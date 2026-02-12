user icon
Mercedes loopt tegen grote motorproblemen aan

Mercedes loopt tegen grote motorproblemen aan

Ook het team van Mercedes is vandaag tegen problemen aangelopen tijdens de tweede testdag in Bahrein. De Duitse renstal oogde tijdens de testweek in Barcelona nog heel betrouwbaar, maar vandaag hebben ze amper meters gemaakt. Het lijkt erop dat er een issue is met de Power Unit.

Mercedes reisde met een goed gevoel af naar het circuit van Sakhir voor de tweede testweek. Ze hoopten verder te kunnen gaan met waar ze in Barcelona waren gebleven, en dat leek te lukken. Op de woensdag zag Mercedes er stabiel uit in Bahrein, maar vandaag is het een ander verhaal. Andrea Kimi Antonelli heeft namelijk amper meters kunnen maken in de ochtendsessie.

Antonelli reed in de eerste uren van de ochtendsessie, waarna hij terugkeerde in de pitlane. De Italiaan bleef echter lang stilstaan, en al snel plaatsten de monteurs van Mercedes schermen voor de pitbox van Antonelli. Dat betekent meestal dat de vloer van de auto wordt gehaald en dat er grote en belangrijke werkzaamheden worden uitgevoerd.

Wat is er aan de hand bij Mercedes?

Mercedes lijkt dan ook tegen betrouwbaarheidsproblemen te zijn aangelopen. Sky Sports-verslaggever Craig Slater bekeek de zaak vanuit de pitlane, en gaf tekst en uitleg: "Ik hoor dat ze waarschijnlijk de motor moeten wisselen bij Mercedes, en ze hebben de schermen neergezet. Red Bull en Mercedes zijn niet bepaald bulletproof als het aankomt op de betrouwbaarheid."

Ook Red Bull in de problemen

Naast Mercedes kampt ook Red Bull met grote problemen tijdens de ochtendsessie in Bahrein. De Oostenrijkse renstal is nog niet op de baan verschenen, en dat is pijnlijk voor Isack Hadjar die graag wil weer rijden na zijn crash in Barcelona. Red Bull kampt volgens meerdere geruchten met een hydraulisch probleem, en het is nog niet duidelijk of ze voor de lunchstop nog de baan op kunnen komen. Het is pijnlijk voor Red Bull, want gisteren wisten ze met Max Verstappen de meeste rondjes van de dag te rijden.

Het is de verwachting dat Red Bull vanmiddag wel weer op de baan kan verschijnen.

f(1)orum

Posts: 9.503

Allebei al aanpassingen aan het doen ikv Compression Ratio saga? ;-)

  • 1
  • 12 feb 2026 - 10:52
Reacties (12)

    • Pietje Bell

      Posts: 33.120

      Bij de RB22 is het een hydraulisch probleem aan de chassis kant.
      Wordt vaak veroorzaakt door trillingen. De PU schijnt trillingen te vertonen
      bij hoge toerentallen. Het is niet te hopen dat dat de oorzaak is, want dan gaat dit vaker voorkomen.

      • + 0
      • 12 feb 2026 - 11:01
    • f(1)orum

      Posts: 9.503

      Ik weet het @Pietje, maar vond het gewoon toevallig dat beide teams die eerst in verband werden gebracht met deze Compressie toestand nu motorproblemen hebben.

      • + 0
      • 12 feb 2026 - 11:03
    • iOosterbaan

      Posts: 2.102

      Volgens mij was het verhaal al eventjes dat ja RBR wist er van, heeft het geprobeerd. Maar kreeg het niet echt werkend. Kortom ze zouden het niet volledig hebben doorgevoerd...

      • + 0
      • 12 feb 2026 - 11:11
    • Joeppp

      Posts: 8.285

      Daar zijn testen ook voor. Steeds een stukje verder qua materiaal gaan om zo de zwakheden te ontdekken.

