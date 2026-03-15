Max Verstappen beleefde vandaag een rampzalige race op het circuit van Shanghai in China. De frustratie spoot bijna uit zijn oren, en hij voelde zich ook niet op zijn gemak in zijn Red Bull. Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft een beetje medelijden met Verstappen, en noemt het een horrorshow.

Verstappen wist dit weekend geen puntje te scoren in China. De Nederlandse viervoudig wereldkampioen kende een tegenvallende sprintrace, en moest na een slechte start en een inhaalrace opgeven in de Grand Prix van vandaag. Na afloop haalde hij keihard uit naar de nieuwe regels, en stelde hij dat dit niets te maken heeft met racen.

Horrorshow

Verstappens tegenvallende prestaties en tirades in de media blijven niet onopgemerkt. Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft medelijden met de Nederlandse coureur: "Max zit momenteel echt in een horrorshow. Als je kijkt naar zijn onboard van de kwalificatie, dan was dat gewoon verschrikkelijk. Dat zie je gewoon. Maar het is niet hetzelfde bij veel andere teams."

Hoe gaat het met Mercedes?

Bij Wolffs team hebben ze het vooralsnog goed voor elkaar. Vandaag wist Andrea Kimi Antonelli zijn eerste Grand Prix te winnen, terwijl zijn Mercedes-teamgenoot George Russell als tweede over de streep kwam. De Brit won zaterdag de sprintrace en wist een week eerder ook de seizoensopener in Australië op zijn naam te schrijven.

Wolff vindt nieuwe regels wél leuk

Bij Mercedes zijn ze dus niet van mening dat de regels niet aangepast hoeven te worden. Wolff kan zich dan ook niet vinden in de uitlatingen van Verstappen in de afgelopen dagen: "Als je kijkt vanuit een entertainmentperspectief, dan denk ik dat we mooie races hebben gezien en dat we ook leuke gevechten hebben gezien tussen Ferrari en Mercedes. Veel inhaalacties... We zijn allemaal onderdeel geweest van een periode in de Formule 1 waarin letterlijk niemand ingehaald kon worden."

De vele inhaalacties, die ook vandaag te zien waren, ogen spectaculair, maar worden vooral veroorzaakt door hoeveel energie de coureurs nog overhebben in hun batterij. Het veelgehoorde punt van kritiek is dan ook dat dit meer kunstmatig inhalen is, dan dat het door de coureurs komt.