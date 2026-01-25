De voorbereiding op het nieuwe Formule 1-seizoen is officieel begonnen voor Max Verstappen. In aanloop naar de eerste testweek van het jaar hebben zowel de Nederlandse viervoudig wereldkampioen als zijn nieuwe teamgenoot Isack Hadjar hun stoeltjes laten aanmeten bij Red Bull Racing. Een kleine stap aan de buitenkant, maar een cruciale mijlpaal richting de eerste meters op de baan.

Een coureur moet altijd vooraf het seizoen een stoeltje passen, dus dat geldt ook voor Max Verstappen en Isack Hadjar. Via sociale media laat Red Bull weten dat de stoeltjes succesvol zijn aangepast aan de coureurs.

Seatfit is belangrijk

De seatfit behoort tot de belangrijkste basis van het seizoen van een Formule 1-coureur. Elke coureur krijgt een volledig op maat gemaakte stoel, gegoten naar zijn lichaam met een schuim- of carbonmal. Dat zorgt ervoor dat een coureur niet schuift op zijn stoel als hij met hoge snelheden over een circuit gaat.

Bij Red Bull Racing is dit nu dus gelukt, maar dit is naar alle waarschijnlijkheid al eerder gedaan dan vandaag. Het team heeft het nieuws wel pas vandaag naar buiten gebracht, via de sociale media.

Shakedown is een belangrijk onderdeel voor het nieuwe seizoen

De eerste testweek speelt zich dit seizoen af in Barcelona, maar niet ieder seizoen is er zo'n test, die voor Red Bull vooral een shakedown is. Een shakedown is de allereerste test van een nieuwe bolide. Vanwege de nieuwe reglementen mag ieder team de komende week hier rijden, voor maximaal drie van de vijf dagen. De sessie is achter gesloten deuren, dus dat betekent dat het niet wordt uitgezonden.

Williams heeft aangekondigd helemaal niet in actie te komen tijdens de shakedown, omdat de auto nog niet af is en McLaren stapt pas later in. Red Bull Racing heeft nog niets bekend gemaakt over hun planning van aankomende week, maar de stoeltjes zijn op maat, dus Verstappen kan drie van de vijf dagen de baan op in de gleodnieuwe RB22.