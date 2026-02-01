De Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort staat dit jaar voorlopig voor het laatst op de Formule 1-kalender. De organisatie van de populaire race in de Noord-Hollandse duinen besloot zelf te stoppen, omdat de financiële risico's te groot zijn. Nu blijkt echter dat twintig miljoen euro aan reserves is uitgekeerd aan de aandeelhouders.

De Dutch Grand Prix keerde in 2021 terug op de Formule 1-kalender. Het circuit van Zandvoort was flink onder handen genomen, en groeide in korte tijd uit tot één van de populairste races op de kalender. De organisatie had niet alleen oog voor het spektakel op de baan, maar ook daarbuiten. Er werd voor optredens en ander vermaak gezorgd, en andere organisatoren namen Zandvoort als voorbeeld.

In 2024 maakte de organisatie van de Dutch Grand Prix echter bekend dat ze na 2026 niet langer op de Formule 1-kalender staan. Het is een besluit dat ze zelf hebben genomen, omdat er veel financiële onzekerheid is voor de toekomst. Ze krijgen geen subsidie van de overheid, en het is onduidelijk of het succes voor de toekomst blijft bestaan. Alles hangt immers ook samen met de toekomst en populariteit van Max Verstappen.

Wat is er aan de hand?

Eind 2024, het jaar waarin ze aankondigden te stoppen, kostte het organiseren van de Grand Prix zo'n 70 miljoen euro. De reserves bedroegen dat jaar slechts 3,8 miljoen euro. RTL Z heeft de jaarstukken van de Dutch Grand Prix in handen gekregen, en ze hebben het één en ander ontdekt. Volgens RTL Z hebben de aandeelhouders in 2024 zichzelf een winstuitkering van twintig miljoen euro gegeven. Volgens het medium is een groot deel van het vermogen hiermee in de zakken van de bazen verdwenen.

Organisatie bevestigt bevindingen

Een woordvoerder van de Dutch Grand Prix bevestigde aan RTL Z dat dit nieuws klopt. Hij stelde echter dat de dividenduitkering naar verhouding klein is: "Over het ondernemersrisico: De dividenduitkering, die pas voor het eerst is uitgekeerd, staat in het niet bij de jaarlijkse kostenbegroting en de risico's die er daarbij bestaan voor de organisatie van de Dutch Grand Prix."

Als er wordt gesteld dat twintig miljoen euro extra een gezonde buffer zou zijn, reageert de woordvoerder duidelijk: "Die kosten zijn per editie en het dividend is over alle edities tot en met 2024."