Bazen Dutch Grand Prix keerden zichzelf miljoenenbedrag uit

Bazen Dutch Grand Prix keerden zichzelf miljoenenbedrag uit

De Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort staat dit jaar voorlopig voor het laatst op de Formule 1-kalender. De organisatie van de populaire race in de Noord-Hollandse duinen besloot zelf te stoppen, omdat de financiële risico's te groot zijn. Nu blijkt echter dat twintig miljoen euro aan reserves is uitgekeerd aan de aandeelhouders.

De Dutch Grand Prix keerde in 2021 terug op de Formule 1-kalender. Het circuit van Zandvoort was flink onder handen genomen, en groeide in korte tijd uit tot één van de populairste races op de kalender. De organisatie had niet alleen oog voor het spektakel op de baan, maar ook daarbuiten. Er werd voor optredens en ander vermaak gezorgd, en andere organisatoren namen Zandvoort als voorbeeld.

In 2024 maakte de organisatie van de Dutch Grand Prix echter bekend dat ze na 2026 niet langer op de Formule 1-kalender staan. Het is een besluit dat ze zelf hebben genomen, omdat er veel financiële onzekerheid is voor de toekomst. Ze krijgen geen subsidie van de overheid, en het is onduidelijk of het succes voor de toekomst blijft bestaan. Alles hangt immers ook samen met de toekomst en populariteit van Max Verstappen.

Wat is er aan de hand?

Eind 2024, het jaar waarin ze aankondigden te stoppen, kostte het organiseren van de Grand Prix zo'n 70 miljoen euro. De reserves bedroegen dat jaar slechts 3,8 miljoen euro. RTL Z heeft de jaarstukken van de Dutch Grand Prix in handen gekregen, en ze hebben het één en ander ontdekt. Volgens RTL Z hebben de aandeelhouders in 2024 zichzelf een winstuitkering van twintig miljoen euro gegeven. Volgens het medium is een groot deel van het vermogen hiermee in de zakken van de bazen verdwenen.

Organisatie bevestigt bevindingen

Een woordvoerder van de Dutch Grand Prix bevestigde aan RTL Z dat dit nieuws klopt. Hij stelde echter dat de dividenduitkering naar verhouding klein is: "Over het ondernemersrisico: De dividenduitkering, die pas voor het eerst is uitgekeerd, staat in het niet bij de jaarlijkse kostenbegroting en de risico's die er daarbij bestaan voor de organisatie van de Dutch Grand Prix."

Als er wordt gesteld dat twintig miljoen euro extra een gezonde buffer zou zijn, reageert de woordvoerder duidelijk: "Die kosten zijn per editie en het dividend is over alle edities tot en met 2024."

gijzje

Posts: 542

Vreemde reactie, als je ergens geld investeert, verwacht je een rendement, en is er een uitkering van dividend als er winst is gemaakt , daarom investeer je met het nodige ridico dat je ook je geld kwijt kan zijn . Het uitgekeerde dividend over 5 jaar valt eigenlijk tegen . Let wel zonder deze ... [Lees verder]

  • 19
  • 1 feb 2026 - 11:29
F1 Nieuws GP Nederland 2026

Reacties (29)

  • mario

    Posts: 15.010

    Ze hebben atijd we een excuus die aandeelhouders, maar eigenlijk zijn het allemaal rupsjes nooitgenoeg....

    • + 9
    • 1 feb 2026 - 08:42
    • gijzje

      Posts: 542

      Vreemde reactie, als je ergens geld investeert, verwacht je een rendement, en is er een uitkering van dividend als er winst is gemaakt , daarom investeer je met het nodige ridico dat je ook je geld kwijt kan zijn . Het uitgekeerde dividend over 5 jaar valt eigenlijk tegen . Let wel zonder deze investeerders was er geen F1 GP in Nederland geweest.

      • + 19
      • 1 feb 2026 - 11:29
    • Pietje Bell

      Posts: 32.957

      Zo is dat @Gijzje!

      • + 3
      • 1 feb 2026 - 11:53
    • iOosterbaan

      Posts: 2.096

      Misschien even in cijfers uitdrukken, als er straks 6 races zijn geweest en de totale omzet daarvan is straks 6x 75 miljoen geweest (enige cijfers die in 1m kon vinden aangezien ik er niet meer tijd aan wil besteden was ±83 miljoen omzet dus ga bewust wat lager zitten) = 450 miljoen, 20 / 450 = 4,4%

      In percentage valt dit best mee. Al zal er uiteindelijk vast nog wel wat bijkomen in die totale winstuitkering..maar laat het dan tot 5,5% stijgen. Nog steeds geen gigantische graaien oid.

