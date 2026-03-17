Vasseur verwacht geen 'gamechanger': "Ook dan is Mercedes sneller"

Scuderia Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur verwacht niet dat de nieuwe controles op de compressieverhouding van Formule 1-motoren het krachtsverschil in de sport plots zullen omgooien. In aanloop naar het seizoen 2026 ontstond veel discussie over mogelijke motorvoordelen, maar volgens de Fransman zal de nieuwe maatregel geen wondermiddel zijn.

Vooral Mercedes geldt momenteel als de maatstaf in de Formule 1. Ferrari merkt dat verschil vooral op de rechte stukken, al denkt Vasseur dat andere factoren uiteindelijk een grotere rol zullen spelen dan de nieuwe controle van de FIA.

Vasseur verwacht geen grote impact van nieuwe motorcontrole

De FIA besloot recent om de controles op de compressieverhouding van de krachtbronnen aan te scherpen. Teams moeten volgens de regels een verhouding van 16:1 aantonen tijdens een controle, maar er deden geruchten de ronde dat Mercedes die onder bedrijfstemperatuur zou kunnen verhogen naar 18:1.

Vanaf 1 juni verandert de procedure: de FIA zal de motor niet alleen statisch controleren, maar ook bij een bedrijfstemperatuur van 130 graden. Toch verwacht Vasseur niet dat dat meteen het speelveld zal veranderen.

“Eerlijk gezegd denk ik niet dat deze nieuwe controle een echte gamechanger wordt”, liet de Ferrari-teambaas optekenen bij onder meer Motorsport.com. “Misschien heeft het een effect, maar ik verwacht geen enorme ommekeer in de verhoudingen.”

ADUO-systeem mogelijk belangrijker voor Ferrari

Volgens Vasseur kan een ander element uit het reglement wel een grotere rol gaan spelen: het Additional Development and Upgrade Opportunities-systeem (ADUO). Daarmee kunnen motorleveranciers upgrades introduceren wanneer hun krachtbron duidelijk minder presteert dan de benchmark.

“De introductie van de ADUO kan voor ons een kans zijn om het gat te verkleinen”, aldus Vasseur. “Maar het gaat niet alleen om de prestaties van de verbrandingsmotor. Er zit ook veel in energiebeheer en in het chassis, dus het zou een fout zijn om ons op slechts één aspect te focussen.”

Ferrari merkte tijdens het raceweekend in China opnieuw dat het op snelheid tekortkomt ten opzichte van Mercedes. “We weten dat we een prestatietekort hebben, vooral op de rechte stukken, en daar moeten we aan werken”, erkent Vasseur. “We maken stappen, want in Melbourne zaten we acht tienden erachter, op vrijdag zes en op zaterdag vier. Stap voor stap begrijpen we het beter en verkleinen we het gat, maar zij liggen nog altijd duidelijk voor.”

NicoS

Posts: 20.376

Benieuwd of Ferrari de ontwikkelingswedloop nu wel een keer waar kan maken, en de geschiedenis zich niet opnieuw herhaald.

  • 17 maa 2026 - 19:22
F1 Nieuws Formule 1 F1 Frédéric Vasseur Ferrari Mercedes

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Hagueian

    Posts: 8.574

    Het is hoe dan ook een stap terug voor Mercedes. En ik verwacht gewoon een paar tiende. De motor is goed, maar niet zo goed onder normale onstandigheden. De vraag is wie kan bijblijven in de algemene ontwikkelingsstrijd. Want er valt op alle gebieden veel te halen, mits je niet alleen maar bezig bent met het oplossen van problemen. Ik vrees dat het dit jaar alleen vam Ferrari moet.komen. De puinhoop bij veek andere teams is aanzienlijk.

    • + 1
    • 17 maa 2026 - 21:14

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
