Antonelli straalt: "Mercedes heeft echt goed werk geleverd"

Andrea Kimi Antonelli kijkt zeer tevreden terug op zijn eerste testdag met zijn nieuwe Mercedes. De Italiaan die aan zijn tweede seizoen gaat beginnen in de Formule 1, kon nauwelijks zijn glimlach van zijn gezicht aftoveren. 

Tot dusver lijkt Mercedes de verwachtingen waar te maken voor het nieuwe F1-seizoen. Vanwege de entree van de nieuwe reglementen in de koningsklasse van de autosport, hadden alle teams de taak om een gloednieuwe auto te bouwen. De nieuwe technologie is allemaal nog heel vers, maar Mercedes lijkt er tot dusver heel goed voor te staan. 

Antonelli zeer tevreden

Antonelli kwam deze week voor het eerst in actie op het circuit van Barcelona. De Italiaan reed daar behoorlijk wat ronden en wist zich snel te settelen in de gloednieuwe W17. "Het was een erg interessante ochtend, het was heel fijn om weer in de auto te zitten", zo zei hij terugblikkend tegenover de officiële kanalen van de Formule 1. 

"Het is een enorm leerproces. We hebben geprobeerd de motor en de auto af te stellen, en vanmiddag is de auto duidelijk veel beter geworden. Het is een continu leerproces." 

De W17 doet zijn werk

Antonelli kon snel zijn draai vinden in zijn nieuwe bolide. De 19-jarige moest even wennen aan de nieuwe functies, maar kon zich snel aanpassen. "De auto is mooi. Hij rijdt erg prettig en qua motor is hij natuurlijk wel wat anders dan die van vorig jaar. Hij vereist wat meer management, maar het is allemaal te doen."

Daarbij bevestigde hij stiekem de geluiden vanuit de paddock, die beweren dat de Mercedes-motor waarschijnlijk de beste zal zijn. "Wat de motor betreft, heeft het team echt goed werk geleverd en de rijeigenschappen, die een groot vraagteken waren, lijken tot nu toe goed te zijn." 

Antonelli toch nog voorzichtig

Toch weigerde Antonelli om al gewaagde uitspraken te doen. Aangezien hij niet weet waar Red Bull Racing, McLaren, Ferrari en Aston Martin staan, deed hij nog voorzichtig. 

"Het is natuurlijk nog vroeg, en daarom zullen we tijdens de testritten veel meer over de auto en de motor ontdekken en kunnen zien waar het tekortschiet of waar het juist goed in is, maar tot nu toe voelt het geheel goed aan."

Larry Perkins

Posts: 62.764

Daarbij bevestigde hij stiekem de geluiden vanuit de paddock, die beweren dat de Mercedes-motor waarschijnlijk de beste zal zijn.

Hiermee bevestigt de schrijvert stiekem dat hij woorden naar zijn wensen interpreteert...

  • 1
  27 jan 2026 - 14:47
  Larry Perkins

    Posts: 62.764

    Daarbij bevestigde hij stiekem de geluiden vanuit de paddock, die beweren dat de Mercedes-motor waarschijnlijk de beste zal zijn.

    Hiermee bevestigt de schrijvert stiekem dat hij woorden naar zijn wensen interpreteert...

    • + 1
    27 jan 2026 - 14:47

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

