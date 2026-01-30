user icon
Hamilton heeft glimlach weer terug: heeft Ferrari iets gevonden?

Lewis Hamilton is positief over de start van Ferrari tijdens de eerste Formule 1-shakedown. Volgens de zevenvoudig wereldkampioen is de aanpak van de Scuderia een stuk beter dan een jaar geleden. Vooral het hoge aantal probleemloze kilometers in Barcelona stemt Hamilton hoopvol richting het nieuwe seizoen.

Na een natte shakedown eerder deze week kreeg Hamilton donderdag eindelijk de kans om de SF-26 onder droge omstandigheden aan de tand te voelen. Dat gebeurde tijdens een besloten test op het Circuit de Barcelona-Catalunya, waar teams voor het eerst hun nieuwe auto’s voor 2026 konden testen onder de vernieuwde technische reglementen.

Veel ronden, weinig zorgen bij Ferrari

Hamilton werkte in de ochtend 85 ronden af, waarna Charles Leclerc er ’s middags nog eens 89 toevoegde. Daarmee liet Ferrari zien dat de betrouwbaarheid voorlopig op orde is, iets wat vorig jaar nog een groot pijnpunt was tijdens de wintertests. Toen werd Hamiltons voorbereiding regelmatig verstoord door technische mankementen.

"Als je naar een test komt, wil je vooral zoveel mogelijk kilometers maken”, benadrukte Hamilton. “Ik heb vanmorgen 85 ronden gereden en dat is gewoon geweldig. Dat zegt veel over het werk dat in de fabriek is verricht om deze auto betrouwbaar te maken.”

De Brit trok ook meteen de vergelijking met vorig seizoen. “Vorig jaar begonnen we een stuk moeizamer met testen. Nu hebben we te maken met compleet nieuwe regels en toch verloopt het beter dan wat ik in het verleden heb meegemaakt. Dat geeft vertrouwen dat we op de juiste weg zitten.”

Focus op leren richting Bahrein

Toch waarschuwt Hamilton dat Ferrari niet achterover kan leunen. De concurrentie oogt sterk en ook andere topteams lijken hun zaakjes vroeg op orde te hebben. Vrijdag kruipen Hamilton en Leclerc opnieuw achter het stuur, tijdens de laatste van drie testdagen in Barcelona, voordat de blik definitief richting Bahrein gaat.

“Ik blijf proberen zoveel mogelijk kilometers te maken en alles te leren over deze motor, de auto en de aerodynamica",legde Hamilton uit. “We hebben vanmorgen ons programma afgewerkt en daar al veel van opgestoken. Charles rijdt vanmiddag een andere set tests, wat alleen maar helpt.”

Volgens Hamilton draait het nu vooral om samenwerking en analyse. “Mijn rol is luisteren en alles verzamelen. Daarna bespreken we samen de positieve en negatieve punten en maken we een plan voor de volgende stappen. We hebben al goede data, nu is het zaak die goed te begrijpen en de juiste keuzes te maken richting Bahrein.”

Larry Perkins

Posts: 62.816

Hamilton heeft de glimlach voor een GP [b] altijd [/b] weer terug, maar is die na een GP weer kwijt zodra zijn prestaties en het resultaat weer tegenvallen...

  • 5
  • 30 jan 2026 - 16:14
Reacties (4)

  • StevenQ

    Posts: 10.137

    Ik zou ook lachen als ik meer dan 60 miljoen kreeg om in die auto te rijden

    Of die auto nu goed is of niet

    • + 1
    • 30 jan 2026 - 16:26
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.352

      Ik zou met 'n 60ste deel al lachen.

      • + 0
      • 30 jan 2026 - 16:37
    • HarryLam

      Posts: 5.194

      Vriend loterij is wel wat voor jou.

      • + 1
      • 30 jan 2026 - 17:24

