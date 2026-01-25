Gabriel Bortoleto heeft met trots en zichtbaar emotie teruggeblikt op de officiële presentatie van Audi’s eerste Formule 1-project. In Berlijn voelde de jonge Braziliaan van dichtbij wat de geboorte van de R26 losmaakte binnen het team.

Tijdens de lancering van de eerste Audi-eenzitter voor de koningsklasse hing er een bijzondere sfeer. Medewerkers, engineers en coureurs stonden stil bij het moment waarop jaren werk samenkwamen. Voor Bortoleto was het duidelijk: dit project betekent meer dan alleen een nieuwe auto op de grid.

Emotie bij eerste meters van de R26

Enkele dagen vóór de presentatie had de R26 al zijn eerste meters gemaakt tijdens de shakedown in Catalonië. Dat moment maakte diepe indruk op iedereen die erbij was. Volgens Bortoleto was de emotie tastbaar binnen het team, dat eindelijk het resultaat van al het harde werk kon zien.

“Toen we de auto voor het eerst zagen, stonden er veel mensen met tranen in hun ogen. Het project en alles wat het vertegenwoordigt, raakte iedereen,” vertelt Bortoleto. “Ik hoorde daar zelf ook bij. De sfeer is fantastisch, iedereen is enorm gemotiveerd en heeft keihard gewerkt om dit punt te bereiken.”

Nieuwe regels, nuchtere ambities

De eerste test in Barcelona gaf Bortoleto ook zijn eerste gevoel bij de nieuwe technische reglementen, die vanaf 2026 van kracht worden in de Formule 1. Volgens de Audi-coureur zal de overstap voor alle rijders op de grid groot zijn. “De auto voelt compleet anders aan, met een nieuwe motor en een andere aandrijflijn. We moeten alles nog leren begrijpen, maar dat geldt voor iedereen,” klinkt het.

Toch wil Bortoleto de verwachtingen voor Audi’s debuutjaar temperen. Concrete doelstellingen vermijdt hij bewust. “Wat ik vooral wil zien, is vooruitgang: als team, in de ontwikkeling van de auto en bij onszelf als coureurs. Als die stappen worden gezet, komen de resultaten vanzelf,” besluit hij.