Max Verstappen heeft een productieve testweek in Barcelona achter de rug. De Nederlander kwam vandaag de hele dag in actie, en was heel erg tevreden met zijn test. Hij was wel een beetje ziekjes.

Achter gesloten deuren werd deze week op het circuit van Barcelona in Spanje de eerste test van het seizoen afgewerkt. Voor Red Bull was het een belangrijke week, want ze kregen voor het eerst de kans om te rijden met de nieuwe RB22. Tevens was het de eerste keer dat ze konden rijden met hun eigen krachtbron, die ze samen met Ford hebben geproduceerd.

Op maandag maakte Isack Hadjar de eerste meters met de nieuwe auto. Hij wist een groot aantal rondjes te rijden, en was zelfs de snelste man op de baan. Verstappen kwam op dinsdagochtend in actie, waar hij door de regen minder kon rijden dan gehoopt. Verstappen gaf in de middag het stuur over aan Hadjar, maar hij parkeerde de RB22 in de muur.

Red Bull kwam vervolgens niet in actie op woensdag en donderdag, en ze wachtten op nieuwe onderdelen om de wagen te repareren. In de tussentijd vloog Verstappen terug naar zijn woonplaats Monaco, waar hij verscheen in een livestream van Team Redline.

Trots op het team

Vandaag kroop hij weer achter het stuur, maar hij voelde zich wel ziekjes. Hij klonk grieperig toen hij sprak met F1 TV: "Er is de laatste jaren veel werk gestoken in deze auto en het was geweldig dat we met onze motor op de eerste dag al zoveel ronden konden rijden. Dat leverde emotionele gezichten op in de pitbox, dat was mooi om te zien."

Hoe is het gevoel?

Verstappen reed vandaag 118 ronden, en liet zien dat de RB22 betrouwbaar is. Hij had genoten: "Vandaag ging het goed. Ik heb veel ronden gereden op een droge baan. Er is natuurlijk nog veel werk te verzetten."

"We leren veel over de auto en Power Unit, en we begrijpen ze steeds beter. We rijden met verschillende afstellingen en proberen zoveel mogelijk ronden te rijden om tijdens een dag zoveel mogelijk uit te proberen. Dat is ons ook gelukt. Daar draaiden deze testdagen om en dat zullen we in Bahrein voortzetten."