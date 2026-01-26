user icon
Lewis Hamilton en de rest van de Formule 1 staan aan de vooravond van de nieuwe reglementen. De Brit verwacht dat 2026 een enorme uitdaging gaat worden. Het nieuwe seizoen zal voornamelijk moeilijkheden bevatten vanwege de nieuwe regels, aldus de zevenvoudig wereldkampioen. 

Lewis Hamilton maakte zijn F1-debuut in 2007 en sindsdien rijdt de Brit ieder jaar in de koningsklasse van de autosport. Toch denkt hij dat de nieuwe reglementen van 2026 de lastigste veranderingen zijn die hij heeft meegemaakt in de Formule 1.

Lastige reglementen voor Hamilton

De zevenvoudig wereldkampioen liet tijdens de launch van de gloednieuwe Ferrari-bolide weten: "Het seizoen 2026 vormt een enorme uitdaging voor iedereen, waarschijnlijk is dit de grootste reglementswijziging die ik in mijn carrière heb meegemaakt. Wanneer een nieuw tijdperk begint, draait alles om ontwikkeling, groeien als team en samen vooruitgaan in dezelfde richting."

"Als coureur was het bijzonder fascinerend om vanaf het allereerste moment betrokken te zijn bij de ontwikkeling van zo’n totaal andere auto en om nauw samen te werken met de engineers om een duidelijke richting te helpen bepalen. Het wordt technisch gezien een uiterst belangrijk jaar, waarin de coureur een centrale rol speelt in het energiemanagement, het begrijpen van de nieuwe systemen en het bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de auto. Het is een uitdaging die we als team samen aangaan", zo liet de Brit weten.

Hamilton is niet de enige

Ook teamgenoot Charles Leclerc laat weten dat de nieuwe reglementen lastig zijn: "De reglementen voor 2026 vereisen een nog hoger niveau van voorbereiding, zeker voor ons als coureurs. Er zijn veel nieuwe systemen die begrepen en geoptimaliseerd moeten worden. Daarom zijn wij, de coureurs, al vanaf het begin intensief betrokken bij de ontwikkeling van dit project."

"In mijn tijd bij Ferrari hebben we samen al grote reglementswijzigingen meegemaakt, dus we weten hoe complex deze uitdaging kan zijn. Toch werken we met veel motivatie om zo goed mogelijk voorbereid de baan op te gaan. Het energiemanagement en de power unit zullen tot de belangrijkste aandachtspunten behoren – een fascinerende uitdaging die de coureurs vraagt zich snel aan te passen: in eerste instantie vooral op instinct, maar daarna steeds meer op basis van nauwkeurige data."

StevenQ

Posts: 10.068

En waarom is de auto dan niet af?

Omdat ze dus meerdere keren die crashtest niet gehaald hebben

  • 2
  • 26 jan 2026 - 10:56
Reacties (7)


  • StevenQ

    Posts: 10.065

    Ik lees ondertussen dat de Williams niet alleen 20 tot 30 kilo boven het minimum gewicht zou zitten maar desondanks 3 keer gefaald heeft bij de crash test

    • + 1
    • 26 jan 2026 - 09:46
    • WickieDeViking

      Posts: 209

      Even een betrouwbare bron graag, want ik vind niet genoeg betrouwbare feiten om te zeggen dat de Williams 2026 auto “zeker 20-30 kg boven het minimum zit” en “drie keer gefaald heeft”.

      • + 1
      • 26 jan 2026 - 10:13
    • StevenQ

      Posts: 10.065

      Dat is de enige reden dat een team een test als deze zou missen: omdat ze niet MOGEN testen omdat de auto simpelweg niet door de crashtest is gekomen.

      Maar er zijn meerdere sites die dat melden

      • + 1
      • 26 jan 2026 - 10:23
    • mario

      Posts: 14.977

      Of omdat de auto nog niet helemaal af is.... Dat is ook een hele geldige reden om niet aan de eerste test mee te doen....

      • + 0
      • 26 jan 2026 - 10:48
    • StevenQ

      Posts: 10.065

      En waarom is de auto dan niet af?

      Omdat ze dus meerdere keren die crashtest niet gehaald hebben

      • + 2
      • 26 jan 2026 - 10:56
    • WickieDeViking

      Posts: 209

      Steven, dat meerdere sites melden dat Williams de test mist vanwege crashtestproblemen is iets anders dan dat ze 20–30 kg boven het minimum zitten en drie keer zijn gezakt.

      Die extra details worden nergens officieel bevestigd en verschillen ook per artikel. De meeste nemen elkaar over zonder bronvermelding van Williams of de FIA. Dus waar komt jouw bron vandaan?

      • + 0
      • 26 jan 2026 - 11:11
  • Buurman

    Posts: 1.977

    Tja, alles is lastig zolang je niet de allerbeste auto hebt. Hierin onderscheiden de mannen zich dan ook van de jongens.

    • + 1
    • 26 jan 2026 - 12:20

