Mercedes lijkt tot dusver de favoriet na de shakedown in Barcelona. Het team uit Brackley klokte met afstand de meeste ronden en kwam nauwelijks in de problemen met de gloednieuwe W17. Andrea Kimi Antonelli straalt, maar verwacht zelfs nog meer van zijn goed gelukte bolide.

Na de eerste week shakedown in Barcelona valt er één conclusie te trekken: Mercedes lijkt de zaken enorm goed voor elkaar te hebben. Aangezien George Russell en Antonelli samen meer dan 400 ronden wisten neer te zetten en niet stil kwamen te staan, blijkt dat er in Brackley een sterke betrouwbare motor is gebouwd.

Antonelli straalt na shakedown

Over twee weken reist het Formule 1-circus af naar Bahrein voor de eerste officiële wintertest voor het nieuwe seizoen. Antonelli denkt zelfs dat er daar nog meer in het verschiet ligt voor Mercedes. "We gaan er zeker met veel vertrouwen en hoge verwachtingen heen, want het is er (Barcelona) absoluut goed gegaan", aldus de Italiaan in gesprek met F1TV.

"Uiteraard hadden we tijdens de testvaart wat problemen, maar die hebben we kunnen oplossen en nu kunnen we er zeker van zijn dat we in Bahrein ook meteen goed van start kunnen gaan", voegde hij daaraan toe.

Antonelli verwacht nog meer

Met meer dan 400 ronden en heel weinig problemen, lijkt Mercedes voorlopig een voorsprong te hebben op de andere teams. Dat kon Antonelli bekoren, maar zelf verwacht hij zelfs nog meer als hij en zijn team arriveren in Bahrein. "We gaan er zeker heen met een beter begrip van de auto. Er zal voortdurende vooruitgang zijn en we zullen constant meer over de auto leren."