George Russell heeft in 2025 onder lastige omstandigheden moeten presteren bij Mercedes. Volgens Ralf Schumacher was het voor iedereen duidelijk dat Max Verstappen de absolute droomkandidaat van teambaas Toto Wolff was, wat de positie van Russell binnen het team langdurig onzeker maakte.

Die onzekerheid hing het hele seizoen als een schaduw boven de Brit. Mercedes hield de deur open voor een mogelijke komst van Verstappen, waardoor Russell wist dat zijn toekomst niet volledig in eigen handen lag.

Onzekere toekomst bij Mercedes

Volgens Schumacher is zo’n situatie mentaal bijzonder zwaar voor een Formule 1-coureur. “Je krijgt als rijder eigenlijk te horen: we wachten eerst af of we Max kunnen krijgen, en pas daarna ben jij aan de beurt,” stelt de Duitser. “Dat vreet aan je, hoe sterk je ook bent.”

Juist daarom is Schumacher onder de indruk van Russells prestaties. Ondanks de druk en het gebrek aan duidelijkheid bleef de Mercedes-coureur leveren. “Hij heeft zich onder die omstandigheden uitstekend staande gehouden,” aldus Schumacher, die benadrukt dat dit allesbehalve vanzelfsprekend is op het hoogste niveau.

Dreiging van binnenuit

Tegelijkertijd ziet Schumacher dat er intern een nieuwe factor is opgestaan in de vorm van Kimi Antonelli. De jonge Italiaan maakte volgens hem gedurende het seizoen een duidelijke ontwikkeling door. “Je zag dat Kimi steeds meer tempo vond en vertrouwen kreeg,” merkt Schumacher op.

Dat kan gevolgen hebben voor de machtsverhoudingen binnen Mercedes. “Als hij zich het nieuwe concept eigen maakt, die lijn doortrekt en zichzelf niet opblaast met verwachtingen, kan hij het Russell heel lastig maken,” waarschuwt Schumacher.

Volgens de voormalig coureur is het dan ook geen uitgemaakte zaak dat Russell in 2026 automatisch de onbetwiste leider blijft bij Mercedes. Zeker niet nu er wordt uitgegaan van een bijzonder sterke krachtbron. In dat scenario kan de interne strijd volgens Schumacher net zo beslissend worden als de prestaties van de auto zelf.