      • + 1
      • 12 feb 2026 - 11:14
    • snailer

      Posts: 31.776

      "Bij de RB22 is het een hydraulisch probleem aan de chassis kant.
      Wordt vaak veroorzaakt door trillingen. De PU schijnt trillingen te vertonen
      bij hoge toerentallen. "

      Best interessant. Had het nog niet gelezen. Maar het is enorm duidelijk dat Verstappen al zijn rijstijl heeft aangepast. Hij rijdt met veel hogere toerentallen in de langzame bochten. Las dat net ergens en heb het zelf even gecontroleerd op gp-tempo. Het klopt. Hij neemt een aantal bochten nu in de laagste versnelling terwijl hij dat nooit deed vorig jaar op dit circuit.

      Dus dat zou wel vervelend worden als inderdaad hij daar van af moet stappen. Volgens mij harvest hij daar extra efficient door. Lagere versnelling is hogere tegendruk bij afremmen of zelfs bij het gasgeven, meer brandstof gebruiken om de elektrische energie terug te winnen.

      • + 0
      • 12 feb 2026 - 11:39
    • f(1)orum

      Posts: 9.503

      Hij schakelt in langzame bochten idd een extra versnelling terug waardoor toerentallen oplopen en er meer geharvest kan worden, nadeel is wel dat de auto dan instabieler wordt, wat gaat uitbreken en daar heb je snelle handjes voor nodig. Dat zag je gisteren ook tijdens de laatste, snelle ronde van Max

      • + 0
      • 12 feb 2026 - 11:46
    • snailer

      Posts: 31.776

      In 1 bocht zelfs 2, f(1)orum. Hoewel ik op die bocht niet specifiek heb geccheckd vorig jaar.

      • + 0
      • 12 feb 2026 - 11:52
    • snailer

      Posts: 31.776

      O. En goed punt over de snelle handjes. Is op de onboards goed te zien. En inderdaad is bocht 1 ook een bocht waar hij terug gaat naar gear 1. Uit mijn hoofd samen met bocht 8 en 10.

      Dat van die snelle handjes had ik eigenlijk ook de schuld aan de elektromotor gegeven. Als je daar power op zet dan is dat zeer abrupt. Daar moet je gevoelige voetjes voor hebben dacht ik. Maar dit is uiteraard een betere verklaring.

      • + 0
      • 12 feb 2026 - 11:55
  • Axel

    Posts: 2.342

    Daar zijn de testdagen voor: problemen tackelen.

    • + 0
    • 12 feb 2026 - 11:54
  • gridiron

    Posts: 3.179

    Dat hoeft niet noodzakelijk een groot probleem te zijn, als het sneller is om gewoon de motor te wisselen t.o.v. onderzoeken en herstellen (eventueel onderdeel invliegen) is het de slimste manier om tijd te besparen.

    • + 0
    • 12 feb 2026 - 12:13
  • Pietje Bell

    Posts: 33.120

    "Op sociale media gaat rond dat Antonelli mogelijk 180 kilometer per uur reed, waar er
    70 is toegestaan. Vooralsnog wordt dit gezien als speculatie, zo heeft GPblog begrepen.

    Naar verluidt is wel het rijbewijs van Antonelli ingevorderd. Zijn werkgever Mercedes kan
    daar desgevraagd niet op reageren, omdat het team nog in afwachting is van het politierapport.

    Mocht komen vast te staan dat Antonelli inderdaad flink te hard heeft gereden, kan hem dat duur komen te staan.
    In Italië wordt er keihard opgetreden tegen snelheidsovertreders. Er zijn torenhoge
    boetes, die kunnen oplopen tot enkele duizenden euro’s. Bovendien wordt bij zestig
    kilometer of meer te hard altijd het rijbewijs voor zes tot twaalf maanden afgepakt."

    Hoe hard hij gereden heeft moet nog blijken, maar hij reed echt wel harder dan 130km/u.
    Die is zijn rijbewijs echt wel een tijd kwijt en hij had 'm nog maar net toch?
    Volgens mij krijg je in Italië een boete gerelateerd aan je inkomen als ik me niet vergis.

    • + 0
    • 12 feb 2026 - 12:42