      • + 4
      • 1 feb 2026 - 12:33
    • core2duo

      Posts: 1.753

      Je kunt moeilijk stellen dat het ondernemersrisico te groot is, als je vlak daarvoor €20 miljoen uit de organisatie haalt en een lege buffer achterlaat. Dat is geen risico dragen, maar eerst cashen en daarna stoppen.

      • + 0
      • 1 feb 2026 - 12:57
    • hupholland

      Posts: 9.595

      4,4 procent is niks voor zo'n risicovol project wat ze zonder echte overheidssteun hebben opgezet. Dat kreeg je de afgelopen jaren ook al bijna op een risicoloze spaarrekening. Denk dat de inflatie de afgelopen jaren ook wel in de buurt kwam, ze zullen ook nog wel wat vermogensbelasting betalen, dus al met al spelen ze misschien net break even op deze manier. En dat is al een prestatie op zich. Jammer dat ze stoppen, maar ook begrijpelijk. Wellicht kunnen Mario en Core2Duo de boel doorstarten?

      • + 0
      • 1 feb 2026 - 13:17
  • Beri

    Posts: 6.821

    En terecht.

    • + 9
    • 1 feb 2026 - 08:45
    • koppie toe

      Posts: 5.111

      Dat vind ik dus ook.
      Alle investeerders deden het niet alleen voor de fun, de fans en Max.
      Alleen maar door Max en winst maken juist door Max.
      Goh wat raar, is toch geen non profit gebeuren.

      • + 3
      • 1 feb 2026 - 10:03
    • F1jos

      Posts: 4.990

      Je meent het.

      • + 0
      • 1 feb 2026 - 10:03
  • red slow

    Posts: 3.291

    “Over het ondernemersrisico“ terwijl ze stoppen als ze geen overheidssubsidie krijgen. Ja echt een risico.

    Graaien graaien.

    • + 9
    • 1 feb 2026 - 09:06
    • Polleke2

      Posts: 1.877

      Waarom ben jij er niet even ingesprongen dan?

      • + 6
      • 1 feb 2026 - 11:11
    • gijzje

      Posts: 542

      Rare opmerkingm Ze hebben het opgezet en er geld ingepompt zonder investering van de overheid 6 jaar lang inmiddels. Het uitgekeerde dividend is een fractie wat het normaliter had moeten zijn over 5 jaar F1 (4 miljoen per jaar).
      Dus hoezo graaiers als je mee had geinvesteerd had je het geld ook opgestreken.

      • + 11
      • 1 feb 2026 - 11:34
    • iOosterbaan

      Posts: 2.096

      Op een kladblokje kom ik tot 6 races, tegen ±6 * 75 = 450 miljoen omzet. Dan is 20 miljoen 4,4%. Dat is echt niet een mega grote Return on Investment. Jij en de meeste mensen fixeren zich op die 20 miljoen, wat op zichzelf best veel geld is. Maar zo kan je er niet naar kijken....als de totale omzet 450 miljoen geweest is straks en daarvan hadden zij 90 naar zichzelf kunnen schuiven (want niet mogelijk is gezien de financiën) dan zou het met 20% graaien genoemd kunnen worden misschien. Zolang het ergens tussen de 5-8% is, is het gewoon een ok Return on Investment.

      • + 4
      • 1 feb 2026 - 12:38
    • Polleke2

      Posts: 1.877

      Het is gewoon nog aan de krappe kant want de meeste grote investeerders rekenen met minimaal 8 % anders stappen ze er uit.
      Dus hier zit gewoon een hoop liefde werk in om F1 Nederland op de kaart te zetten mogelijk gemaakt door Max.

      • + 2
      • 1 feb 2026 - 12:54
    • Polleke2

      Posts: 1.877

      Oh en dan vergeet ik nog de revenuen voor omgeving Zandvoort,Amsterdam en Nederland er bij te betrekken

      • + 2
      • 1 feb 2026 - 12:55
  • Need5Speed

    Posts: 3.489

    Ziet er niet fijn uit, maar we weten niet wat er verder speelt.
    Ze hebben geluk gehad dat Max precies in de periode dat de Dutch GP werd gehouden om de wereldtitel ging strijden, anders waren ze niet op 20 miljoen in de plus uitgekomen. Je weet niet of dat zo blijft.
    En als FOM bij de contractverlenging 15 miljoen per race extra wil dan houd je het ook niet vol.

