Andrea Kimi Antonelli kijkt zeer tevreden terug op zijn eerste testdag met zijn nieuwe Mercedes. De Italiaan die aan zijn tweede seizoen gaat beginnen in de Formule 1, kon nauwelijks zijn glimlach van zijn gezicht aftoveren.

Tot dusver lijkt Mercedes de verwachtingen waar te maken voor het nieuwe F1-seizoen. Vanwege de entree van de nieuwe reglementen in de koningsklasse van de autosport, hadden alle teams de taak om een gloednieuwe auto te bouwen. De nieuwe technologie is allemaal nog heel vers, maar Mercedes lijkt er tot dusver heel goed voor te staan.

Antonelli zeer tevreden

Antonelli kwam deze week voor het eerst in actie op het circuit van Barcelona. De Italiaan reed daar behoorlijk wat ronden en wist zich snel te settelen in de gloednieuwe W17. "Het was een erg interessante ochtend, het was heel fijn om weer in de auto te zitten", zo zei hij terugblikkend tegenover de officiële kanalen van de Formule 1.

"Het is een enorm leerproces. We hebben geprobeerd de motor en de auto af te stellen, en vanmiddag is de auto duidelijk veel beter geworden. Het is een continu leerproces."

De W17 doet zijn werk

Antonelli kon snel zijn draai vinden in zijn nieuwe bolide. De 19-jarige moest even wennen aan de nieuwe functies, maar kon zich snel aanpassen. "De auto is mooi. Hij rijdt erg prettig en qua motor is hij natuurlijk wel wat anders dan die van vorig jaar. Hij vereist wat meer management, maar het is allemaal te doen."

Daarbij bevestigde hij stiekem de geluiden vanuit de paddock, die beweren dat de Mercedes-motor waarschijnlijk de beste zal zijn. "Wat de motor betreft, heeft het team echt goed werk geleverd en de rijeigenschappen, die een groot vraagteken waren, lijken tot nu toe goed te zijn."

Antonelli toch nog voorzichtig

Toch weigerde Antonelli om al gewaagde uitspraken te doen. Aangezien hij niet weet waar Red Bull Racing, McLaren, Ferrari en Aston Martin staan, deed hij nog voorzichtig.

"Het is natuurlijk nog vroeg, en daarom zullen we tijdens de testritten veel meer over de auto en de motor ontdekken en kunnen zien waar het tekortschiet of waar het juist goed in is, maar tot nu toe voelt het geheel goed aan."