Mercedes in de problemen: "Russell en Antonelli zijn geen vrienden meer"

Na twee raceweekenden in het nieuwe Formule 1-seizoen kan men concluderen dat Mercedes de zaakjes het beste voor elkaar heeft. George Russell voert de titelstrijd aan, maar zijn jongere teamgenoot Andrea Kimi Antonelli volgt hem op de voet. Volgens David Coulthard heeft Russell dit ook door, en zijn de twee Mercedes-coureurs geen vrienden meer.

Mercedes is uit de startblokken geschoten. In Australië en China kregen ze alleen wat tegenstand van Ferrari, maar dat stond een 1-2tje op geen enkel moment in de weg. In Australië ging de zege nog naar Russell, terwijl Antonelli afgelopen weekend in Shanghai zijn eerste Grand Prix wist te winnen.

De vreugde bij Mercedes en Antonelli was groot, maar Russell leek wat terughoudender te zijn. Hij is de grote favoriet voor de wereldtitel, maar een opmars van Antonelli zou hem en Mercedes niet goed uitkomen.

Wat is de situatie bij Mercedes?

Oud-coureur David Coulthard stelt in de podcast Up To Speed dat het nu echt een strijd gaat worden: "De vriendschap is voorbij. George weet dat hij een echte uitdager heeft voor zijn kampioenschap. Het is misschien hetzelfde als we vorig jaar met Lando en Oscar zagen. McLaren bereikte een punt waar ze een goede auto hadden en ze vochten voor het wereldkampioenschap... Maar dit kan het enige moment in dit nieuwe F1-tijdperk zijn dat Mercedes ze zo'n voorsprong geeft."

'Hij is niet je vriend'

Volgens Coulthard gaat Russell nu interne spelletjes spelen: "Laten we er geen doekjes om winden. George probeert, achter de façade van 'Goed gedaan, Kimi', elk mogelijk voordeel naar zich toe te trekken voor Suzuka en de races daarna. En Kimi's team zou hier hetzelfde moeten doen."

De Schotse analist legt uit dat de twee coureurs in deze situatie niet als beste vrienden naar buiten kunnen treden: "De term 'teamgenoten' is hier best misleidend. Hij is niet je vriend. Als je het buiten de baan goed met hem kan vinden, dan is dat geweldig. Maar zijn succes is gewoon jouw falen, en omgekeerd."

Wat is de stand van zaken?

Russell won afgelopen weekend wel de sprintrace in China. Hierdoor voert hij nog altijd het wereldkampioenschap aan met 51 WK-punten. Zijn jonge teamgenoot Antonelli volgt op de tweede plaats met 47 punten, en hij reist na zijn zege in China met veel zelfvertrouwen af naar Suzuka.

little-nightmare

Posts: 2.321

De jongste kampioen ooit en de eerste Italiaanse kampioen in meer dan 70 jaar zal pr technische ook wel aantrekkelijk zijn denk ik.

  • 8
  • 17 maa 2026 - 15:09
F1 Nieuws George Russell David Coulthard Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP China 2026

Reacties (18)

  • shakedown

    Posts: 1.739

    Boehoe. De bestuurstafel in Duitsland zal bepalen wie de als kampioen willen. Denk dat dat balletje richting Russell gaat vallen.

    • + 0
    • 17 maa 2026 - 14:54
    • little-nightmare

      Posts: 2.321

      De jongste kampioen ooit en de eerste Italiaanse kampioen in meer dan 70 jaar zal pr technische ook wel aantrekkelijk zijn denk ik.

      • + 8
      • 17 maa 2026 - 15:09
    • Larry Perkins

      Posts: 63.561

      Er spelen in het duel Antonelli-Russell dit seizoen twee dingen:

      1. Russell is vorig seizoen en tot nu toe gehypet, het is een topcoureur maar geen buitencategorie. Pluspunt daarbij is zeker wel zijn ervaring. Vorig seizoen was George vrij consistent maar reed hij voor het eerst (bij Mercedes) zonder echte druk van een teamgenoot, dat verklaart mede zijn consistentie.

      2. Antonelli is een (wat) groter talent maar is nog maar net rookie-af, dus foutjes liggen nog op de loer. Het inzicht en de racecraft zijn zeker aanwezig en wellicht groeit hij (later) uit tot de absolute top. De vraag is hoe steil zijn leercurve wat consistentie betreft zich dit seizoen gaat ontwikkelen. Dat is echt de big question, om het in goed Nederlands te formuleren...