    • + 2
    • 1 feb 2026 - 09:30
  • Need5Speed

    Posts: 3.489

    Dat is toch al gauw 4 ton per lokale zandhagedis of rugstreeppad trouwens.

    • + 0
    • 1 feb 2026 - 09:41
  • Polleke2

    Posts: 1.877

    Terechte uitkering gezien het risico dat ze genomen hebben zonder enige hulp van de overheid.
    Is echter minder dan ze normaal gesproken met deze investeringen verdient zouden hebben.
    In plaats van dankbaar te zijn voor deze dappere investering om de F1 weer in Nederland te krijgen zitten de muggenzifters hier over graaiers te praten.

    • + 9
    • 1 feb 2026 - 11:10
    • StevenQ

      Posts: 10.151

      Dat klopt niet

      In 2020 kregen ze 140.000 euro aan subsidies
      in 2021 1,1 miljoen
      in 2022 550.000 euro

      Het ging daarbij om "TVL" tegemoetkoming vaste lasten

      • + 0
      • 1 feb 2026 - 11:16
    • Polleke2

      Posts: 1.877

      En dat op een investering van ongeveer 70 miljoen?
      Is zo goed als geen subsidie dus.

      • + 8
      • 1 feb 2026 - 11:35
    • gijzje

      Posts: 542

      Ook het verhaaltje van Steven klopt niet helemaal , de bedragen genoemd waren voor het aanpassen van de infra rondom het circuit en zandvoort zelf. Anders was het het voor de gemeente een enorme ramp geworden daarnaast heeft de komplete ondernemers gilde in Zandvoort en omgeving enorme revenu genoten
      van dat geld

      • + 6
      • 1 feb 2026 - 11:39
    • Larry Perkins

      Posts: 62.826

      Precies, de bedragen die @StevenQ noemt zijn slechts druppels op een gloeiende plaat, ondertussen hebben ze wel het risico genomen en een bull Nederlanders heel veel plezier geboden.

      Dat gezegd hebbende, dat Zandvoort geschrapt wordt vind i niet zo'n drama, zolang er maar op echte circuits geracet blijft worden, en zo min mogelijk op vermaledijde stratencircuits...

      • + 2
      • 1 feb 2026 - 11:43
    • StevenQ

      Posts: 10.151

      Nee, die bedragen waren niet voor de infrastructuur, die was de TVL die ze kregen tijdens de coronaperiode, die kregen de organisatoren dus zelf terwijl ze in principe geen extra kosten hadden omdat ze gewoon kantoor hielden op het circuit


      Zoek er maar eens op, je kan er meerdere artikelen over vinden

      • + 1
      • 1 feb 2026 - 12:02
    • StevenQ

      Posts: 10.151

      Ik zie dat Gijzje plussen krijgt terwijl ik duidelijk zeg dat dat bedrag TVL was, Tegemoetkoming Vaste Lasten


      Dat heeft dus NIKS met infrastructuur te maken maar met de tegemoetkoming die bedrijven konden krijgen voor vaste lasten tijdens de coronaperiode

      Dat staat er toch duidelijk en je kan er meerdere artikelen over vinden van o.a. Quote en het RTL Nieuws

      • + 1
      • 1 feb 2026 - 12:38
    • Polleke2

      Posts: 1.877

      Ja man maar dat is nog geen eens een druppel op een gloeiende plaat,bij zulke bedragen hoort een rendement van minimaal 8%

      • + 0
      • 1 feb 2026 - 12:50
    • Larry Perkins

      Posts: 62.826

      Die subsidies stelden niks (geen ene donder) voor, waarvoor het ook gebruikt werd!

      • + 0
      • 1 feb 2026 - 13:09
  • BoerTeun

    Posts: 1.531

    Als een investering goed uitpakt en je krijgt een mooi rendement op je investering ben je een graaier, het is een schande zeg dat de aandeelhouders wat verdiend hebben.

    • + 5
    • 1 feb 2026 - 11:26
    • Polleke2

      Posts: 1.877

      Precies, dat noemen we de nederlandse ziekte,

      • + 6
      • 1 feb 2026 - 11:37
  • Polleke2

    Posts: 1.877

    Veel erger is dat woke gebeuren van het songfestival waar van mijn geld tussen de 20 en 30 miljoen is ingegaan.

    • + 1
    • 1 feb 2026 - 13:01

show sidebar