Hamilton ziet kansen met Ferrari door nieuwe regels

Lewis Hamilton is vastberaden om het tij te keren met Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen, die een dramatisch eerste jaar kende met de Scuderia, weigert dus om de handdoek in de ring te gooien. Hamilton klonk daarbij hoopvol door de entree van de nieuwe reglementen. 

Hamilton arriveerde met veel bombarie in Maranello aan het begin van 2025. Alle hoop van de Italiaanse Formule 1-fans werd dan ook gelegd op de man uit Stevenage, maar dat liep uit op een grote ontluistering. Behoudens een sprintoverwinning in China, pakte Hamilton geen enkel podium en moest hij teamgenoot Charles Leclerc met een straatlengte voorsprong in het Wk voor zich dulden. 

Nieuwe ronden, nieuwe kansen

Komend F1-seizoen begint iedereen weer op nul. Doordat alle reglementen op de schop gaan, zullen alle teams met een compleet nieuwe auto verschijnen. Voor Hamilton het geschikte moment, aangezien hij zelf niet uit de verf kwam in het grondeffect-tijdperk. Zelf erkende de Brit ook dat hij reikhalzend uitkijkt naar het nieuwe tijdperk in de koningsklasse van de autosport. 

"De veranderingen zijn monumentaal", zo zei Hamilton in gesprek met de officiële kanalen van Ferrari. "Het is de grootste verandering denk ik in de sport, in ieder geval in mijn tijd. Maar ieder moment dat er een nieuwe regelverandering komt, is het een hele grote uitdaging", voegde Hamilton daaraan toe. 

'Het hele veld verandert'

De afgelopen jaren stonden voornamelijk in het teken van Red Bull Racing en McLaren. Max Verstappen was oppermachtig, maar moest later het stokje overdragen aan Lando Norris die afgelopen jaar de wereldtitel won. Hamilton hoopt dat na Red Bull en McLaren, Ferrari de leiding gaat overnemen. "Iedereen staat weer op nul, dus het hele veld kan veranderen", benadrukte de zevenvoudig wereldkampioen. 

"Het zal allemaal gaan om de ontwikkeling. Wie kan het beste vooruitgang boeken? Wie komt er met de beste ideeën? En dan moet je een zeer saamhorig team hebben dat roeit op dezelfde snelheid", zo sloot hij af. 

Vandaag lanceerde Ferrari het gloednieuwe strijdwapen voor Hamilton en Leclerc. Met de SF-26 hopen zij revanche te nemen op een dramatisch jaar in 2025.

 

  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.307

    Wat voor Lewis geldt geld voor iedereen..... helemaal en allemaal op nul beginnen.
    En daar wringt de schoen 'n beetje, ik denk dat de nieuwe regels mss 'n beetje te moeilijk/ingewikkeld zijn voor Lewis en makkelijker voor de jongere garde...

    Ik maak deze vergelijking niet voor niets.
    Als ik op 'n p*rno-sait wil moet ik ook altijd aan de jongeren vragen hoe dat moet.....en daarna moeten ze als de gesmeerde bliksem maken dat ze wegkomen, want ik ga binnen de minuut al met m'n broek op de enkels zitten.

    • + 0
    • 24 jan 2026 - 14:06
  • Maximo

    Posts: 9.665

    Lewis hoopt erop dat Ferrari het snelste kan doorontwikkelen.....

    De enige perdiode dat Ferrari daar in uitblonk waren de begin jaren 2000 toen er geen limiet was op testen en Schumacher 5 dagen per week rondjes reed op het circuit van Ferrari, Maranello. Sindsdien kan ik mij geen seizoen herinneren dat zij sneller door ontwkkilden dan een ander top team.

    • + 0
    • 24 jan 2026 - 15:01

