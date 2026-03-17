Na twee raceweekenden in het nieuwe Formule 1-seizoen kan men concluderen dat Mercedes de zaakjes het beste voor elkaar heeft. George Russell voert de titelstrijd aan, maar zijn jongere teamgenoot Andrea Kimi Antonelli volgt hem op de voet. Volgens David Coulthard heeft Russell dit ook door, en zijn de twee Mercedes-coureurs geen vrienden meer.

Mercedes is uit de startblokken geschoten. In Australië en China kregen ze alleen wat tegenstand van Ferrari, maar dat stond een 1-2tje op geen enkel moment in de weg. In Australië ging de zege nog naar Russell, terwijl Antonelli afgelopen weekend in Shanghai zijn eerste Grand Prix wist te winnen.

De vreugde bij Mercedes en Antonelli was groot, maar Russell leek wat terughoudender te zijn. Hij is de grote favoriet voor de wereldtitel, maar een opmars van Antonelli zou hem en Mercedes niet goed uitkomen.

Wat is de situatie bij Mercedes?

Oud-coureur David Coulthard stelt in de podcast Up To Speed dat het nu echt een strijd gaat worden: "De vriendschap is voorbij. George weet dat hij een echte uitdager heeft voor zijn kampioenschap. Het is misschien hetzelfde als we vorig jaar met Lando en Oscar zagen. McLaren bereikte een punt waar ze een goede auto hadden en ze vochten voor het wereldkampioenschap... Maar dit kan het enige moment in dit nieuwe F1-tijdperk zijn dat Mercedes ze zo'n voorsprong geeft."

'Hij is niet je vriend'

Volgens Coulthard gaat Russell nu interne spelletjes spelen: "Laten we er geen doekjes om winden. George probeert, achter de façade van 'Goed gedaan, Kimi', elk mogelijk voordeel naar zich toe te trekken voor Suzuka en de races daarna. En Kimi's team zou hier hetzelfde moeten doen."

De Schotse analist legt uit dat de twee coureurs in deze situatie niet als beste vrienden naar buiten kunnen treden: "De term 'teamgenoten' is hier best misleidend. Hij is niet je vriend. Als je het buiten de baan goed met hem kan vinden, dan is dat geweldig. Maar zijn succes is gewoon jouw falen, en omgekeerd."

Wat is de stand van zaken?

Russell won afgelopen weekend wel de sprintrace in China. Hierdoor voert hij nog altijd het wereldkampioenschap aan met 51 WK-punten. Zijn jonge teamgenoot Antonelli volgt op de tweede plaats met 47 punten, en hij reist na zijn zege in China met veel zelfvertrouwen af naar Suzuka.