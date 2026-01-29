De derde testdag op het circuit van Barcelona is van start gegaan. Meerdere teams zijn weer de baan opgegaan, en dat geldt ook voor zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. De Ferrari-coureur kent tot nu toe een stabiele test, maar had vanochtend wel een momentje.

Het team van Ferrari besloot de eerste testdag van de besloten testweek in Barcelona over te slaan. Vorige week voerden ze al een shakedown uit op hun privécircuit Fiorano, en op dinsdag kenden ze een productieve dag in de regen. Op de woensdag kwamen ze niet in actie, en vandaag en morgen komen ze wel weer in actie.

Hamilton kroop vanochtend achter het stuur van de gloednieuwe SF-26 en was daarmee één van de eerste coureurs op de baan. Ferrari kent tot nu toe een vrij productieve dag in Barcelona, en ze zijn nog niet tegen grote problemen aangelopen. Toch ging het deze ochtend niet helemaal naar wens bij de zevenvoudig wereldkampioen.

Wat is er aan de hand?

Alhoewel het een besloten test is, lekken er her en der wel beelden uit. Op uitgelekte video's is te zien dat Hamilton op het koude asfalt een momentje kent en spint. De Brit gaat in de rondte, maar hield wel de macht over het stuur. De Brit kon daarna zijn weg weer vervolgen, en het lijkt er niet op dat er verdere problemen zijn.

Hoe ziet het vervolg van de testweek eruit?

Ferrari heeft niets laten weten over het momentje en het verloop van de rest van de testdag. Aangezien het hier gaat om een besloten test, hoeven de teams niets te communiceren over wat er aan de hand is op de baan. Ferrari kent tot nu toe een aardige testweek, en heeft nog een volle dag over om te testen. De teams hebben onderling afgesproken dat ze drie van de vijf testdagen mogen gebruiken, en Ferrari heeft nog één dag over om te rijden. Of Hamilton vandaag de volledige dag mag rijden, is nog maar de vraag.