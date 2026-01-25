user icon
icon

Verstappen klaar voor testweek: Red Bull rondt cruciale seatfit af

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen klaar voor testweek: Red Bull rondt cruciale seatfit af

De voorbereiding op het nieuwe Formule 1-seizoen is officieel begonnen voor Max Verstappen. In aanloop naar de eerste testweek van het jaar hebben zowel de Nederlandse viervoudig wereldkampioen als zijn nieuwe teamgenoot Isack Hadjar hun stoeltjes laten aanmeten bij Red Bull Racing. Een kleine stap aan de buitenkant, maar een cruciale mijlpaal richting de eerste meters op de baan.

Een coureur moet altijd vooraf het seizoen een stoeltje passen, dus dat geldt ook voor Max Verstappen en Isack Hadjar. Via sociale media laat Red Bull weten dat de stoeltjes succesvol zijn aangepast aan de coureurs. 

Meer over Red Bull Racing Ford weigert controversiële motortruc van Red Bull te ontkennen

Ford weigert controversiële motortruc van Red Bull te ontkennen

12 jan
 Amerikaanse douane nam belangrijk Red Bull-onderdeel in beslag

Amerikaanse douane nam belangrijk Red Bull-onderdeel in beslag

21 jan

Seatfit is belangrijk

De seatfit behoort tot de belangrijkste basis van het seizoen van een Formule 1-coureur. Elke coureur krijgt een volledig op maat gemaakte stoel, gegoten naar zijn lichaam met een schuim- of carbonmal. Dat zorgt ervoor dat een coureur niet schuift op zijn stoel als hij met hoge snelheden over een circuit gaat. 

Bij Red Bull Racing is dit nu dus gelukt, maar dit is naar alle waarschijnlijkheid al eerder gedaan dan vandaag. Het team heeft het nieuws wel pas vandaag naar buiten gebracht, via de sociale media. 

Shakedown is een belangrijk onderdeel voor het nieuwe seizoen

De eerste testweek speelt zich dit seizoen af in Barcelona, maar niet ieder seizoen is er zo'n test, die voor Red Bull vooral een shakedown is. Een shakedown is de allereerste test van een nieuwe bolide. Vanwege de nieuwe reglementen mag ieder team de komende week hier rijden, voor maximaal drie van de vijf dagen. De sessie is achter gesloten deuren, dus dat betekent dat het niet wordt uitgezonden.

Williams heeft aangekondigd helemaal niet in actie te komen tijdens de shakedown, omdat de auto nog niet af is en McLaren stapt pas later in. Red Bull Racing heeft nog niets bekend gemaakt over hun planning van aankomende week, maar de stoeltjes zijn op maat, dus Verstappen kan drie van de vijf dagen de baan op in de gleodnieuwe RB22.

 

F1 Nieuws Max Verstappen Isack Hadjar Red Bull Racing

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 32.847

    Verstappen mag dan wel klaar zijn, maar zijn jet staat nog steeds in het
    onderhoudsgebouw van Dassault in Genève.

    • + 0
    • 25 jan 2026 - 13:35
  • meister

    Posts: 4.205

    Ik neem aan dat er door het jaar heen meerdere kuipjes worden gemaakt.
    Na zijn hedonistische maanden zal ie vast wel iets zijn aangekomen dan wel wat spiermassa zijn verdwenen.

    • + 0
    • 25 jan 2026 - 15:06

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.445
  • Podiums 127
  • Grand Prix 233
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar