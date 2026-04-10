Stroll vroeg Verstappen om advies voor GT3-avontuur

Aston Martin-coureur Lance Stroll verruilt de Formule 1-cockpit aankomend weekend voor een GT-bolide. Hij neemt deel aan de GT World Challenge Europe-race op het circuit van Paul Ricard, en hoopt daar kans te maken op de overwinning. Voorafgaand aan dit avontuur vroeg hij Max Verstappen om advies.

Het is immers geen geheim dat Verstappen een groot fan is van de GT3-racerij. Hij heeft een eigen raceteam, en neemt volgende maand zelf deel aan de 24 uur van de Nürburgring. Ter voorbereiding op dit avontuur testte Verstappen al meerdere keren met een GT3-bolide, en nam hij deel aan de NLS2-race. Daarnaast neemt Verstappens team ook deel aan de race op Paul Ricard, al zal hij daar zelf niet achter het stuur zitten.

Stroll sprak met Verstappen

Toen Stroll met het idee speelde om in een GT3-bolide te gaan stappen, nam hij dan ook contact op met Verstappen. Aan The Race laat Stroll weten dat ze kort hebben gesproken, maar dat Verstappen wel behulpzaam was: "We hebben het erover gehad met wie ik contact moet opnemen, en aangezien hij al betrokken is bij het GT-racen, hebben we er even over gesprokken."

Hoe kwam dit plan tot stand?

Stroll deelt zijn Aston Martin aankomend weekend met voormalig Formule 1-coureur Roberto Merhi en Aston Martin-talent Mari Boya. Tijdens een etentje in Japan met Merhi ontstonden de plannen, zo legt Stroll uit: "We hadden het erover wat we konden doen tijdens deze break van ongeveer een maand, er zijn immers een paar races geschrapt. Toen hadden we het idee om samen een GT-race te rijden, dus het is allemaal begonnen in Japan."

Wat is het doel van Stroll?

Stroll heeft er zin in, maar hij gaat niet voor spek en bonen meedoen: "In de Formule 1 heb je niet altijd de kans om te winnen. Hier is het veld heel competitief, maar alhoewel dit onze eerste keer is en we ervaring missen, kunnen we als alles goed komt, winnen. Dat kan niet in de Formule 1. Dat is voor mij ook een grote motivatie om hieraan mee te doen."

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

