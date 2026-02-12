Ook het team van Mercedes is vandaag tegen problemen aangelopen tijdens de tweede testdag in Bahrein. De Duitse renstal oogde tijdens de testweek in Barcelona nog heel betrouwbaar, maar vandaag hebben ze amper meters gemaakt. Het lijkt erop dat er een issue is met de Power Unit.

Mercedes reisde met een goed gevoel af naar het circuit van Sakhir voor de tweede testweek. Ze hoopten verder te kunnen gaan met waar ze in Barcelona waren gebleven, en dat leek te lukken. Op de woensdag zag Mercedes er stabiel uit in Bahrein, maar vandaag is het een ander verhaal. Andrea Kimi Antonelli heeft namelijk amper meters kunnen maken in de ochtendsessie.

Antonelli reed in de eerste uren van de ochtendsessie, waarna hij terugkeerde in de pitlane. De Italiaan bleef echter lang stilstaan, en al snel plaatsten de monteurs van Mercedes schermen voor de pitbox van Antonelli. Dat betekent meestal dat de vloer van de auto wordt gehaald en dat er grote en belangrijke werkzaamheden worden uitgevoerd.

Wat is er aan de hand bij Mercedes?

Mercedes lijkt dan ook tegen betrouwbaarheidsproblemen te zijn aangelopen. Sky Sports-verslaggever Craig Slater bekeek de zaak vanuit de pitlane, en gaf tekst en uitleg: "Ik hoor dat ze waarschijnlijk de motor moeten wisselen bij Mercedes, en ze hebben de schermen neergezet. Red Bull en Mercedes zijn niet bepaald bulletproof als het aankomt op de betrouwbaarheid."

Ook Red Bull in de problemen

Naast Mercedes kampt ook Red Bull met grote problemen tijdens de ochtendsessie in Bahrein. De Oostenrijkse renstal is nog niet op de baan verschenen, en dat is pijnlijk voor Isack Hadjar die graag wil weer rijden na zijn crash in Barcelona. Red Bull kampt volgens meerdere geruchten met een hydraulisch probleem, en het is nog niet duidelijk of ze voor de lunchstop nog de baan op kunnen komen. Het is pijnlijk voor Red Bull, want gisteren wisten ze met Max Verstappen de meeste rondjes van de dag te rijden.

Het is de verwachting dat Red Bull vanmiddag wel weer op de baan kan verschijnen.