Formule E-kampioen Lucas di Grassi heeft snoeihard uitgehaald naar de nieuwe Formule 1-reglementen. Volgens de Braziliaan zijn de regels verkeerd ontworpen, en leveren ze auto's op die langzamer zijn en minder geschikt zijn om mee te racen.

Opvallend genoeg is de Braziliaan het niet eens met Max Verstappen, die de nieuwe bolides eerder omschreef als Formule E-wagens op steroïden. Hij haalde fel uit en maakte meermaals de vergelijking met de elektrische raceklasse. Di Grassi benadrukt dat zelfs hij, als FE-kampioen, geen fan is van de richting die de koningsklasse is ingeslagen.

'Slecht ontwerp van de Formule 1'

In gesprek met Motorsport.com legt di Grassi uit dat hij absoluut geen fan is van de nieuwe regels: "De hybride regels van de Formule 1 zijn extreem slecht ontworpen. Dat ligt niet alleen aan het hybridesysteem zelf. Het zijn de regels die door de FIA zijn opgesteld, en door de mensen binnen de FIA die deze richting hebben gekozen", vertelt de Braziliaan.

Volgens di Grassi zijn de nieuwe regels alles behalve logisch en hebben de coureurs daar ook enorm veel last van: "Ik begrijp de logica achter sommige regels niet. Er zitten heel vreemde bepalingen in. Voor een klasse als F1 leidt dat tot auto’s die soms niet efficiënt zijn en niet prettig om mee te racen. Daarom klagen de coureurs ook."

Het verschil tussen de Formule 1 en de Formule E

De Braziliaan laat weten dat het verschil tussen de Formule 11 en de Formule E daadwerkelijk groot is. Hij stelt zelfs dat de Formule E op termijn de grootste klasse kan woren: "Mijn punt is dat Formule E over een paar jaar de snelste auto’s ter wereld kan hebben. Dat hangt af van hoe goed we Gen 4.5 en Gen 5 weten te ontwikkelen, maar het potentieel is er."

Di Grassi is ook van mening dat de Formule E en Formule 1 als zomer- en wintercompetitie ingedeeld kunnen worden zodat coureurs zowel actief in de F1 als de FE kunnen zijn.