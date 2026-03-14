De nieuwe reglementen voor het Formule 1-seizoen van 2026 zorgen voor flink wat discussie in de paddock. Toch zag wereldkampioen van 1997 Jacques Villeneuve in Melbourne vooral een positieve kant. Volgens de Canadees leverde de openingsrace ondanks alle kritiek gewoon spektakel op, al draait het tegenwoordig meer dan ooit om energiebeheer.

De nieuwe regels, waarbij het batterijmanagement een cruciale rol speelt, liggen gevoelig bij veel coureurs. Onder meer regerend wereldkampioen Lando Norris en Max Verstappen uitten al hun onvrede, terwijl George Russell en Lewis Hamilton juist pleiten voor wat meer geduld met het nieuwe concept.

Villeneuve zag ondanks kritiek gewoon een goede race

Volgens Villeneuve moet je de discussie rond de nieuwe regels vanuit twee perspectieven bekijken. “Het hangt ervan af aan wie je het vraagt: een coureur of een fan die gewoon een goede show wil zien”, legt de voormalig wereldkampioen uit.

“Als je puur naar de race kijkt, dan kregen we in Melbourne gewoon een sterke wedstrijd. Uiteindelijk vinden de beste coureurs altijd een manier om met de regels om te gaan en het verschil te maken.” Daarbij wijst Villeneuve vooral naar het duel tussen Charles Leclerc en Russell. “Het draaide niet alleen om pure snelheid. Het ging om hoe ze hun energie gebruikten en hoe ze dat tijdens de race aanpasten. Dat leverde een mooi gevecht op om naar te kijken.”

‘Puristen hebben een punt, maar dat gold ook voor DRS’

Tegelijk begrijpt Villeneuve de kritiek van de puristen, die vinden dat het energiebeheer indruist tegen het DNA van de Formule 1. Coureurs moeten in sommige fases van een ronde bewust liften en energie sparen, zelfs in de kwalificatie.

“Als purist snap ik die kritiek zeker”, geeft Villeneuve toe. “Ik mis soms nog steeds de tijd van de V10-motoren, waarin je een tegenstander echt onder druk moest zetten tot hij een fout maakte om hem in te halen.”

Toch plaatst de Canadees daar meteen een kanttekening bij. “De sport is altijd veranderd. Vroeger blokkeerden we bijvoorbeeld niet en gingen we ook niet zigzaggend over het rechte stuk om iemand te verdedigen.” Villeneuve wijst bovendien naar een recent hulpmiddel. “Was DRS puur racen? Absoluut niet.”