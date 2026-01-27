user icon
Red Bull komt met verklaring na klapper van Hadjar in Barcelona

Isack Hadjar kende geen lekkere tweede dag tijdens de shakedown in Barcelona. De kersverse teamgenoot van Max Verstappen plantte zijn RB22 vlak voor het einde van de sessie in de muur. Red Bull Racing heeft inmiddels een statement naar buiten gebracht over de klapper van de Fransman.

Hadjar was goed bezig aan zijn eerste paar dagen als Red Bull-coureur. De Franse Algerijn reed op de eerste dag van de shakedown de snelste ronde, maar op de tweede dag sloeg het noodlot toe. Nadat hij wederom een productieve dag kende met 42 ronden op de teller, plantte hij zijn bolide bij het uitkomen van bocht 14 in de muur. 

Red Bull geeft tekst en uitleg

Inmiddels heeft Red Bull op sociale media een verklaring gegeven over de crash van Hadjar. "Dat was het dan voor de tweede dag van de Shakedown, met 78 ronden voor Max en Isack in de RB22", zo klonk het tevreden. "Isacks middag werd voortijdig beëindigd nadat hij in bocht 14 tegen de vangrail botste. Hij was direct uit de auto en is ongedeerd", voegde de Oostenrijkse renstal daaraan toe.

 

Toch een productieve dag

Red Bull kende toch een productieve dag. In tegenstelling tot alle andere teams behoudens Ferrari, slaagden Verstappen en Hadjar erin om in de regen toch 78 ronden neer te zetten. Ondanks de crash van de Fransman, zal er toch de benodigde data zijn verzameld voor de zesvoudig constructeurskampioen. 

Morgen zal er een stuk meer duidelijk gaan worden. Dan zullen er een stuk meer Formule 1-teams in actie gaan komen in Barcelona.

Larry Perkins

Posts: 62.773

Mogen wij ook weten wat de verklaring is?
Ben benieuwd!
Ben benieuwd!

  • 8
  27 jan 2026 - 19:47
  Larry Perkins

    Posts: 62.773

    Mogen wij ook weten wat de verklaring is?
Ben benieuwd!
    Ben benieuwd!

    • + 8
    27 jan 2026 - 19:47
    Maximo

      Posts: 9.688

      Het feit dat er niks over wordt gezegd zegt alles over de oorzaak.

      • + 0
      27 jan 2026 - 19:48
    Golf-GTI

      Posts: 1.658

      Dat verklaart alles

      • + 0
      27 jan 2026 - 20:22
    F1jos

      Posts: 4.984

      Joost mag het weten.

      • + 0
      27 jan 2026 - 21:31
  Maximo

    Posts: 9.688

    Ik mis Marko.

    • + 1
    27 jan 2026 - 19:48
    Pietje Bell

      Posts: 32.893

      Precies, die had allang verteld waardoor de crash is ontstaan.

      • + 1
      27 jan 2026 - 19:54
    F1jos

      Posts: 4.984

      Genoeg coureurs om hem te vervangen.

      • + 0
      27 jan 2026 - 21:32
  HartDeco

    Posts: 10

    Nou, dat is dus duidelijk.

    • + 0
    27 jan 2026 - 19:49
  Pietje Bell

    Posts: 32.893

    "Red Bull komt met verklaring na klapper van Hadjar in Barcelona"

    Deze titel insinueert dat er een verklaring VOOR de crash komt, waar het door kwam.

    Waar staat die verklaring ergens? Kan 'm nergens vinden.

    • + 4
    27 jan 2026 - 19:53
  elflitso

    Posts: 1.758

    Ergens anders las ik dat Max ook kortstondig in de grindbak heeft gestaan maar er wel op eigen kracht eruit wist te komen. Mocht dat zo zijn dan had dit voor Hadjar zoal een wake-up call moeten zijn.

    • + 0
    27 jan 2026 - 21:17

