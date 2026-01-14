Nog even, en dan maakt Red Bull Racing de auto voor het komende Formule 1-seizoen bekend. Het team uit Milton Keynes zal op 15 januari de bolide van Max Verstappen en Isack Hadjar presenteren in Detroit. Naar verluidt beschikt Red Bull - dat samen met Ford de motor bouwt - niet over de veelbesproken compressietool van Mercedes.

Door de drastische reglementswijziging in de F1, zullen alle teams aantreden met compleet nieuwe auto’s. Met de vernieuwde motoren, actieve aerodynamica en ook een ander chassis, wordt er afscheid genomen van de grondeffectauto's en zullen er nieuwe bolides te bewonderen zijn op de grid.

Mercedes de beste motor?

Vanuit de paddock gonsden de geluiden dat Mercedes, naar alle waarschijnlijkheid, een van de betere bolides zal hebben. George Russell en Andrea Kimi Antonelli kunnen daarom dromen van hun eerste wereldtitel in de koningsklasse van de autosport.

Mercedes zou dat te danken hebben aan een vermeend trucje in de motor. Het team uit Brackley - dat in het hybridetijdperk vanaf 2014 voor een groot deel al oppermachtig was - moet iets hebben gevonden in de krachtbron, waardoor zij Ferrari, Red Bull, Audi en Honda te snel af zouden zijn. De compressieverhouding, die eerst 16:1 bedroeg, hebben zij volgens de geruchten nu naar 18:1 weten te krijgen, zonder de regels te overtreden. Dit moet Russell en Antonelli maar liefst 15 pk meer opleveren.

'Red Bull slaat de plank mis'

Als het aan de Italiaanse media ligt, heeft Red Bull tijdens het ontwikkelen van de motor de plank misgeslagen. Volgens de Italiaanse tak van AutoRacer is daarom de motor van Red Bull Powertrains niet in staat om het niveau van de Mercedes na te streven.

Het Italiaanse medium meldt daarbij dat de FIA veel klachten heeft ontvangen van de concurrentie van Mercedes. Met name Audi - dat naar verluidt het meest achterloopt op de rest - zou niet blij zijn met de handelingen van het team van Toto Wolff. Over enkele weken zal er meer duidelijk worden, dan vinden de eerste tests plaats.