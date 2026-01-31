De eerste testweek van het nieuwe Formule 1-seizoen zit erop. Achter gesloten deuren werden er veel meters gemaakt in Barcelona, waar alle teams drie testdagen mochten afwerken. Het team van Mercedes bevestigde daar hun favorietenrol, terwijl nieuwkomers Audi en Cadillac nog genoeg huiswerk hebben voor de komende weken.

De teams deden er alles aan om zoveel mogelijk zaken verborgen te houden voor de buitenwereld. Fans en media waren niet welkom bij de testweek, en pottenkijkers in de heuvels rondom het circuit werden weggestuurd. Toch lekte er tijdens de testweek het één en ander uit, en werd duidelijk dat Mercedes zeer snel was. De Duitse renstal gold voorafgaand aan de testweek al als de favoriet, en die favorietenrol hebben ze waargemaakt tijdens de test.

Mercedes verpulvert de concurrentie

Mercedes-coureurs George Russell en Andrea Kimi Antonelli noteerden snelle rondetijden, maar leken ook amper problemen te hebben. De nieuwe wagen had amper kinderziektes, en ze reden veel meer kilometers dan de rest van het veld. Rondetijden en gereden ronden werden niet officieel bekendgemaakt, maar volgens het goed ingevoerde SoyMotor reed Mercedes 500 (!) rondjes in Barcelona.

Met deze uitmuntende prestatie kwamen ze veel beter voor de dag dan de concurrentie. Het team van Ferrari kende ook een perfecte week, en Lewis Hamilton en Charles Leclerc kwamen tot 390 rondjes. Hamilton noteerde tevens de snelste tijd van de week, terwijl klantenteam Haas ook 390 rondjes reed.

Hoe deed Red Bull het?

De topteams van Red Bull en McLaren reden beduidend minder rondjes dan Mercedes en Ferrari in Barcelona. Red Bull-coureurs Isack Hadjar en Max Verstappen reden in totaal 303 rondjes. Deze 'achterstand' valt te verklaren, want Red Bull had op dinsdag last van de regenval, terwijl Hadjar die dag ook crashte. Bij regerend constructeurskampioen McLaren kwamen ze niet verder dan 287 rondjes, maar dat kwam mede door een paar kleine probleempjes.

Debutanten hebben het zwaar

Audi debuteert dit jaar als motorleverancier, en tijdens hun eerste testweek kwamen ze tot 240 rondjes, ruim de helft minder dan Mercedes. Het nieuwe Formule 1-team van Cadillac deed het met 164 rondjes ook niet geweldig, maar ze wisten dat ze tegen veel problemen zouden aanlopen. Aston Martin reed slechts 66 rondjes, maar ze kwamen slechts twee dagen in actie.

Hoeveel rondjes reden de teams in Barcelona:

1. Mercedes, 500 rondjes

2. Ferrari, 437 rondjes

3. Haas, 390 rondjes

4. Alpine, 347 rondjes

5. Racing Bulls, 321 rondjes

6. Red Bull, 303 rondjes

7. McLaren, 287 rondjes

8. Audi, 240 rondjes

9. Cadillac, 164 rondjes

10. Aston Martin, 66 rondjes