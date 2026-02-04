Het is geen geheim dat er veel interesse is in het organiseren van een Grand Prix. In de afgelopen maanden zijn er veel geïnteresseerde partijen langsgekomen, maar veel zaken bleken luchtkastelen te zijn. Nu lijkt het er ook op dat India werkt maakt van een terugkeer op de Formule 1-kalender.

De Formule 1-kalender is in de afgelopen jaren flink veranderd. Traditionele Grands Prix in Europa verdwijnen van de kalender; zo is het contract met het circuit van Imola verlopen en verdwijnt de Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort na dit jaar. De Formule 1-organisatie maakt werk van races door de straten van grote steden, en in de afgelopen jaren zijn er al deals gesloten met onder meer Miami en Las Vegas.

Door de groeiende populariteit van de Formule 1 is er ook veel interesse in het organiseren van een Grand Prix. In de afgelopen maanden toonden onder meer Zuid-Korea, Rwanda, Zuid-Afrika en Thailand interesse in het organiseren van een Formule 1-race. Van die plannen is vooralsnog niets gekomen, maar het is geen geheim dat er achter de schermen hard wordt gewerkt aan dit soort races.

Wat is er aan de hand in India?

Nu heeft zich een nieuwe geïnteresseerde partij gemeld: India. Volgens India Today zou het ministerie van Sport bezig zijn met het weghalen van obstakels die het organiseren van een Grand Prix onmogelijk maken. Het gaat hier om zaken als onnodige belastingen en bureaucratische problemen. Dit zorgde er eerder voor dat de race op het Buddh International Circuit in Greater Noida van de kalender verdween.

De geschiedenis van de Indiase Grand Prix

De Indiase Grand Prix werd van 2011 tot en met 2013 verreden, en werd elke keer gewonnen door Sebastian Vettel in zijn Red Bull. Volgens India Today zou men het Buddh International Circuit weer op het oog hebben voor de nieuwe Grand Prix. Of er al gesprekken zijn gevoerd met de Formule 1, en vanaf weer de Grand Prix dan weer moet worden georganiseerd, is niet duidelijk.