Mercedes heeft via sociale media duidelijk gemaakt dat het team met een vernieuwde missie richting 2026 werkt. Met nieuwe reglementen, een extra team op de grid en een compleet veranderende pikorde staat de Formule 1 aan de vooravond van een nieuw tijdperk.

Voor Mercedes betekent dat meer dan alleen een technische reset. Het team wil zich opnieuw positioneren als vaste titelkandidaat en benadrukt daarbij de rol van zijn coureurs én de fans. George Russell en Andrea Kimi Antonelli krijgen daarin een sleutelrol.

Na jaren van dominantie tussen 2014 en 2021 kende Mercedes sinds de invoering van de huidige reglementen in 2022 een lastige periode. Dit jaar moet daar definitief verandering in komen.

Nieuwe missie voor Mercedes is duidelijk

Op social media verscheen een post van Mercedes met daarin haar nieuwe missie voor het aankomende seizoen: "Jullie, onze fans, maken integraal deel uit van wie we zijn. Nu we een nieuw tijdperk ingaan, beloven we jullie mee te nemen – dichter bij de actie, de innovatie en de ambitie die ons drijven. Onze reis is er een van voortdurende evolutie: gedreven door prestaties, gevormd door integriteit en verheven door verfijning."

Het team belooft de fans constant te vernieuwen en nieuwe dingen te leren: "Het hele jaar door zullen we nieuwe deuren openen, nieuwe perspectieven delen en jullie dichter bij het hart van onze bases in Lauda en Morgan Drive brengen. We hebben nieuwe dromen die we willen verwezenlijken en we willen dat jullie deel uitmaken van ons team."

Mercedes behoudt coureurs

Vorig jaar stonden de gesprekken van Max Verstappen en Mercedes nogal groots in het nieuws, maar Mercedes rijdt alsnog dit seizoen met Antonelli en George Russell. Beide mannen reden in 2025 ook voor Mercedes en eindigde toen op de vierde en zevende plek in het wereldkampioenschap en wisten tweede te worden met Mercedes in het wereldkampioenschap.