Het team van Mercedes heeft een ijzersterke testweek in Barcelona achter de rug. George Russell en Andrea Kimi Antonelli reden zeer veel rondjes én waren met afstand de snelste coureurs op de baan. Toch stelt Martin Brundle dat niets zeker is, en dat Mercedes mogelijk tegen een probleem gaat aanlopen.

De Formule 1-teams hebben afgesproken dat ze drie van de vijf testdagen mogen gebruiken. Mercedes is naast Racing Bulls het enige team dat al drie dagen heeft gereden, en dat betekent dat ze vandaag toekijken. Terwijl de andere teams meters maken, kunnen ze bij Mercedes rustig inpakken en terug naar huis gaan. Het maakt voor hen weinig uit, want ze hebben in de afgelopen dagen de concurrentie de stuipen op het lijf gejaagd.

Voorafgaand aan de besloten testweek werd er al gesteld dat Mercedes de favoriet was. Tijdens de testdagen maakten ze hun favorietenrol vooralsnog waar, want ze wisten in totaal 502 (!) rondjes af te werken. Russell en Antonelli waren daarnaast ook veel sneller dan de concurrentie, al zeggen rondetijden weinig tijdens tests. Het is immers niet duidelijk met hoeveel benzine, met welke banden en met welke afstelling de teams hebben gereden.

De eerdere fouten van Mercedes

Mercedes geldt in ieder geval als de favoriet, en oud-coureur en huidig commentator Martin Brundle deelt zijn mening bij Sky Sports: "Nou ja, het is in ieder geval een compleet ander concept qua aerodynamica. Mercedes heeft de ground effect-auto's nooit echt onder de knie gekregen. Ze hadden eerst last van porpoising en daarna hadden ze een auto die ze niet begrepen."

"Soms functioneerde die auto en soms niet, ze wisten gewoon niet hoe dat kwam. Dus ja, het lijkt erop dat ze deze nieuwe set regels goed hebben begrepen, maar we moeten het nog gaan zien onder normale baantemperaturen."

'Ze hebben de sweet spot vroeg gevonden'

Brundle wil dan ook niet te vroeg juichen: "Het zal gaan draaien om het terugwinnen van energie, maar natuurlijk zal het bij hen net zo goed gaan als bij elke andere auto met een Mercedes-motor, en waarschijnlijk ook met een Ferrari-motor. Het lijkt er in ieder geval op dat ze de sweet spot vrij vroeg hebben gevonden."

Wat kan er misgaan bij Mercedes?

Volgens Brundle is het ook zo dat Mercedes nog tegen problemen aan kan lopen: "Het concept ziet er zeker goed uit, maar het is te vroeg om dat te zeggen. Ze hebben misschien een auto die de banden heel goed op temperatuur kan krijgen onder koude omstandigheden, maar dan snel oververhit raakt op een warme dag. Dat hebben we eerder gezien bij Mercedes. Ik denk dat we rustig moeten blijven, maar je kan de pace en betrouwbaarheid niet negeren. Ze hebben zeker een goed pakket."