      Ik zeg "hup Kimi", maar als die andere gast wereldkampioen wordt zal ik hem ook (van afstand) feliciteren, maar niet als eerste, want dat zal ongetwijfeld George zelf zijn, inclusief zijn ‘stukje rundvlees-act’...

      • + 2
      • 17 maa 2026 - 15:32
    • hupholland

      Posts: 9.742

      ik zal niet zeggen dat ze er totaal geen invloed op hebben, maar in principe hebben ze gewoon allebei de beste auto van het veld en vechten ze het samen uit. Natuurlijk kan een coureur soms een streepje voor hebben, vaak ook omdat dat nou eenmaal het grootste talent van de 2 is, maar laten we medelijden hebben met de 18 of 20 andere coureurs en niet met die zielige 2e coureur die het gewoon net ff wat minder doet met het best beschikbare materiaal.

      • + 0
      • 17 maa 2026 - 15:55
  • f(1)orum

    Posts: 9.713

    Gelukkig voor hem heeft George nog een enkele trouwe Vriend over….

    • + 4
    • 17 maa 2026 - 14:55
    • Regenrace

      Posts: 2.437

      Niemand verwacht veel vriendschap tussen coureurs onderling; die gedijt slechts als er nogal wat onderlinge afstand op de ranglijst is.
      Wie zit er overigens te wachten op praatjes over vriendschap? Waar het om gaat: wel of geen respect op de baan. Dus ja, F1 goeroes aller landen, laat daar je licht maar eens over schijnen. Met voorspelling en al aub, opdat we ook een beetje het goeroegehalte van de goeroe kunnen controleren.

      • + 1
      • 17 maa 2026 - 15:48
  • Maximo

    Posts: 9.849

    Ik durf er wel geld op in te zetten dat Toto een duidelijke voorkeur heeft om Antonelli kampioen te laten worden........ en dat weet Sjors ook.

    • + 4
    • 17 maa 2026 - 15:05
    • shakedown

      Posts: 1.739

      Waarom? en ik ik hoop het ook.

      • + 0
      • 17 maa 2026 - 15:08
    • HermanInDeZon

      Posts: 884

      Antonelli kampioen?
      Heeft in de eerste twee weekends al een fameuze crash in VT3 gehad en een domme aanrijding in de sprint race.
      Fijn dat hij China gewonnen heeft, maar is dat niet voornamelijk omdat Russel problemen had in de kwalificatie?
      En zou hij tweede in de stand hebben gestaan moest Ferrari niet zo dominant zijn?

      Antonelli is niet slecht bezig maar niveau Russell is hij nog lang niet hoor

      • + 0
      • 17 maa 2026 - 15:22
  • misstappen

    Posts: 3.491

    Russell en vrienden, contradictio in terminis..

    • + 3
    • 17 maa 2026 - 15:08
    • f(1)orum

      Posts: 9.713

      Ouw waarheid als een koe?

      • + 3
      • 17 maa 2026 - 15:11
    • HermanInDeZon

      Posts: 884

      Geef Max nog een paar weken aan dit tempo en voor hem geldt hetzelfde ;)

      • + 0
      • 17 maa 2026 - 16:04
  • jd2000

    Posts: 7.624

    Als je wint heb je vrienden.... Zelfs dat gaat niet op voor Russell.

    • + 4
    • 17 maa 2026 - 15:16
  • mordor

    Posts: 2.140

    Hoe noem je papaya rules bij mercedes, eigenlijk?

    • + 1
    • 17 maa 2026 - 15:27
  • Larry Perkins

    Posts: 63.561

    De geciteerde podcast…

    Disaster for McLaren in China - what happened?! | Up To Speed
    (Up To Speed, 36,12 minuten)

    https://youtu.be/LtgvfdL_TC0

    • + 0
    • 17 maa 2026 - 15:30
  • Larry Perkins

    Posts: 63.561

    'Second Choice George' schijt zeven kleuren paars, want Max zit in 'kamp Antonelli'...

    (Max was nog niet genoemd in de tekst, vandaar)

    • + 0
    • 17 maa 2026 - 15:57

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

