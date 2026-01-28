user icon
Hamilton straalt weer: "Trots op iedereen bij Ferrari"

Ferrari heeft dinsdag de eerste echte testkilometers met de SF-26 afgewerkt in Barcelona. Na afloop liet Lewis Hamilton weten een positieve indruk te hebben overgehouden aan de openingsdag én aan de feedback van teamgenoot Charles Leclerc.

Na een korte demonstratie op Fiorano vorige week kreeg de SF-26 op het Circuit de Barcelona-Catalunya zijn eerste serieuze meters te verwerken. Leclerc nam de ochtendsessie voor zijn rekening en kon nog deels op een droge baan rijden, terwijl Hamilton in de middag uitsluitend natte omstandigheden trof.

Regen bepaalt testdag in Barcelona

Halverwege de ochtend sloeg het weer om, waardoor de sessies vooral in het teken stonden van rijden in de regen. Hamilton sprak na afloop van een uitdagende dag. "Het begon rond half elf te regenen", legde hij uit tegenover F1.com. "Charles had nog een klein stukje droog kunnen rijden, maar daarna was het de hele middag nat."

Toch kijkt de zevenvoudig wereldkampioen met tevredenheid terug. "Het werken aan de bandenafstelling was erg productief. We hebben ongeveer 120 ronden gereden en gezien de natte omstandigheden en een rode vlag is dat een prima resultaat", aldus Hamilton. "Ik ben erg trots op iedereen in de fabriek die de auto tot dit punt heeft gebracht."

Focus op data en kleine verbeterpunten

Volgens Hamilton leverde de eerste testdag vooral veel bruikbare informatie op. "We hebben vandaag veel data verzameld. Er is nog enorm veel werk te doen, maar dit was een goede eerste dag", stelt hij. Dat Ferrari zonder grote problemen door de sessie kwam, noemt hij een belangrijke opsteker. "Het had veel erger gekund. Er waren geen grote issues, alleen kleine verbeterpunten waar we aan willen werken."

De Brit hoopt de komende dagen meer van hetzelfde mee te maken. "Dit soort dagen zijn precies wat je wilt aan het begin. We moeten proberen er zoveel mogelijk van te hebben."

Oog op droge runs en energiemanagement

Voor het vervolg van de shakedown ligt de focus volgens Hamilton vooral op rijden in droge omstandigheden. "Ik hoop de auto ook op een droge baan te kunnen ervaren, want het begrijpen van de balans is cruciaal", zegt hij. "In het droog heb ik nog niet gereden, dus daar moet ik nog gevoel voor krijgen."

Daarnaast wijst Hamilton op het belang van energiemanagement onder het nieuwe reglement. "Het gaat om het begrijpen van de inzet: hoe je de energie en de batterij optimaal gebruikt over een ronde en hoe je het opladen regelt", legt hij uit. Hoewel er al veel werk is verricht in de simulator, blijft analyse essentieel. "Het is niet compleet nieuw voor ons, maar we moeten de sessies en data blijven ontleden om alles te optimaliseren."

