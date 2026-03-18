Het team van Ferrari is op een sterke wijze aan het nieuwe seizoen begonnen. De Italiaanse renstal is na Mercedes het tweede team, en ze zitten niet stil. Het lijkt er namelijk op dat ze aankomende maand de baan op komen tijdens een speciale filmdag.

Het team van Ferrari heeft twee positieve raceweekenden in Australië en China achter de rug. De Italiaanse renstal kent vooral goede starts, en dat zorgt ervoor dat ze lang kunnen meevechten met de Mercedessen van George Russell en Andrea Kimi Antonelli. Door het schrappen van de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië hebben de teams straks een maand de tijd om verbeteringen door te voeren, en dat gaan ze ook bij Ferrari doen.

Wat gaat Ferrari doen in de lentepauze?

Volgens AutoRacer en de Italiaanse tak van Motorsport.com gaat Ferrari in de maand april de baan op voor een speciale testdag. Het is de verwachting dat ze hun tweede filmdag van het jaar gaan organiseren op het circuit van Monza in Italië. De keuze voor Monza is niet vreemd, omdat het de verwachting is dat deze baan voor de huidige generatie auto's zeer zwaar zal worden met het opladen van de batterijen.

Op het circuit van Monza zullen ze niet alleen meters gaan maken, maar ook naar een nieuw updatepakket gaan kijken. Volgens AutoRacer gaat Ferrari deze test gebruiken om de nieuwe updates te evalueren voor de rest van het seizoen. Door het schrappen van de races in Bahrein en Jeddah ligt de Formule 1 ruim een maand stil, en staat de eerste race pas weer begin mei in Miami op het programma.

Wat mogen teams doen tijdens een filmdag?

Teams mogen tijdens een filmdag gebruikmaken van de huidige auto's. Het is echter niet het geval dat ze hier ongelimiteerd mogen rijden, want de FIA heeft hier een limiet opgezet. Daarnaast moeten ze gebruikmaken van speciale banden, waardoor het lastiger wordt om echt bruikbare data te verzamelen.

Sterke start van het seizoen

Ferrari is op een sterke wijze aan het nieuwe seizoen begonnen, en staat op de tweede plaats in het constructeurskampioenschap. Hamilton en Leclerc hebben 67 punten bij elkaar gereden, en hebben daarmee zo'n 30 punten achterstand op Mercedes.