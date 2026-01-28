user icon
Nederlands toptalent kondigt belangrijk nieuws voor racetoekomst aan

Nederlands toptalent kondigt belangrijk nieuws voor racetoekomst aan

Het Nederlandse toptalent René Lammers heeft zijn plannen voor het aankomende raceseizoen bekendgemaakt. De 17-jarige coureur blijft het team van MP Motorsport trouw en hij zal aankomend seizoen een stapje gaan zetten op de internationale autosportladder. Hij gaat rijden in de Eurocup-3.

De 17-jarige Lammers geldt als één van de grootste talenten van de Nederlandse autosport. De zoon van autosportlegende Jan Lammers maakte in de afgelopen jaren veel indruk tijdens zijn eerste seizoenen in de autosport, en kende vorig seizoen een sterk jaar in de Spaanse Formule 4. Hij sloot het seizoen af op de vierde plaats en vocht tot het laatste weekend mee om de titel. Hij won vier races in het seizoen, en stond negen keer op het podium.

Welke stap gaat Lammers zetten?

MP Motorsport heeft aangekondigd dat Lammers aankomend seizoen voor hen uit zal komen in de Eurocup-3. Hij wordt in dat kampioenschap de teamgenoot van Gianmarco Pradel en Ean Eyckmans. Het Nederlandse team laat weten dat ze binnenkort een vierde coureur gaan aankondigen voor het komende seizoen.

Toptalent Lammers laat in een persbericht weten dat hij blij is dat hij deze nieuwe kans krijgt bij MP Motorsport: "Het is geweldig om voor mijn volgende stap op de formuleladder deel te blijven uitmaken van de MP-familie. Het is heel logisch om die stap te zetten in een omgeving die de afgelopen twee seizoenen heel vertrouwd is gaan voelen. Nog beter is het natuurlijk dat MP vorig jaar het toonaangevende team was in de Eurocup-3. Ze weten dus wat winnen is in deze klasse. Samen streven we ernaar om dit seizoen opnieuw hoge ogen te gooien. Ik ben er klaar voor, en het team ook."

Sterk begin van zijn autosportloopbaan

Lammers zette in 2024 zijn eerste stapjes in de autosport door na een succesvolle loopbaan in de karting over te stappen naar de Formule 4. Hij kende een succesvol debuutseizoen en greep vorig jaar net naast de titel in het Spaanse Formule 4-kampioenschap.

MP Motorsport

MP Motorsport
