozen.. functie elders

    • + 4
    • 2 apr 2026 - 15:17
  • elflitso

    Posts: 1.838

    Als er meer F1 coureurs gaan deelnemen heeft Stoll wel een voordeel. Zijn bolide lijkt op de SC pad.

    • + 0
    • 2 apr 2026 - 20:06

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

