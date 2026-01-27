Isack Hadjar kende geen lekkere tweede dag tijdens de shakedown in Barcelona. De kersverse teamgenoot van Max Verstappen plantte zijn RB22 vlak voor het einde van de sessie in de muur. Red Bull Racing heeft inmiddels een statement naar buiten gebracht over de klapper van de Fransman.

Hadjar was goed bezig aan zijn eerste paar dagen als Red Bull-coureur. De Franse Algerijn reed op de eerste dag van de shakedown de snelste ronde, maar op de tweede dag sloeg het noodlot toe. Nadat hij wederom een productieve dag kende met 42 ronden op de teller, plantte hij zijn bolide bij het uitkomen van bocht 14 in de muur.

Red Bull geeft tekst en uitleg

Inmiddels heeft Red Bull op sociale media een verklaring gegeven over de crash van Hadjar. "Dat was het dan voor de tweede dag van de Shakedown, met 78 ronden voor Max en Isack in de RB22", zo klonk het tevreden. "Isacks middag werd voortijdig beëindigd nadat hij in bocht 14 tegen de vangrail botste. Hij was direct uit de auto en is ongedeerd", voegde de Oostenrijkse renstal daaraan toe.

That's a wrap for day two of Shakedown, with 78 laps of running for Max and Isack in RB22 🏁



Isack's afternoon was cut short after finding the barrier at Turn 14. He was out of the car immediately and is ok. #F1 || #RedBullRacing pic.twitter.com/6Ixw3snOoe — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) January 27, 2026

Toch een productieve dag

Red Bull kende toch een productieve dag. In tegenstelling tot alle andere teams behoudens Ferrari, slaagden Verstappen en Hadjar erin om in de regen toch 78 ronden neer te zetten. Ondanks de crash van de Fransman, zal er toch de benodigde data zijn verzameld voor de zesvoudig constructeurskampioen.

Morgen zal er een stuk meer duidelijk gaan worden. Dan zullen er een stuk meer Formule 1-teams in actie gaan komen in Barcelona.