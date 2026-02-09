user icon
Verstappen 'verrast' door prestaties van Red Bull

Verstappen 'verrast' door prestaties van Red Bull

Max Verstappen is op een positieve manier aan het nieuwe Formule 1-jaar begonnen. Tijdens de testweek in Barcelona zag Red Bull er niet slecht uit, en ze presteerden boven verwachting. Volgens Nelson Piquet Jr. was Verstappen verbijsterd over de prestaties van de RB22.

Voor Red Bull is er dit jaar veel veranderd in de Formule 1. Ze rijden voor het eerst met een eigen krachtbron, die ze in samenwerking met Ford hebben ontwikkeld. Voorafgaand aan de testweek temperden ze dan ook de verwachtingen, en stelden ze dat ze aan het begin van het seizoen de nodige problemen zouden hebben. Tijdens de testweek in Barcelona was dit echter niet het geval.

Op een crash van Isack Hadjar na, zag Red Bull er snel uit en liepen ze niet tegen grote problemen aan. De nieuwe krachtbron functioneerde naar wens, en ze noteerden zelfs een aantal snelle rondjes. Het zorgt ervoor dat ze met een goed gevoel afreizen naar Bahrein voor de tweede testweek, die aankomende woensdag van start gaat.

Wat heeft Verstappen verteld?

Verstappen was redelijk tevreden met zijn auto, en zijn zwager Nelson Piquet Jr. heeft ook positieve dingen gehoord. In de podcast Pelas Pistas werd Piquet gevraagd of Verstappen nog iets over de auto heeft gezegd tegen hem: "Nee, hij was wel verrast dat de auto al zoveel had gereden vanaf de eerste testdag. Max heeft soms wel een beetje een pessimistische visie, weet je? Maar hij zei wel: 'We hebben meer dan honderd rondjes gereden.'"

Is Red Bull snel genoeg?

Voormalig Formule 1-coureur Piquet heeft dus goede verhalen van Verstappen gehoord. De Braziliaan stelt dat het nog niet valt te zeggen of Red Bull nu ook gaat domineren of kan winnen. Lachend stelt hij dat veel teams nog ouderwets aan het sandbaggen waren: "De snelheid zelf kunnen we nog niet inschatten, omdat alle teams hun coureur snel hun voet van het gaspedaal lieten halen."

Hoe goed Red Bull zal zijn, zal later deze week blijken. In Bahrein staat de tweede testweek op het programma, en volgende week kunnen ze weer drie dagen rijden op het circuit van Sakhir.

