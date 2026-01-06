user icon
Wat moet Alpine met Colapinto? "Ik teken ervoor als hij sneller is dan Gasly"

Alpine kiest in aanloop naar het Formule 1-seizoen van 2026 bewust voor rust en stabiliteit. Volgens teambaas Steve Nielsen krijgt Franco Colapinto de tijd om zich te ontwikkelen, want juist continuïteit in de tweede auto is volgens de Brit van groot belang.

Waar Alpine vorig jaar nog snel ingreep bij tegenvallende prestaties in het tweede zitje, vaart de Franse renstal nu een andere koers. Colapinto mag groeien naast Pierre Gasly, die binnen het team geldt als vaste waarde en referentiepunt. Dat bevestigt managing director Nielsen in gesprek met onder meer Motorsport.com. Het doel is helder: met twee coureurs structureel punten pakken en zo bouwen aan een sterkere basis.

Wat verwacht Alpine van Colapinto?

De verwachtingen rond Colapinto worden daarbij bewust genuanceerd. “Als hij sneller is dan Pierre, teken ik daar direct voor,” zegt Nielsen met een knipoog. “Maar hij is nog jong en zit midden in zijn ontwikkeling.” Volgens de Alpine-baas hoort schommeling bij dat proces. “We hebben dit seizoen races gezien waarin hij Pierre kon bijhouden, en momenten waarop hij zelfs sterker was in de race. Dat zijn fases waar iedere jonge coureur doorheen gaat.”

Voor Alpine draait het dan ook niet om wie de ander verslaat. “Het belangrijkste is dat we twee auto’s hebben die punten scoren voor het kampioenschap,” benadrukt Nielsen. “In 2025 was dat niet het geval. Eén auto sprokkelde af en toe wat punten, maar de andere bleef met verschillende rijders volledig droog staan. Dat kunnen we ons niet nog een jaar permitteren. We hebben stabiliteit nodig in die tweede auto en Franco moet de tijd krijgen om dat niveau te halen.”

Gasly legde de lat hoog bij Alpine

Een constante factor binnen Alpine was afgelopen seizoen Gasly. Ondanks een moeizaam jaar wist de Fransman zich regelmatig in Q3 te melden. “Pierre is een betrouwbare maatstaf, en dat is goud waard als je een jonge coureur naast je hebt,” legt Nielsen uit. “Je hebt iemand nodig die je precies laat zien waar je staat, en Pierre vervult die rol perfect.”

Ook de mentaliteit van Gasly wordt binnen het team geroemd. Zelfs wanneer Alpine achteraan moest starten, bleef hij gemotiveerd. “Niemand vindt het leuk om een heel weekend te werken en dan onderaan de grid te eindigen, dat frustreert ons allemaal,” erkent Nielsen. “Maar Pierre wist dat de pijn van 2025 nodig was met het oog op 2026. Die overtuiging nam hij mee in de auto én naar de fabriek. Hij bleef erin geloven. Nu is het aan ons om hem daarvoor te belonen.”

Dat de resultaten achterbleven, lag volgens Nielsen vooral aan het materiaal. “De realiteit is dat de auto simpelweg niet goed genoeg was om constant punten te scoren,” stelt hij. “Ik denk zelfs dat onze rijders beter waren dan de auto. Op circuits waar het wél kon, zoals in Brazilië en Las Vegas, liet Pierre zien wat mogelijk was. De volgende stap is duidelijk: we moeten een veel betere auto bouwen. Pas dan zien we echt waartoe deze coureurs in staat zijn.”

  • elflitso

    Posts: 1.721

    Colapinto brengt, door zijn sponsor gewoon heel veel geld in het laadje. Dus die willen ze wel laten rijpen tot hij een ons weegt.

    • + 0
    • 6 jan 2026 - 19:40

