Max Verstappen beleefde vandaag een rampzalige race op het circuit van Shanghai in China. De frustratie spoot bijna uit zijn oren, en hij voelde zich ook niet op zijn gemak in zijn Red Bull. Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft een beetje medelijden met Verstappen, en noemt het een horrorshow.

Verstappen wist dit weekend geen puntje te scoren in China. De Nederlandse viervoudig wereldkampioen kende een tegenvallende sprintrace, en moest na een slechte start en een inhaalrace opgeven in de Grand Prix van vandaag. Na afloop haalde hij keihard uit naar de nieuwe regels, en stelde hij dat dit niets te maken heeft met racen.

Meer over Mercedes Uitslag sprint kwalificatie onzeker: Antonelli naar de stewards

Uitslag sprint kwalificatie onzeker: Antonelli naar de stewards

13 maa
 Ophef over Russell na mogelijk illegale actie vlak voor race

Ophef over Russell na mogelijk illegale actie vlak voor race

10 maa

Horrorshow

Verstappens tegenvallende prestaties en tirades in de media blijven niet onopgemerkt. Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft medelijden met de Nederlandse coureur: "Max zit momenteel echt in een horrorshow. Als je kijkt naar zijn onboard van de kwalificatie, dan was dat gewoon verschrikkelijk. Dat zie je gewoon. Maar het is niet hetzelfde bij veel andere teams."

Hoe gaat het met Mercedes?

Bij Wolffs team hebben ze het vooralsnog goed voor elkaar. Vandaag wist Andrea Kimi Antonelli zijn eerste Grand Prix te winnen, terwijl zijn Mercedes-teamgenoot George Russell als tweede over de streep kwam. De Brit won zaterdag de sprintrace en wist een week eerder ook de seizoensopener in Australië op zijn naam te schrijven.

Wolff vindt nieuwe regels wél leuk

Bij Mercedes zijn ze dus niet van mening dat de regels niet aangepast hoeven te worden. Wolff kan zich dan ook niet vinden in de uitlatingen van Verstappen in de afgelopen dagen: "Als je kijkt vanuit een entertainmentperspectief, dan denk ik dat we mooie races hebben gezien en dat we ook leuke gevechten hebben gezien tussen Ferrari en Mercedes. Veel inhaalacties... We zijn allemaal onderdeel geweest van een periode in de Formule 1 waarin letterlijk niemand ingehaald kon worden."

De vele inhaalacties, die ook vandaag te zien waren, ogen spectaculair, maar worden vooral veroorzaakt door hoeveel energie de coureurs nog overhebben in hun batterij. Het veelgehoorde punt van kritiek is dan ook dat dit meer kunstmatig inhalen is, dan dat het door de coureurs komt.

F1 Nieuws Max Verstappen Toto Wolff Mercedes Red Bull Racing GP China 2026

  • 919

    Posts: 4.037

    Correct, we zijn naar entertainment aan het kijken, niet meer naar sport.

    Are you not entertained?

    • + 12
    • 15 maa 2026 - 14:08
    • 919

      Posts: 4.037

      Nee, het kind is met het badwater weggegooid.

      • + 6
      • 15 maa 2026 - 14:08
    • red

      Posts: 939

      Maar er is gelukkig niemand die je verplicht om er naar te kijken.
      Ga dan gewoon Formule 2 en Formule 3 volgen dit jaar.

      • + 4
      • 15 maa 2026 - 14:24
    • 919

      Posts: 4.037

      'dan kijk je toch niet'

      Top oplossing, wegkijken.

      • + 6
      • 15 maa 2026 - 14:27
    • HermanInDeZon

      Posts: 852

      Natuurlijk is sport gewoon entertaiment hé

      Anders zou er geen geld zijn om het in leven te houden

      • + 0
      • 15 maa 2026 - 14:36
    • Regenrace

      Posts: 2.422

      Van piloot naar boordwerktuigkundige, mag ik het zo samenvatten?

      • + 2
      • 15 maa 2026 - 14:51
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.737

    "Wolff en Mercedes hebben medelijden met Verstappen".

    Het is natuurlijk niet racen zoals racen bedoeld is, maar om nu medelijden met iemand te hebben is wel erg vergezocht hoor.

    • + 1
    • 15 maa 2026 - 14:25
    • Regenrace

      Posts: 2.422

      Howlin' Wolf was een mooi artiest.
      Maar als je dan toch medelijden als gier over de akkers wilt spreiden, zijn er wel betere kandidaten.

      • + 2
      • 15 maa 2026 - 14:57
  • noadidi

    Posts: 4

    Alles om de huidige iteratie van de regels salonfähig te maken. Geen enkel respect voor de liefhebber die al enkele decennia kijkt en eigenlijk vrijwel meteen door had dat we getiktokt worden. En nu maar weer het geduld opbrengen om de pendulum te zien keren. Ik niet meer.

    • + 6
    • 15 maa 2026 - 14:26
  • Fred Grieveringh

    Posts: 61

    Als de concurrentie medelijden heeft dan weet je groot de problemen zijn. Pijnlijk.

    • + 0
    • 15 maa 2026 - 14:32
  • Regenrace

    Posts: 2.422

    Wolff èn Mercedes.
    Ik kan het niet anders interpreteren dan dat hele Mercedes team medelijden heeft met Max, inclusief goede vriend Russell. Allemaal zetten ze vanavond een kaars bij het raam vannacht. Antonelli zal zelfs voor Max bidden. Maar geen medelijden voor Hadjar - die kan hen gestolen worden.

    Dat vind ik niet eerlijk. Bij deze doneer ik mijn medelijden dus aan Hadjar - wie doet er mee?

    • + 2
    • 15 maa 2026 - 15:09
    • Larry Perkins

      Posts: 63.514

      Hadjar moet eerst zijn excuses aan Antonelli aanbieden, daarna zullen 'we' er nog eens over nadenken...

      • + 1
      • 15 maa 2026 - 15:19
  • meister

    Posts: 4.249

    Wolff moet weten dat ze dit jaar kampioen van de armoede worden niet omdat hun auto zo goed is maar omdat de andere zo slecht zijn.

    • + 1
    • 15 maa 2026 - 15:55

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

