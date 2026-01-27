Het team van McLaren wacht nog een dag voordat ze hun nieuwe MCL40 voor het eerst de baan opsturen. De Britse renstal stelde vorige week dat ze vandaag voor het eerst de baan op konden gaan, maar dat lijkt niet te gaan gebeuren.

Regerend constructeurskampioen McLaren meldde vorige week dat ze tot en met het allerlaatste moment door willen gaan met het ontwikkelen van de MCL40. Ze kondigden aan dat ze de eerste testdag in Barcelona over zouden slaan. Op de maandag deelden ze wel een aantal foto's van hun testlivery, en ze keken toe hoe Red Bull, Racing Bulls, Mercedes, Alpine, Haas, Audi en Cadillac wél meters maakten.

Welk besluit heeft McLaren genomen?

McLaren-teambaas Andrea Stella stelde vorige week dat ze op dinsdag of woensdag de baan op zouden gaan. Vanochtend regende het in Barcelona, en er ontstond wat twijfel over of McLaren wel het asfalt zou betreden. Toen de lichten op groen schoten, kwamen de teams van Red Bull en Ferrari wél de baan op. De vraag is of McLaren hun pad zou volgen in de ochtend, maar dit gebeurde niet.

McLaren heeft nu aan Sky Sports laten weten dat ze de MCL40 vandaag niet de baan op gaan sturen. De Britse zender stelt dat McLaren wijst naar het weer, en dat ze nu de voorkeur geven aan het uitvoeren van statische tests in de garage.

Morgen de eerste meters?

Het is de verwachting dat ze morgen de eerste meters gaan maken met de nieuwe MCL40. De Britse renstal heeft immers nog niet gereden, en de tijd begint langzaam te dringen. McLaren lijkt geen problemen te hebben, Stella stelde vorige week dat ze tot het laatste moment door willen gaan met het ontwikkelen van de nieuwe auto. Het is nog niet duidelijk of wereldkampioen Lando Norris of Oscar Piastri de eerste meters gaan laten rijden.

Max Verstappen en Charles Leclerc waren vanochtend de enige coureurs op de baan. De Monegaskische Ferrari-coureur heeft voor de middagsessie het stuur overgedragen aan Lewis Hamilton.