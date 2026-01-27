De tweede testdag van de besloten wintertest in Barcelona staat op het punt van beginnen. Waar er op de eerste testdag nog veel teams in actie kwamen, is het nog maar de vraag of er vandaag veel baanactie zal zijn. Er wordt namelijk regen verwacht, en dat kan ervoor zorgen dat de teams hun planning aanpassen.

De teams hebben onderling afgesproken dat ze tijdens drie van de vijf testdagen in actie zullen komen. Ze mogen zelf invullen wanneer ze gaan rijden, en op de maandag kozen Red Bull, Racing Bulls, Alpine, Haas, Mercedes, Audi en Cadillac ervoor om te rijden. Aangezien Williams afwezig is, bleven er drie teams over die niet hadden gereden. Aston Martin gaf later op de dag aan dat ze problemen hebben, en hopen op donderdag en vrijdag te kunnen rijden.

Wat zijn de weersverwachtingen?

De teams van McLaren en Ferrari gaven in een eerder stadium aan dat ze vandaag de baan op zouden komen. Of dat gaat gebeuren, valt nog te bezien. Volgens de weermodellen kan het vandaag namelijk flink gaan regenen in de omgeving van het circuit van Barcelona. De kans op neerslag neemt in de middag alleen maar toe, en het is de vraag of de teams dan wel willen gaan rijden. De kans bestaat dat veel van hen ervoor kiezen om deze dag over te slaan, en later deze week te rijden.

Aangezien het om een besloten testweek gaat, hebben de teams niets naar buiten toe gecommuniceerd over hun plannen. Of Red Bull vandaag gaat rijden, ligt dan ook nog niet helemaal vast. Als de Oostenrijkse renstal de baan betreedt, dan zal Max Verstappen achter het stuur zitten. De Nederlandse viervoudig wereldkampioen arriveerde gisteren op het circuit en zag daar hoe zijn teamgenoot Isack Hadjar een goede dag kende. De jonge Fransman noteerde de snelste tijd van de dag, al zegt dat weinig tijdens een test.

Het team van Mercedes heeft al laten weten dat ze vandaag niet in actie komen vanwege de weersverwachting.