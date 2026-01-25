Max Verstappen heeft de afgelopen jaren veel indruk gemaakt, zowel in de Formule 1 als daarbuiten. Ook in de GT3-klasse slaagde hij erin om mensen met verbijstering achter te laten. Zo ook GT-coureur Jules Gounon, die vol bewondering over Verstappen sprak.

Afgelopen seizoen besloot Verstappen zijn geluk elders te zoeken. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing haalde eerst zijn licentie op de Nürburgring Nordschleide, om later in een GT3-bolide van Ferrari de NSL9 te winnen. Verstappen onthulde onlangs dat hij ook komend jaar in actie zal komen in GT-wagens, deze keer geregeld door Mercedes.

Verstappen bewierookt

Ook Gounon kon nauwelijks geloven wat hij zag toen hij Verstappen van dichtbij aan het werk zag. Volgens de Fransman is hij nauwelijks een coureur tegengekomen die van hetzelfde kaliber is als de Nederlander. "Hij stapt in de GT-auto en hij is meteen op het niveau van een fabrieksrijder die de auto al vijf of zes jaar kent", aldus Gounon tegenover AutoHebdo. "Hij is een buitenaards wezen".

Verstappen en Gounon waren deze winterstop samen te vinden in Portugal. Daar testten ze samen in een GT-wagen op Estoril. "Ik ben altijd al fan van hem geweest vanwege zijn rijstijl, maar nu ik twee dagen met hem heb doorgebracht op het circuit van Estoril, ben ik helemaal fan van hem! Hij is een uitzonderlijke coureur", voegde hij daaraan toe.

F1 klopt op de deur

Maar voordat Verstappen weer zijn opwachting kan maken in een GT-bolide, zal hij zich klaar moeten maken voor de start van het nieuwe F1-seizoen. Vanwege de entree van de nieuwe reglementen zullen alle teams aantreden met gloednieuwe auto's. Dit betekent dat er nul garantie is voor iedereen en dat de huidige grid, compleet veranderd kan worden.

Red Bull presenteerde afgelopen week de nieuwe auto van Verstappen voor het komende seizoen. De Nederlander zal in de komende weken in de gloednieuwe RB22 in actie komen, als de tests plaats zullen vinden in Barcelona en Bahrein.