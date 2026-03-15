Andrea Kimi Antonelli mag zich een racewinnaar noemen in de Formule 1. De 19-jarige Italiaan hield het hoofd koel, en won op het circuit van Shanghai zijn eerste Grand Prix in de koningsklasse van de autosport. Met betraande ogen sprak hij zich na afloop uit, en hij was zeer trots.

Antonelli greep gisteren de pole position in de kwalificatie op het circuit van Shanghai in China. De jonge Italiaan verloor bij de start de leiding aan Lewis Hamilton, maar hij wist het hoofd koel te houden en nam de koppositie weer over van de zevenvoudig wereldkampioen. Hij sloeg een gaatje na de Safety Car, en zag daarna hoe zijn rivalen vooral met elkaar vochten.

Antonelli had hierdoor een grote voorsprong opgebouwd, en wist dat hij geen fout moest maken. Dat deed hij echter wel en hij maakte een flinke remfout in de hairpin. Hierdoor liep hij een grote flatspot op op zijn band, en moest hij nog twee rondjes overleven. Dat lukte en na afloop vloog hij vol vreugde zijn vader in de armen.

Tranen in de ogen

Antonelli meldde zich daarna bij interviewer van dienst, waar de tranen over zijn wangen stroomden. Snikkend van vreugde sprak hij zich uit: "Ik ben sprakeloos, ik kan wel huilen! Ik wil mijn team heel graag bedanken, ze hebben me geholpen bij het bereiken van mijn droom!"

Hoe ging hij om met de druk?

Antonelli voelde de druk, maar hij wist het hoofd koel te houden. Vol trots keek hij terug op zijn eerste zege: "Ik zei gister nog dat ik Italië graag terug aan de top wilde brengen, en dat is dan ook wat we vandaag hebben gedaan."

Het ging niet vanzelf, zo gaf hij met een grote grijns toe: "Ik gaf mezelf aan het einde wel een kleine hartaanval en liep daardoor een flat spot op, maar het was uiteindelijk wel een goede race!"