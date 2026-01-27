Het team van Mercedes wordt door veel kenners gezien als de grote favoriet voor het aankomende Formule 1-seizoen. In Barcelona is de besloten testweek in volle gang, en Mercedes lijkt daar veel indruk te maken. Volgens Bernie Collins laat het Duitse team onverwachts goede dingen zien.

Er gaat dit jaar veel veranderen in de Formule 1. Er gelden nieuwe aerodynamische en motorische regels, en dat betekent dat iedereen praktisch op nul begint. Toch lijkt het erop dat er al een duidelijke favoriet is: Mercedes. De Duitse renstal domineert de geruchten, en hun motortrucje met de compressieverhoudingen maakt de tongen los. Mercedes lijkt hier een groot voordeel uit te halen, terwijl de andere fabrikanten en teams willen dat de FIA actie onderneemt. Dat lijkt echter nog niet te gebeuren.

Mercedes komt vandaag niet de baan op tijdens de tweede testdag in Barcelona. Gisteren kwamen ze wel in actie, en mochten Andrea Kimi Antonelli en George Russell allebei een halve dag rijden. Mercedes zag er competitief uit, en ze liepen ook niet tegen problemen aan. Ze noteerden niet de snelste tijd, maar dat zegt weinig tijdens een test.

Waarom maakt Mercedes zoveel indruk?

Voormalig strateeg en huidig analist Bernie Collins zag Mercedes excelleren. Bij Sky Sports deelde ze haar eerste analyse over de Duitse renstal: "Die 151 rondjes die ze hebben gereden was 2,5 keer de raceafstand in Barcelona. Dus als je dat voor elkaar krijgt op de eerste dag van de nieuwe regels, dan is dat best indrukwekkend."

Volgens Collins is dit ook een verrassing voor de concurrentie: "Ik denk dat niemand zo'n grote hoeveelheid rondjes had verwacht, van niemand niet. Bij Mercedes zullen ze veel vertrouwen hebben gekregen na deze dag. Allebei de coureurs hebben een goede indruk kunnen krijgen van de auto."

Vandaag weinig actie

Mercedes staat vandaag een dag aan de zijlijn op het circuit van Barcelona. Door de regenval hebben ze besloten om niet te rijden. Alle teams mogen drie van de vijf testdagen gebruiken in Barcelona, en vandaag komen alleen Ferrari en Red Bull in actie.