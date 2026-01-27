user icon
Tweede dag F1-testweek dreigt in het water te vallen

Tweede dag F1-testweek dreigt in het water te vallen

De tweede testdag van de besloten wintertest in Barcelona staat op het punt van beginnen. Waar er op de eerste testdag nog veel teams in actie kwamen, is het nog maar de vraag of er vandaag veel baanactie zal zijn. Er wordt namelijk regen verwacht, en dat kan ervoor zorgen dat de teams hun planning aanpassen.

De teams hebben onderling afgesproken dat ze tijdens drie van de vijf testdagen in actie zullen komen. Ze mogen zelf invullen wanneer ze gaan rijden, en op de maandag kozen Red Bull, Racing Bulls, Alpine, Haas, Mercedes, Audi en Cadillac ervoor om te rijden. Aangezien Williams afwezig is, bleven er drie teams over die niet hadden gereden. Aston Martin gaf later op de dag aan dat ze problemen hebben, en hopen op donderdag en vrijdag te kunnen rijden.

Wat zijn de weersverwachtingen?

De teams van McLaren en Ferrari gaven in een eerder stadium aan dat ze vandaag de baan op zouden komen. Of dat gaat gebeuren, valt nog te bezien. Volgens de weermodellen kan het vandaag namelijk flink gaan regenen in de omgeving van het circuit van Barcelona. De kans op neerslag neemt in de middag alleen maar toe, en het is de vraag of de teams dan wel willen gaan rijden. De kans bestaat dat veel van hen ervoor kiezen om deze dag over te slaan, en later deze week te rijden.

Gaat Max Verstappen rijden?

Aangezien het om een besloten testweek gaat, hebben de teams niets naar buiten toe gecommuniceerd over hun plannen. Of Red Bull vandaag gaat rijden, ligt dan ook nog niet helemaal vast. Als de Oostenrijkse renstal de baan betreedt, dan zal Max Verstappen achter het stuur zitten. De Nederlandse viervoudig wereldkampioen arriveerde gisteren op het circuit en zag daar hoe zijn teamgenoot Isack Hadjar een goede dag kende. De jonge Fransman noteerde de snelste tijd van de dag, al zegt dat weinig tijdens een test.

Het team van Mercedes heeft al laten weten dat ze vandaag niet in actie komen vanwege de weersverwachting.

Pietje Bell

Posts: 32.885

Jon Noble
@NobleF1
·
15 m
Mercedes has decided not to run at Barcelona today because of expected rain. #F1.

Alpine, Audi and Cadillac have also chosen to sit out today.

Max was gisteren op het circuit en Ferrari is net naar buiten gereden.

  • 2
  • 27 jan 2026 - 09:06
Reacties (8)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 32.885

    Jon Noble
    @NobleF1
    ·
    15 m
    Mercedes has decided not to run at Barcelona today because of expected rain. #F1.

    Alpine, Audi and Cadillac have also chosen to sit out today.

    Max was gisteren op het circuit en Ferrari is net naar buiten gereden.

    • + 2
    • 27 jan 2026 - 09:06
    • schwantz34

      Posts: 41.745

      Gaat Ferrari weer nat dit seizoen?

      • + 1
      • 27 jan 2026 - 09:10
  • Pietje Bell

    Posts: 32.885

    Adam Cooper
    @adamcooperF1
    ·
    6 m
    '@HaasF1Team
    confirms that it won't run today, but that was planned anyway in order to digest
    yesterday's data.

    Alleen Max en Leclerc nu op de baan.

    Jon Noble
    @NobleF1
    ·
    2 m
    It appears Max Verstappen had an off into the gravel but resumed.
    So only brief delay. Track green again.

    • + 0
    • 27 jan 2026 - 09:28
  • Pietje Bell

    Posts: 32.885

    Het lijkt er op dat alleen Max en Leclerc vandaag rijden. Max rijdt met allemaal
    van die rekken en kleuren op de wagen.
    Nog niets over McLaren gehoord.


    09:56
    28 min. geleden

    Leclerc zou er inmiddels een stint van 11 ronden op hebben zitten, met een snelste tijd
    van 1.20.8. Niet gek zo vroeg op de ochtend: de snelste tijd gisteren was een 1.18.1.

    • + 1
    • 27 jan 2026 - 10:28
  • El Maximo

    Posts: 293

    Geloof dat het helaas nu al regent in Barcelona... dan hebben Ferrari en Red Bull maar weinig gehad aan deze testdag (of mogen ze dan een halve dag meenemen naar de rest van de week?).

    • + 0
    • 27 jan 2026 - 11:14
    • snailer

      Posts: 31.515

      Niet eens. Pietje schreef hier boven dat hij vol sensoren Ron reed met van die rekken op de auto. Ze hebben relevante data verzameld.

      • + 0
      • 27 jan 2026 - 11:18
  • meister

    Posts: 4.209

    Max gaat wel rijden.
    Vroeger in het bussie reed Jos daar waar het goot en zeek van de regen en hun rijden met een kart op regen bandjes.
    In de regen weet je hoe de balans is en kweek je winnaars.

    • + 0
    • 27 jan 2026 - 11:50
  • gridiron

    Posts: 3.136

    Zelfs als het regent wil niet zeggen dat het een verloren dag wordt, het groter aandeel van de batterij houdt ook in dat het rijgedrag tijdens de regen anders wordt door de power afgifte naar de achterwielen.

    • + 0
    • 27 jan 2026 - 12:14

