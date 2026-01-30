user icon
icon

Brundle spot mogelijk probleem voor Mercedes

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Brundle spot mogelijk probleem voor Mercedes

Het team van Mercedes heeft een ijzersterke testweek in Barcelona achter de rug. George Russell en Andrea Kimi Antonelli reden zeer veel rondjes én waren met afstand de snelste coureurs op de baan. Toch stelt Martin Brundle dat niets zeker is, en dat Mercedes mogelijk tegen een probleem gaat aanlopen.

De Formule 1-teams hebben afgesproken dat ze drie van de vijf testdagen mogen gebruiken. Mercedes is naast Racing Bulls het enige team dat al drie dagen heeft gereden, en dat betekent dat ze vandaag toekijken. Terwijl de andere teams meters maken, kunnen ze bij Mercedes rustig inpakken en terug naar huis gaan. Het maakt voor hen weinig uit, want ze hebben in de afgelopen dagen de concurrentie de stuipen op het lijf gejaagd.

Meer over Mercedes 'Aston Martin woest: Protest tegen Mercedes niet uitgesloten'

'Aston Martin woest: Protest tegen Mercedes niet uitgesloten'

23 jan
 Mercedes-top grijpt in: Verstappen verrassend dichtbij Nürburgring‑debuut

Mercedes-top grijpt in: Verstappen verrassend dichtbij Nürburgring‑debuut

17 jan

Voorafgaand aan de besloten testweek werd er al gesteld dat Mercedes de favoriet was. Tijdens de testdagen maakten ze hun favorietenrol vooralsnog waar, want ze wisten in totaal 502 (!) rondjes af te werken. Russell en Antonelli waren daarnaast ook veel sneller dan de concurrentie, al zeggen rondetijden weinig tijdens tests. Het is immers niet duidelijk met hoeveel benzine, met welke banden en met welke afstelling de teams hebben gereden.

De eerdere fouten van Mercedes

Mercedes geldt in ieder geval als de favoriet, en oud-coureur en huidig commentator Martin Brundle deelt zijn mening bij Sky Sports: "Nou ja, het is in ieder geval een compleet ander concept qua aerodynamica. Mercedes heeft de ground effect-auto's nooit echt onder de knie gekregen. Ze hadden eerst last van porpoising en daarna hadden ze een auto die ze niet begrepen."

"Soms functioneerde die auto en soms niet, ze wisten gewoon niet hoe dat kwam. Dus ja, het lijkt erop dat ze deze nieuwe set regels goed hebben begrepen, maar we moeten het nog gaan zien onder normale baantemperaturen."

'Ze hebben de sweet spot vroeg gevonden'

Brundle wil dan ook niet te vroeg juichen: "Het zal gaan draaien om het terugwinnen van energie, maar natuurlijk zal het bij hen net zo goed gaan als bij elke andere auto met een Mercedes-motor, en waarschijnlijk ook met een Ferrari-motor. Het lijkt er in ieder geval op dat ze de sweet spot vrij vroeg hebben gevonden."

Wat kan er misgaan bij Mercedes?

Volgens Brundle is het ook zo dat Mercedes nog tegen problemen aan kan lopen: "Het concept ziet er zeker goed uit, maar het is te vroeg om dat te zeggen. Ze hebben misschien een auto die de banden heel goed op temperatuur kan krijgen onder koude omstandigheden, maar dan snel oververhit raakt op een warme dag. Dat hebben we eerder gezien bij Mercedes. Ik denk dat we rustig moeten blijven, maar je kan de pace en betrouwbaarheid niet negeren. Ze hebben zeker een goed pakket."

Ouw-sjagerijn

Posts: 19.346

Vandaag Martin Brundle, morgen ome Ralf en overmorgen dundieje van Coronel.
Allemaal zien ze iets wat er mogelijk helemaal niet is.

We zien het over 'n paar weken wel.

  • 1
  • 30 jan 2026 - 11:22
Foto's F1 Test Barcelona 2026
F1 Nieuws Martin Brundle Mercedes F1 Test Barcelona 2026

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.346

    Vandaag Martin Brundle, morgen ome Ralf en overmorgen dundieje van Coronel.
    Allemaal zien ze iets wat er mogelijk helemaal niet is.

    We zien het over 'n paar weken wel.

    • + 1
    • 30 jan 2026 - 11:22
  • Need5Speed

    Posts: 3.485

    Brundle spot dus helemaal geen probleem.
    Het enige wat hij benoemt is dat het er nu goed uitziet maar dat dat geen garantie geeft dat er niets fout zal gaan.

    • + 1
    • 30 jan 2026 - 11:27
  • Maximo

    Posts: 9.711

    Ik begrijp dat teams met Mercedes motoren op dit moment de grootste favorieten zijn en dat het Mercedes F1 team een voorsprong heeft op hun klanten teams doordat ze betrokken waren bij de architectuur van de nieuwe motor (iets wat Newey altijd als een zeer groot voordeel heeft gezien voor fabrieksteams).

    Maar of het chassis van het Mercedes team de beste van de Mercedes teams is moeten we nog maar afwachten. De nieuwe McLaren lijkt deze testweek op veel vlakken net een stukje extremer, dus wie weet dat zij wederom een beter chassis hebben dan Mercedes. En bij Alpine zijn ze ook vol zelfvertrouwen, dat zal vast niet alleen op de Mercedes motor gestoeld zijn.
    En Williams hebben we nog niet eens gezien, ze liggen wel een testweek achter maar wie weet waar die mee komen.

    En qua motoren is het ook nog maar afwachten of de Mercedes motor als combinatie 50% verbranding en 50% elektrisch wel de beste van de grid is. Ferrari lijkt ook na het zien van Mercedes deze week nog steeds vertrouwen te hebben in hun eigen krachtbron, alleen Audi ziet er moeizaam uit en bij HONDA en RB zijn ze wat terughoudend in deze fase, maar wie weet hoe die zich nog ontwikkelen.

    Het is in ieder geval niet zoals in 2014 waarbij de Mercedes motor het team in staat stelde om het hele veld op 1 of meerdere rondjes te zetten (deden ze niet om evt beperkende FIA regels te vermijden)

    Voorlopig ziet het Mercedes chassis er op het oog gedegen uit, maar behoort het zeker niet tot de wagens die een stap verder zijn gegaan, dat zijn de McLaren, RB en helemaal de AM.

    • + 0
    • 30 jan 2026 - 11:41

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Martin Brundle -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land GB
  • Geb. datum 1 jun 1959 (66)
  • Geb. plaats King's Lynn, Norfolk, England, UK, GB
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 1,71 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar