Verstappen P2 maskeerde grote problemen bij Red Bull
  • Gepubliceerd op 10 okt 2025 10:23
  • comments 1
  • Door: Bob Plaizier

Een tweede plaats op een circuit dat Red Bull historisch gezien niet ligt, lijkt op sterk schadebeperken. Maar de realiteit achter de P2 van Max Verstappen in Singapore is complexer en verontrustender voor het team. Achter de meesterlijke verdediging van de Nederlander ging een gevecht schuil met zijn eigen auto.

Onzichtbare strijd

Terwijl de wereld keek naar de strijd om de leiding, voerde Max Verstappen een andere, onzichtbare strijd. Zijn race was geen aanval op George Russell, maar een overlevingsmissie.

Gedurende 62 ronden klaagde hij over een onvoorspelbare auto. Met name de problemen met het op- en terugschakelen waren groot. "Het maakte het erg moeilijk om de bochten in te gaan," aldus een gefrustreerde Verstappen na de race.

Talent compenseerde gebrek auto

Dit was geen coureur die danste met zijn machine. Dit was een coureur die zijn machine temde. Het resultaat was niet te danken aan de perfectie van de RB21, maar aan Verstappens buitengewone talent.

Hij moest een suboptimale auto verdedigen tegen een snellere Lando Norris. Die loerde de hele race in zijn spiegels. Dat Verstappen dat volhield gedurende de hele race is bewonderenswaardig, maar zorgwekkend voor Red Bull.

Technisch directeur zelfkritisch

De meest onthullende bekentenis kwam niet uit de cockpit, maar van de pitmuur. Technisch directeur Pierre Waché was opmerkelijk zelfkritisch. "Ik ben een beetje teleurgesteld in wat we hebben gedaan," gaf hij toe.

"Misschien hebben we een kans gemist," vervolgde Waché. Zijn analyse was genadeloos: "We waren misschien niet agressief genoeg met de setup om het meeste potentieel uit de auto te halen".

Zeldzame en veelzeggende uitspraak

Dit is een zeldzame en veelzeggende uitspraak in de Formule 1. Het wijst op een operationele tekortkoming. Het team durfde de grenzen van de afstelling niet op te zoeken.

Mogelijk uit angst om de 'sweet spot' van de auto volledig te missen. De mislukte gok om op zachte banden te starten was een ander symptoom. Een team dat zocht naar een snelle oplossing in plaats van te vertrouwen op de pure snelheid van hun pakket.

Red Bull toont terughoudendheid

De conclusie is pijnlijk maar duidelijk: de tweede plaats van Verstappen was een wonder. Een resultaat dat de operationele kwetsbaarheid van Red Bull maskeerde.

Terwijl concurrenten als Mercedes gedurfde stappen zetten, toont Red Bull tekenen van terughoudendheid. In een seizoen waar de marges flinterdun zijn, is het onvermogen om consistent 100% uit de auto te halen een strategische achilleshiel. Die achilleshiel kan de titelambities in gevaar brengen. Verstappen kan niet elke race wonderen blijven verrichten

Glasvezelcoureur

Posts: 343

Verstappen en RBR mogen in hun handen knijpen dat er in Singapore niet kan worden ingehaald. Want dan waren ze er niet eens op het podium beland...

  • 2
  • 10 okt 2025 - 12:42
Max Verstappen Pierre Waché Red Bull Racing GP Singapore 2025

Reacties (1)

  • Glasvezelcoureur

    Posts: 342

    Verstappen en RBR mogen in hun handen knijpen dat er in Singapore niet kan worden ingehaald. Want dan waren ze er niet eens op het podium beland...

    • + 2
    • 10 okt 2025 - 12:42

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

