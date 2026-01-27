user icon
'Ferrari plukt engineer bij McLaren weg voor Hamilton'

Ferrari heeft in de poging om Lewis Hamilton comfortabeler te maken een slag geslagen. In de zoektocht naar een nieuwe engineer voor de zevenvoudig wereldkampioen, zou de Scuderia namelijk zijn beland van een van de voornaamste concurrenten, McLaren. Naar verluidt maakt Cedric-Michel Grosjean de overstap van Woking richting Maranello. 

Hamilton beleefde een desastreus eerste seizoen bij Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen werd als een soort verlosser ontvangen in Italië, maar slaagde er niet in om een race te winnen, zelfs niet eens om een podiumplek te bemachtigen. Behoudens een sprintoverwinning in China, is de realiteit dat er geen hoogtepunten te bekennen waren en dat Charles Leclerc tot dusver veel sneller is. 

Nieuwe engineer voor Hamilton

Het dramatische eerste seizoen van Hamilton bij Ferrari, viel meerdere malen ook af te leiden van zijn boordradio's. Vaak was er tijdens een Grand Prix te horen hoe de communicatie met zijn engineer, moeizaam verliep. De Scuderia besloot dan ook afscheid te nemen van Hamiltons engineer, Riccardo Adami. "Ferrari heeft vrijdag tijdens de lancering niets bevestigd, maar heeft ons buiten beeld wel uitgelegd dat de zaak in behandeling was en dat er een permanente benoeming zou komen", zo beaamde Craig Slater bij Sky Sports

"Riccardo Adami was vorig jaar de race-engineer van Lewis Hamilton. Het leek er niet altijd op dat er een fantastische klik was tussen de twee."

Sky Sports weet meer

Naar verluidt zou Ferrari in de zoektocht naar een nieuwe engineer voor Hamilton, gestrand zijn bij McLaren. Volgens Slater zijn de onderhandelingen met Grosjean in een vergevorderd stadium. "Mensen zullen de naam Grosjean lezen en denken dat de chronologie van wat lijkt op de transfer van Ferrari van McLaren in dit verband significant is." 

"Hij was geen race-ingenieur bij McLaren. Een Franse ingenieur, vrijwel tweetalig, spreekt zeer goed Engels en werkte aan de kant van Oscar Piastri in de garage. Hij speelde wellicht een belangrijke rol in Piastri's vermogen om alle data te optimaliseren en zo zijn prestaties te maximaliseren", zo vervolgde Slater. 

Wie is Cedric-Michel Grosjean? 

Grosjean staat dus bekend als iemand die eenvoudig data kan verzamelen. Volgens Slater kan dat van cruciaal belang zijn voor Hamilton, die alweer bijna twee jaar wacht op een Grand Prix-overwinning. "Met andere woorden, hij heeft aangetoond dat hij data kan koppelen aan de bestuurder, wat essentieel is voor die functie. Hij is dus iemand met een veelbelovende carrière in de ingenieurswereld." 

Slater benadrukte dan ook dat het een kwestie van tijd is voordat Grosjean de overstap maakt naar Ferrari. "Het is ergens wel logisch dat hij McLaren in december heeft verlaten en een tijdje met verlof moet, maar ik heb begrepen dat hij naar Ferrari gaat, hoewel dat nog niet bevestigd is."

Larry Perkins

Posts: 62.758

Grosjean: "Voor Lewis ga ik door het vuur!"

  • 4
  • 27 jan 2026 - 09:05
  Larry Perkins

    Posts: 62.757

    Grosjean: "Voor Lewis ga ik door het vuur!"

    • + 4
    • 27 jan 2026 - 09:05
  snailer

    Posts: 31.515

    Non nieuws dus. Grossjean is nog niet beschikbaar blijkbaar. En hamilton rijdt zijn laatste seizoen.
    Grossjean wordt dan de engineer van de vervanger van Hamilton.

    • + 0
    27 jan 2026 - 09:45

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
