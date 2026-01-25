user icon
Cadillac zet toon bij F1-debuut: "Respect winnen is belangrijker dan punten"

Cadillac zet toon bij F1-debuut: "Respect winnen is belangrijker dan punten"

Cadillac maakt zich op voor een historisch moment in de Formule 1. Het iconische Amerikaanse merk staat aan de vooravond van zijn debuut in de koningsklasse van de autosport, maar concrete verwachtingen over prestaties blijven bewust uit. Volgens teambaas Graeme Lowdon is het simpelweg nog te vroeg om te weten waar het team werkelijk staat.

Met Valtteri Bottas en Sergio Pérez als rijders betreedt Cadillac een grid dat voor het eerst sinds 2016 weer uit elf teams bestaat. Toch draait het voor de debutant voorlopig niet om posities of punten, maar om iets fundamentelers: geloofwaardigheid en respect binnen het wereldkampioenschap.

Lowdon kan Cadillac nog niet peilen 

"Het is lastig. Wat betreft de race in Melbourne: niemand weet dat, niemand weet waar wie gaat eindigen", legt Lowdon uit aan Motorsport.com tijdens de Autosport Business Exchange in Londen. "Als je nu aan welke teambaas dan ook vraagt waar hij denkt competitief te staan, en hij geeft je een concreet antwoord, dan verzint hij het gewoon. Niemand weet het echt, en dat is precies waarom fans blijven kijken."

Dat is een van de redenen waarom Cadillac eerst voornamelijk kijkt naar de dingen die zij zelf kunnen aanpassen: "Wij kijken naar de dingen die we zelf in de hand hebben. Natuurlijk willen we als team goed presteren en alles zo strak mogelijk uitvoeren, maar dat zie je van buitenaf vaak niet direct. Een van de dingen die we al vaker hebben gezegd, is dat ons eerste doel is om het respect van de andere teams te verdienen. Wij hebben veel respect voor hen – en terecht. Dit is een wereldkampioenschap. Dat is voor ons de eerste mijlpaal", zegt Lowdon.

Fans zijn onderdeel van Cadillac

Lowdon is van mening dat de fans van Cadillac niet alleen het team leuk moeten gaan vinden: "Een belangrijk punt voor ons is dat we niet willen dat fans ons alleen maar volgen. We willen dat ze zich bij ons aansluiten. Dat ze het gevoel hebben dat ze onderdeel zijn van dit project, van deze reis."

Reacties (1)

  • Snorremans

    Posts: 206

    Klinkt als Renault/Alpine

    Die staan ook op de grid onder het mom meedoen is belangrijker dan winnen.

    • + 0
    • 25 jan 2026 - 14:48

