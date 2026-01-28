user icon
Ford doet opmerkelijke uitspraken over vertrek Horner en komst Mekies

Ford doet opmerkelijke uitspraken over vertrek Horner en komst Mekies

Het team van Red Bull Racing bouwt vanaf dit jaar samen met Ford hun eigen motoren. De samenwerking werd een paar jaar geleden aangekondigd, toen Christian Horner nog aan het roer stond bij Red Bull. Toch zijn ze bij Ford nu heel erg blij dat Laurent Mekies aan het roer staat.

Red Bull is deze week begonnen aan een nieuw hoofdstuk in hun Formule 1-leven. Voor het eerst rijden ze met krachtbronnen die ze zelf bouwen, al doen ze dat wel samen met de Amerikaanse autogigant Ford. De deal kwam een aantal jaren geleden tot stand, toen de kopstukken van Ford contact zochten met toenmalig Red Bull-teambaas Christian Horner.

Horner speelde een belangrijke rol bij de totstandkoming van de deal, maar hij werd vorig jaar ontslagen door Red Bull. Hij werd opgevolgd door Laurent Mekies, die een goede indruk maakt bij het team.

Hoe kijkt Ford naar de samenwerking met Horner?

Bij Ford zijn ze Horner nog niet vergeten, zo legt Ford Performance-topman Mark Rushbrook uit aan Motorsport.com: "Hij verdient veel respect voor wat hij in twintig jaar met het team heeft opgebouwd, voor de titels die ze hebben gewonnen en ook voor de technische kant van het team."

"En ja, de eerste gesprekken waren inderdaad met hem. Er werd meteen een zeer directe relatie opgebouwd met de top van ons bedrijf. Dat heeft bijgedragen aan wat volgens ons de juiste manier is om deze sport in te komen. In dat opzicht gaan alle credits naar wat hij heeft bereikt in zijn loopbaan."

Waarom is Ford blij met de komst van Mekies?

Bij Ford zijn ze heel erg blij met de komst van Mekies. De Fransman heeft een achtergrond in de engineering, en dat is volgens Rushbrook heel behulpzaam: "Ik denk persoonlijk dat dat wel helpt, ja. Hij heeft namelijk een beter begrip van wat er uiteindelijk allemaal nodig is om te leveren met de auto."

Het Ford-kopstuk stelt ook dat Red Bull over veel capabele mensen beschikt: "Natuurlijk gaat Laurent niet zelf de specifieke engineering doen, maar hij is wel in staat om Pierre Waché en Paul Monaghan te helpen als dat nodig is. Als er een project moet worden goedgekeurd, dan kan Laurent daar wel persoonlijk naar kijken en hen de steun geven die nodig is."

Christian Horner Laurent Mekies Red Bull Racing Ford

Reacties (1)

Login om te reageren
  Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.330

    Ik heb Christian nogal eens in de maling genomen natuurlijk, ja, wie heb ik niet in de maling genomen.
    Maar ik ben blij dat Christian mss wel weer terugkomt, en dat waarschijnlijk bij Alpine....volgens de berichten dan hè.

    Je kan over de man zeggen wat je wilt, maar wat hij bij Redbull weg heeft gezet, daar kan je alleen maar bewondering voor hebben.

    Dat gezegd hebbende, ik denk dat Christian een schappelijke man is tegenover b.v. Toto of Zak Brown.

    • + 5
    28 jan 2026 - 13:20

