Tranen van vreugde voor Antonelli: "Ik ben sprakeloos!"

Andrea Kimi Antonelli mag zich een racewinnaar noemen in de Formule 1. De 19-jarige Italiaan hield het hoofd koel, en won op het circuit van Shanghai zijn eerste Grand Prix in de koningsklasse van de autosport. Met betraande ogen sprak hij zich na afloop uit, en hij was zeer trots.

Antonelli greep gisteren de pole position in de kwalificatie op het circuit van Shanghai in China. De jonge Italiaan verloor bij de start de leiding aan Lewis Hamilton, maar hij wist het hoofd koel te houden en nam de koppositie weer over van de zevenvoudig wereldkampioen. Hij sloeg een gaatje na de Safety Car, en zag daarna hoe zijn rivalen vooral met elkaar vochten.

Antonelli had hierdoor een grote voorsprong opgebouwd, en wist dat hij geen fout moest maken. Dat deed hij echter wel en hij maakte een flinke remfout in de hairpin. Hierdoor liep hij een grote flatspot op op zijn band, en moest hij nog twee rondjes overleven. Dat lukte en na afloop vloog hij vol vreugde zijn vader in de armen.

Tranen in de ogen

Antonelli meldde zich daarna bij interviewer van dienst, waar de tranen over zijn wangen stroomden. Snikkend van vreugde sprak hij zich uit: "Ik ben sprakeloos, ik kan wel huilen! Ik wil mijn team heel graag bedanken, ze hebben me geholpen bij het bereiken van mijn droom!"

Hoe ging hij om met de druk?

Antonelli voelde de druk, maar hij wist het hoofd koel te houden. Vol trots keek hij terug op zijn eerste zege: "Ik zei gister nog dat ik Italië graag terug aan de top wilde brengen, en dat is dan ook wat we vandaag hebben gedaan."

Het ging niet vanzelf, zo gaf hij met een grote grijns toe: "Ik gaf mezelf aan het einde wel een kleine hartaanval en liep daardoor een flat spot op, maar het was uiteindelijk wel een goede race!"

F1 Nieuws Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP China 2026

Reacties (9)

Login om te reageren
  • F1 bekijker

    Posts: 116

    Ook mooi dat hij steun van Russell kreeg.

    • + 0
    • 15 maa 2026 - 10:01
  • Lulham

    Posts: 695

    Jongste hattrick overgenomen van Vettel, mooi hoor. En nu voor de titel!

    • + 0
    • 15 maa 2026 - 10:01
  • Skoda F1

    Posts: 530

    Jammer dat mario&Luigi net niet genoeg bananenschillen hadden om de prinses achter zich te houden

    • + 4
    • 15 maa 2026 - 10:04
    • Stillewerise

      Posts: 35

      Zou maar leven met zo een zwarte hart

      • + 0
      • 15 maa 2026 - 10:09
  • Hagueian

    Posts: 8.530

    Mooi om die emotie te zien. Dit is echt iemand met de gunfactor. Hopen dat hij voor de titel mee kan doen.

    • + 0
    • 15 maa 2026 - 10:12
    • Pietje Bell

      Posts: 33.662

      Helemaal mee eens hoe hij bij het interview was. Het is hem van harte gegund.

      • + 0
      • 15 maa 2026 - 10:22
  • Snelrondje

    Posts: 8.947

    De eerste is de mooiste. Hopelijk volgen er nog vele!

    • + 0
    • 15 maa 2026 - 10:13
  • NicoS

    Posts: 20.315

    Prachtig voor Kimi, laten we hopen, als Mercedes toch zo dominant is, we een mooi gevecht gaan zien tussen die twee.
    Stiekem hoop ik op Kimi……

    • + 1
    • 15 maa 2026 - 10:15
    • Mr Marly

      Posts: 7.980

      Stond er meer van te kijken als je Russell had gezegd.

      • + 0
      • 15 maa 2026 - 10:28

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

