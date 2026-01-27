user icon
Sky Sports-gezicht ziet Mercedes iets verrassends doen

Sky Sports-gezicht ziet Mercedes iets verrassends doen

Het team van Mercedes wordt door veel kenners gezien als de grote favoriet voor het aankomende Formule 1-seizoen. In Barcelona is de besloten testweek in volle gang, en Mercedes lijkt daar veel indruk te maken. Volgens Bernie Collins laat het Duitse team onverwachts goede dingen zien.

Er gaat dit jaar veel veranderen in de Formule 1. Er gelden nieuwe aerodynamische en motorische regels, en dat betekent dat iedereen praktisch op nul begint. Toch lijkt het erop dat er al een duidelijke favoriet is: Mercedes. De Duitse renstal domineert de geruchten, en hun motortrucje met de compressieverhoudingen maakt de tongen los. Mercedes lijkt hier een groot voordeel uit te halen, terwijl de andere fabrikanten en teams willen dat de FIA actie onderneemt. Dat lijkt echter nog niet te gebeuren.

Mercedes komt vandaag niet de baan op tijdens de tweede testdag in Barcelona. Gisteren kwamen ze wel in actie, en mochten Andrea Kimi Antonelli en George Russell allebei een halve dag rijden. Mercedes zag er competitief uit, en ze liepen ook niet tegen problemen aan. Ze noteerden niet de snelste tijd, maar dat zegt weinig tijdens een test.

Waarom maakt Mercedes zoveel indruk?

Voormalig strateeg en huidig analist Bernie Collins zag Mercedes excelleren. Bij Sky Sports deelde ze haar eerste analyse over de Duitse renstal: "Die 151 rondjes die ze hebben gereden was 2,5 keer de raceafstand in Barcelona. Dus als je dat voor elkaar krijgt op de eerste dag van de nieuwe regels, dan is dat best indrukwekkend."

 Volgens Collins is dit ook een verrassing voor de concurrentie: "Ik denk dat niemand zo'n grote hoeveelheid rondjes had verwacht, van niemand niet. Bij Mercedes zullen ze veel vertrouwen hebben gekregen na deze dag. Allebei de coureurs hebben een goede indruk kunnen krijgen van de auto."

Vandaag weinig actie

Mercedes staat vandaag een dag aan de zijlijn op het circuit van Barcelona. Door de regenval hebben ze besloten om niet te rijden. Alle teams mogen drie van de vijf testdagen gebruiken in Barcelona, en vandaag komen alleen Ferrari en Red Bull in actie.

dumdumdum

Posts: 2.762

Het aantal rondjes dat Mercedes heeft gereden met een gloednieuwe motor is best indrukwekkend. Net zoals RBPT-Ford. Had wel meer stilgevallen auto's verwacht.

  • 1
  • 27 jan 2026 - 13:06
Reacties (5)

  • DenniSNL1980

    Posts: 419

    Mwa, zo bijzonder is het toch niet. Mercedes heeft al jaren een zeer betrouwbare auto. Het lukt ze elke keer weer. Ok in 2021 hadden ze zogenaamd"veel problemen met de motor" zodat ze die bijna elke race moesten vervangen 😂. Maar kan me niet herinneren wanneer er voor het laatst een Mercedes is uitgevallen vanwege problemen aan de auto.

    • + 0
    • 27 jan 2026 - 14:25
  • Larry Perkins

    Posts: 62.764

    Bernie wie? Oh ja, dat is dit 'heldere licht'...

    Aan het eind van vorig seizoen:
    "Sky Sports F1-analist en voormalig strateeg Bernie Collins heeft Oscar Piastri uitgeroepen tot haar coureur van het seizoen 2025."

    • + 1
    • 27 jan 2026 - 14:27
    • da_bartman

      Posts: 6.389

      Ze schijnt fantastische analyses te kunnen doen, maar ja ze wauwelt veelal met een onverstaanbaar accent dus daar heeft niemand wat aan.

      • + 0
      • 27 jan 2026 - 15:16
  • koppie toe

    Posts: 5.101

    Ben ook benieuwd met welke brandstof er nu gereden wordt?
    Was er geen uitstel gevraagd door de leveranciers ervan?

    • + 0
    • 27 jan 2026 - 14:55

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
