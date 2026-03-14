Voormalig wereldkampioen gaat tegen Verstappen in: "Melbourne was een goede race"

De nieuwe reglementen voor het Formule 1-seizoen van 2026 zorgen voor flink wat discussie in de paddock. Toch zag wereldkampioen van 1997 Jacques Villeneuve in Melbourne vooral een positieve kant. Volgens de Canadees leverde de openingsrace ondanks alle kritiek gewoon spektakel op, al draait het tegenwoordig meer dan ooit om energiebeheer.

De nieuwe regels, waarbij het batterijmanagement een cruciale rol speelt, liggen gevoelig bij veel coureurs. Onder meer regerend wereldkampioen Lando Norris en Max Verstappen uitten al hun onvrede, terwijl George Russell en Lewis Hamilton juist pleiten voor wat meer geduld met het nieuwe concept.

Villeneuve zag ondanks kritiek gewoon een goede race

Volgens Villeneuve moet je de discussie rond de nieuwe regels vanuit twee perspectieven bekijken. “Het hangt ervan af aan wie je het vraagt: een coureur of een fan die gewoon een goede show wil zien”, legt de voormalig wereldkampioen uit.

“Als je puur naar de race kijkt, dan kregen we in Melbourne gewoon een sterke wedstrijd. Uiteindelijk vinden de beste coureurs altijd een manier om met de regels om te gaan en het verschil te maken.” Daarbij wijst Villeneuve vooral naar het duel tussen Charles Leclerc en Russell. “Het draaide niet alleen om pure snelheid. Het ging om hoe ze hun energie gebruikten en hoe ze dat tijdens de race aanpasten. Dat leverde een mooi gevecht op om naar te kijken.”

‘Puristen hebben een punt, maar dat gold ook voor DRS’

Tegelijk begrijpt Villeneuve de kritiek van de puristen, die vinden dat het energiebeheer indruist tegen het DNA van de Formule 1. Coureurs moeten in sommige fases van een ronde bewust liften en energie sparen, zelfs in de kwalificatie.

“Als purist snap ik die kritiek zeker”, geeft Villeneuve toe. “Ik mis soms nog steeds de tijd van de V10-motoren, waarin je een tegenstander echt onder druk moest zetten tot hij een fout maakte om hem in te halen.”

Toch plaatst de Canadees daar meteen een kanttekening bij. “De sport is altijd veranderd. Vroeger blokkeerden we bijvoorbeeld niet en gingen we ook niet zigzaggend over het rechte stuk om iemand te verdedigen.” Villeneuve wijst bovendien naar een recent hulpmiddel. “Was DRS puur racen? Absoluut niet.”

  • HermanInDeZon

    Posts: 824

    Melbourne was vooral een fijne race door het gevecht tot aan de VSC. Vanaf dan was het gewoon weer een "ouderwetse" race waarin niet echt gek veel gebeurde. Niet slechter dan de gemiddelde race vorig jaar, maar daarom ook niet beter.

    Maar dat gevecht tot aan de VSC was eigenlijk puur een gevolg van het feit dat die Ferrari's -tig keer sneller starten dan de rest. Hetzelfde vanochtend tijdens de sprint.

    Dat en omdat de rijders nog moesten "leren" hoe je in de race met je batterij moet om gaan. Wat de meeste na een paar ronden trouwens al aardig onder de knie hadden (zijn de beste rijders ter wereld voor iets natuurlijk)

    Dus ben beetje bang dat beide elementen die het "spannend" maakten vooral een gevolg zijn van het nieuwe en dat sommige teams/rijders nog niet alles onder de knie hebben, en dat we daarna min of meer hetzelfde beeld als de voorgaande jaren gaan krijgen

    • + 4
    • 14 maa 2026 - 07:27
    • StevenQ

      Posts: 10.278

      Een kunstmatig gevecht door die batterij die steeds leef raakt en geen echt uitrem duel

      • + 2
      • 14 maa 2026 - 09:11

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

CA Jacques Villeneuve
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Canada
  • Geb. datum 9 apr 1971 (54)
  • Geb. plaats Saint-Jean-sur-Richelieu, Quebec, Canada, Canada
  • Gewicht 67 kg
  • Lengte 1,68 m
Bekijk volledig profiel
