user icon
icon

Zieke Verstappen geeft eerlijke mening over nieuwe Red Bull-bolide

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Zieke Verstappen geeft eerlijke mening over nieuwe Red Bull-bolide

Max Verstappen heeft een productieve testweek in Barcelona achter de rug. De Nederlander kwam vandaag de hele dag in actie, en was heel erg tevreden met zijn test. Hij was wel een beetje ziekjes.

Achter gesloten deuren werd deze week op het circuit van Barcelona in Spanje de eerste test van het seizoen afgewerkt. Voor Red Bull was het een belangrijke week, want ze kregen voor het eerst de kans om te rijden met de nieuwe RB22. Tevens was het de eerste keer dat ze konden rijden met hun eigen krachtbron, die ze samen met Ford hebben geproduceerd.

Meer over Red Bull Racing Amerikaanse douane nam belangrijk Red Bull-onderdeel in beslag

Amerikaanse douane nam belangrijk Red Bull-onderdeel in beslag

21 jan
 Lindblad erkent: "Red Bull Ford-motor loopt tegen problemen aan"

Lindblad erkent: "Red Bull Ford-motor loopt tegen problemen aan"

29 jan

Op maandag maakte Isack Hadjar de eerste meters met de nieuwe auto. Hij wist een groot aantal rondjes te rijden, en was zelfs de snelste man op de baan. Verstappen kwam op dinsdagochtend in actie, waar hij door de regen minder kon rijden dan gehoopt. Verstappen gaf in de middag het stuur over aan Hadjar, maar hij parkeerde de RB22 in de muur.

Red Bull kwam vervolgens niet in actie op woensdag en donderdag, en ze wachtten op nieuwe onderdelen om de wagen te repareren. In de tussentijd vloog Verstappen terug naar zijn woonplaats Monaco, waar hij verscheen in een livestream van Team Redline. 

Trots op het team

Vandaag kroop hij weer achter het stuur, maar hij voelde zich wel ziekjes. Hij klonk grieperig toen hij sprak met F1 TV: "Er is de laatste jaren veel werk gestoken in deze auto en het was geweldig dat we met onze motor op de eerste dag al zoveel ronden konden rijden. Dat leverde emotionele gezichten op in de pitbox, dat was mooi om te zien."

Hoe is het gevoel?

Verstappen reed vandaag 118 ronden, en liet zien dat de RB22 betrouwbaar is. Hij had genoten: "Vandaag ging het goed. Ik heb veel ronden gereden op een droge baan. Er is natuurlijk nog veel werk te verzetten."

"We leren veel over de auto en Power Unit, en we begrijpen ze steeds beter. We rijden met verschillende afstellingen en proberen zoveel mogelijk ronden te rijden om tijdens een dag zoveel mogelijk uit te proberen. Dat is ons ook gelukt. Daar draaiden deze testdagen om en dat zullen we in Bahrein voortzetten."

Need5Speed

Posts: 3.487

Nou ja, beter dan andersom: "Eerlijke Verstappen geeft zieke mening over nieuwe Red Bull bolide".

Afijn, beterschao.

  • 2
  • 30 jan 2026 - 21:12
Foto's F1 Test Barcelona 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing F1 Test Barcelona 2026

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Need5Speed

    Posts: 3.487

    Nou ja, beter dan andersom: "Eerlijke Verstappen geeft zieke mening over nieuwe Red Bull bolide".

    Afijn, beterschao.

    • + 2
    • 30 jan 2026 - 21:12

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.445
  • Podiums 127
  • Grand Prix 233
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar