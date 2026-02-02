Het team van Mercedes trapt vandaag het nieuwe Formule 1-seizoen officieel af. De Duitse renstal presenteerde eerder al de nieuwe W17 en kwam in actie tijdens de testweek in Barcelona, maar zal vandaag het nieuwe seizoen officieel aftrappen met een speciale show.

Het team van Mercedes geldt voor veel mensen als de absolute topfavoriet voor het komende Formule 1-seizoen. Ze zouden de beste motor hebben, en het gonst al maanden van de geruchten over een mogelijk trucje met de compressieverhoudingen. Het zou Mercedes een groot voordeel opleveren, en vooralsnog zwijgen ze zelf over het mogelijke voordeel. Bij het Duitse team kijken ze vooral naar de prestaties.

Tijdens de besloten testweek in Barcelona zag alles er in ieder geval goed uit. Mercedes reed zeer veel meters tijdens hun drie testdagen, en ze kwamen tot 500 rondjes (!). De rondetijden zagen er ook goed uit, al zegt dit nog maar weinig tijdens een test. Toch is de concurrentie gewaarschuwd, want Mercedes lijkt al vroeg in het jaar te beschikken over een auto die veel snelheid heeft en zeer betrouwbaar is.

De aftrap van het nieuwe tijdperk

Mercedes presenteerde de nieuwe W17 vlak voor de testweek al door middel van een paar foto's. Ze deelden daarna steeds meer beelden tijdens de shakedown op Silverstone en de testweek in Barcelona. Vandaag zullen ze er allemaal dieper op ingaan tijdens de season launch, die ze live zullen uitzenden op sociale media. De stream begint om 12:25 en zal dienen om de fans kennis te laten maken met het nieuwe Formule 1-tijdperk.

Wat gaat er gebeuren?

De season launch van Mercedes zal bestaan uit meerdere onderdelen. Zo zal er een paneldiscussie worden georganiseerd met teambaas Toto Wolff, coureurs Andrea Kimi Antonelli en George Russell en reservecoureur Frederik Vesti. Daarnaast zullen ze de nieuwe regels gaan doornemen met de kopstukken van het technische team. Tot slot zal titelsponsor Petronas tekst en uitleg gaan geven over de nieuwe brandstof van dit jaar.