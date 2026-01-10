user icon
icon

Mercedes kondigt nieuwe doelstelling aan richting cruciaal F1-seizoen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Mercedes kondigt nieuwe doelstelling aan richting cruciaal F1-seizoen

Mercedes heeft via sociale media duidelijk gemaakt dat het team met een vernieuwde missie richting 2026 werkt. Met nieuwe reglementen, een extra team op de grid en een compleet veranderende pikorde staat de Formule 1 aan de vooravond van een nieuw tijdperk.

Voor Mercedes betekent dat meer dan alleen een technische reset. Het team wil zich opnieuw positioneren als vaste titelkandidaat en benadrukt daarbij de rol van zijn coureurs én de fans. George Russell en Andrea Kimi Antonelli krijgen daarin een sleutelrol.

Meer over Mercedes Verstappen kan overstap vergeten: "Mercedes heeft Max niet meer nodig"

Verstappen kan overstap vergeten: "Mercedes heeft Max niet meer nodig"

3 jan
 'Grote F1-rel op komst: Ferrari dient protest in tegen Red Bull en Mercedes'

'Grote F1-rel op komst: Ferrari dient protest in tegen Red Bull en Mercedes'

5 jan

Na jaren van dominantie tussen 2014 en 2021 kende Mercedes sinds de invoering van de huidige reglementen in 2022 een lastige periode. Dit jaar moet daar definitief verandering in komen.

Nieuwe missie voor Mercedes is duidelijk

Op social media verscheen een post van Mercedes met daarin haar nieuwe missie voor het aankomende seizoen: "Jullie, onze fans, maken integraal deel uit van wie we zijn. Nu we een nieuw tijdperk ingaan, beloven we jullie mee te nemen – dichter bij de actie, de innovatie en de ambitie die ons drijven. Onze reis is er een van voortdurende evolutie: gedreven door prestaties, gevormd door integriteit en verheven door verfijning."

Het team belooft de fans constant te vernieuwen en nieuwe dingen te leren: "Het hele jaar door zullen we nieuwe deuren openen, nieuwe perspectieven delen en jullie dichter bij het hart van onze bases in Lauda en Morgan Drive brengen. We hebben nieuwe dromen die we willen verwezenlijken en we willen dat jullie deel uitmaken van ons team."

Mercedes behoudt coureurs

Vorig jaar stonden de gesprekken van Max Verstappen en Mercedes nogal groots in het nieuws, maar Mercedes rijdt alsnog dit seizoen met Antonelli en George Russell. Beide mannen reden in 2025 ook voor Mercedes en eindigde toen op de vierde en zevende plek in het wereldkampioenschap en wisten tweede te worden met Mercedes in het wereldkampioenschap.

Ouw-sjagerijn

Posts: 19.198

Mercedes: "We hebben nieuwe dromen die we willen verwezenlijken en we willen dat jullie deel uitmaken van ons team."

Oke, stuur mij maar 'n t-shirtje met beeltenis van vriend op....gratis natuurlijk, omdat we deel uitmaken van het team.

  • 2
  • 10 jan 2026 - 11:20
F1 Nieuws George Russell Andrea Kimi Antonelli Mercedes

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.197

    Mercedes: "We hebben nieuwe dromen die we willen verwezenlijken en we willen dat jullie deel uitmaken van ons team."

    Oke, stuur mij maar 'n t-shirtje met beeltenis van vriend op....gratis natuurlijk, omdat we deel uitmaken van het team.

    • + 2
    • 10 jan 2026 - 11:20

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.032
  • Podiums 24
  • Grand Prix 152
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 15 feb 1998 (27)
  • Geb. plaats King's Lynn, Groot Brittannië
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar