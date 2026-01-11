user icon
icon

Russell gewaarschuwd: "Wolff wilde Verstappen dolgraag bij Mercedes"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Russell gewaarschuwd: "Wolff wilde Verstappen dolgraag bij Mercedes"

George Russell heeft in 2025 onder lastige omstandigheden moeten presteren bij Mercedes. Volgens Ralf Schumacher was het voor iedereen duidelijk dat Max Verstappen de absolute droomkandidaat van teambaas Toto Wolff was, wat de positie van Russell binnen het team langdurig onzeker maakte.

Die onzekerheid hing het hele seizoen als een schaduw boven de Brit. Mercedes hield de deur open voor een mogelijke komst van Verstappen, waardoor Russell wist dat zijn toekomst niet volledig in eigen handen lag.

Meer over Mercedes Verstappen kan overstap vergeten: "Mercedes heeft Max niet meer nodig"

Verstappen kan overstap vergeten: "Mercedes heeft Max niet meer nodig"

3 jan
 'Grote F1-rel op komst: Ferrari dient protest in tegen Red Bull en Mercedes'

'Grote F1-rel op komst: Ferrari dient protest in tegen Red Bull en Mercedes'

5 jan

Onzekere toekomst bij Mercedes

Volgens Schumacher is zo’n situatie mentaal bijzonder zwaar voor een Formule 1-coureur. “Je krijgt als rijder eigenlijk te horen: we wachten eerst af of we Max kunnen krijgen, en pas daarna ben jij aan de beurt,” stelt de Duitser. “Dat vreet aan je, hoe sterk je ook bent.”

Juist daarom is Schumacher onder de indruk van Russells prestaties. Ondanks de druk en het gebrek aan duidelijkheid bleef de Mercedes-coureur leveren. “Hij heeft zich onder die omstandigheden uitstekend staande gehouden,” aldus Schumacher, die benadrukt dat dit allesbehalve vanzelfsprekend is op het hoogste niveau.

Dreiging van binnenuit

Tegelijkertijd ziet Schumacher dat er intern een nieuwe factor is opgestaan in de vorm van Kimi Antonelli. De jonge Italiaan maakte volgens hem gedurende het seizoen een duidelijke ontwikkeling door. “Je zag dat Kimi steeds meer tempo vond en vertrouwen kreeg,” merkt Schumacher op.

Dat kan gevolgen hebben voor de machtsverhoudingen binnen Mercedes. “Als hij zich het nieuwe concept eigen maakt, die lijn doortrekt en zichzelf niet opblaast met verwachtingen, kan hij het Russell heel lastig maken,” waarschuwt Schumacher.

Volgens de voormalig coureur is het dan ook geen uitgemaakte zaak dat Russell in 2026 automatisch de onbetwiste leider blijft bij Mercedes. Zeker niet nu er wordt uitgegaan van een bijzonder sterke krachtbron. In dat scenario kan de interne strijd volgens Schumacher net zo beslissend worden als de prestaties van de auto zelf.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen George Russell Ralf Schumacher Andrea Kimi Antonelli Mercedes

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.200

    Ik kan me voorstellen dat als er geflirt word met 'n andere coureur dat dat flink onder je nagels gaat zitten.
    Dat er achteraf gezegd wordt dat er niets gezegd is nemen we dat dan maar voor lief.

    Dus ik stel voor dat Max volgend jaar naar Mercedes gaat en vriend naar Aston Martin-Honda.....of ergens anders....als ze hem willen hebben dan hé..

    • + 0
    • 11 jan 2026 - 11:40

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar