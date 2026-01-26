Lewis Hamilton en de rest van de Formule 1 staan aan de vooravond van de nieuwe reglementen. De Brit verwacht dat 2026 een enorme uitdaging gaat worden. Het nieuwe seizoen zal voornamelijk moeilijkheden bevatten vanwege de nieuwe regels, aldus de zevenvoudig wereldkampioen.

Lewis Hamilton maakte zijn F1-debuut in 2007 en sindsdien rijdt de Brit ieder jaar in de koningsklasse van de autosport. Toch denkt hij dat de nieuwe reglementen van 2026 de lastigste veranderingen zijn die hij heeft meegemaakt in de Formule 1.

Lastige reglementen voor Hamilton

De zevenvoudig wereldkampioen liet tijdens de launch van de gloednieuwe Ferrari-bolide weten: "Het seizoen 2026 vormt een enorme uitdaging voor iedereen, waarschijnlijk is dit de grootste reglementswijziging die ik in mijn carrière heb meegemaakt. Wanneer een nieuw tijdperk begint, draait alles om ontwikkeling, groeien als team en samen vooruitgaan in dezelfde richting."

"Als coureur was het bijzonder fascinerend om vanaf het allereerste moment betrokken te zijn bij de ontwikkeling van zo’n totaal andere auto en om nauw samen te werken met de engineers om een duidelijke richting te helpen bepalen. Het wordt technisch gezien een uiterst belangrijk jaar, waarin de coureur een centrale rol speelt in het energiemanagement, het begrijpen van de nieuwe systemen en het bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de auto. Het is een uitdaging die we als team samen aangaan", zo liet de Brit weten.

Hamilton is niet de enige

Ook teamgenoot Charles Leclerc laat weten dat de nieuwe reglementen lastig zijn: "De reglementen voor 2026 vereisen een nog hoger niveau van voorbereiding, zeker voor ons als coureurs. Er zijn veel nieuwe systemen die begrepen en geoptimaliseerd moeten worden. Daarom zijn wij, de coureurs, al vanaf het begin intensief betrokken bij de ontwikkeling van dit project."

"In mijn tijd bij Ferrari hebben we samen al grote reglementswijzigingen meegemaakt, dus we weten hoe complex deze uitdaging kan zijn. Toch werken we met veel motivatie om zo goed mogelijk voorbereid de baan op te gaan. Het energiemanagement en de power unit zullen tot de belangrijkste aandachtspunten behoren – een fascinerende uitdaging die de coureurs vraagt zich snel aan te passen: in eerste instantie vooral op instinct, maar daarna steeds meer op basis van nauwkeurige data."