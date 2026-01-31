user icon
icon

Mercedes laat concurrentie zweten: Red Bull en McLaren op achterstand

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Mercedes laat concurrentie zweten: Red Bull en McLaren op achterstand

De eerste testweek van het nieuwe Formule 1-seizoen zit erop. Achter gesloten deuren werden er veel meters gemaakt in Barcelona, waar alle teams drie testdagen mochten afwerken. Het team van Mercedes bevestigde daar hun favorietenrol, terwijl nieuwkomers Audi en Cadillac nog genoeg huiswerk hebben voor de komende weken.

De teams deden er alles aan om zoveel mogelijk zaken verborgen te houden voor de buitenwereld. Fans en media waren niet welkom bij de testweek, en pottenkijkers in de heuvels rondom het circuit werden weggestuurd. Toch lekte er tijdens de testweek het één en ander uit, en werd duidelijk dat Mercedes zeer snel was. De Duitse renstal gold voorafgaand aan de testweek al als de favoriet, en die favorietenrol hebben ze waargemaakt tijdens de test.

Meer over Mercedes 'Aston Martin woest: Protest tegen Mercedes niet uitgesloten'

'Aston Martin woest: Protest tegen Mercedes niet uitgesloten'

23 jan
 Mercedes-top grijpt in: Verstappen verrassend dichtbij Nürburgring‑debuut

Mercedes-top grijpt in: Verstappen verrassend dichtbij Nürburgring‑debuut

17 jan

Mercedes verpulvert de concurrentie

Mercedes-coureurs George Russell en Andrea Kimi Antonelli noteerden snelle rondetijden, maar leken ook amper problemen te hebben. De nieuwe wagen had amper kinderziektes, en ze reden veel meer kilometers dan de rest van het veld. Rondetijden en gereden ronden werden niet officieel bekendgemaakt, maar volgens het goed ingevoerde SoyMotor reed Mercedes 500 (!) rondjes in Barcelona.

Met deze uitmuntende prestatie kwamen ze veel beter voor de dag dan de concurrentie. Het team van Ferrari kende ook een perfecte week, en Lewis Hamilton en Charles Leclerc kwamen tot 390 rondjes. Hamilton noteerde tevens de snelste tijd van de week, terwijl klantenteam Haas ook 390 rondjes reed.

Hoe deed Red Bull het?

De topteams van Red Bull en McLaren reden beduidend minder rondjes dan Mercedes en Ferrari in Barcelona. Red Bull-coureurs Isack Hadjar en Max Verstappen reden in totaal 303 rondjes. Deze 'achterstand' valt te verklaren, want Red Bull had op dinsdag last van de regenval, terwijl Hadjar die dag ook crashte. Bij regerend constructeurskampioen McLaren kwamen ze niet verder dan 287 rondjes, maar dat kwam mede door een paar kleine probleempjes.

Debutanten hebben het zwaar

Audi debuteert dit jaar als motorleverancier, en tijdens hun eerste testweek kwamen ze tot 240 rondjes, ruim de helft minder dan Mercedes. Het nieuwe Formule 1-team van Cadillac deed het met 164 rondjes ook niet geweldig, maar ze wisten dat ze tegen veel problemen zouden aanlopen. Aston Martin reed slechts 66 rondjes, maar ze kwamen slechts twee dagen in actie.

Hoeveel rondjes reden de teams in Barcelona:

1. Mercedes, 500 rondjes

2. Ferrari, 437 rondjes

3. Haas, 390 rondjes

4. Alpine, 347 rondjes

5. Racing Bulls, 321 rondjes

6. Red Bull, 303 rondjes

7. McLaren, 287 rondjes

8. Audi, 240 rondjes

9. Cadillac, 164 rondjes

10. Aston Martin, 66 rondjes

Maximo

Posts: 9.728

Denk dat Sjors het aan de stok krijgt met zijn jongere teamgenoot
Die was in het najaar vaak al zijn gelijke.

  • 4
  • 31 jan 2026 - 08:57
Foto's F1 Test Barcelona 2026
F1 Nieuws McLaren Red Bull Racing Mercedes F1 Test Barcelona 2026

Reacties (8)

Login om te reageren
  • Rimmer

    Posts: 13.127

    Enkele open deur voorspellingen;
    Sjors reuzel met speels gemak WK 2026.
    Max had lachend zijn vijfde kunnen pakken maar besloot dat het F1 avontuur ten einde komt.
    Hij helpt zijn team dit jaar om vooruit te komen en gaat dan met pensioen.
    Lewis kampioen van de wintertest en vrijdag kampioen. Staat aan het einde van 2026 ouderwets met lege handen.
    Lance Stroll stopt aan het einde van dit seizoen en ook Alonso geeft de pijp aan Maarten. Lawrence verkoopt de hele handel zeer verrassend aan Toyota.
    Gristiaan Horner koopt zich in bij Alpine en keert halverwege het seizoen terug op de grid.
    Colapinto stopt en begint een cola merk genaamd Pintocola.

    • + 0
    • 31 jan 2026 - 08:52
    • Maximo

      Posts: 9.727

      Denk dat Sjors het aan de stok krijgt met zijn jongere teamgenoot
      Die was in het najaar vaak al zijn gelijke.

      • + 4
      • 31 jan 2026 - 08:57
    • Maximo

      Posts: 9.727

      En Sjors kan vilein worden als hij de strijd aan moet gaan en als dat dan met zijn jongere teamgenoot is, die vanwege zijn leeftijd en sympathiekere uitstraling de favoriet zal zijn bij de fans en ook bij Toto en het team, dan gaat dat gegarandeerd spektakel opleveren.

      • + 1
      • 31 jan 2026 - 10:32
    • SennaS

      Posts: 11.333

      Het zijn beide topcoureurs, dus niet gek dat ze aan elkaar gewacht zullen zijn.
      Alhoewel ik Sjors op korte termijn sneller acht

      • + 2
      • 31 jan 2026 - 12:26
  • racepace1

    Posts: 612

    dus teams met Ferrari motor hebben gezamenlijk 991 ronden gereden
    Met Mercedes motor 1200 maar dat zijn 4 teams, Ferrari 3 teams
    dat de nieuwkomers veel minder hebben gedraaid is toch niet verrassend, gaan ze daarvan zweten? nee
    Gaat RB zweten? nee die weten echt wel waar de schoen wringt en als er een team is die keihard kan terugkomen na wat problemen is het wel RB! Dus de titel had beter kunnen zijn Mercedes heeft het meest gereden met daar vlak achter Ferrari en een paar teams hebben nog wat huiswerk te doen....

    • + 2
    • 31 jan 2026 - 08:55
    • Stillewerise

      Posts: 1

      Heeft williams dan mee gedaan om het over 4 teams te hebben?

      • + 2
      • 31 jan 2026 - 12:01
  • SennaS

    Posts: 11.333

    Dus obv het aantal rondjes is de rangorde ingeschat. Bijzonder

    • + 1
    • 31 jan 2026 - 12:25
  • StevenQ

    Posts: 10.144

    En we weten ook hoeveel ronden alle teams WILDEN rijden?

    Misschien was het doel van Red Bull wel gewoon 100 ronden per dag op dit moment in de test, er komen nog 2 testweken

    • + 0
    • 31 jan 2026 - 12:36

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar