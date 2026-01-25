user icon
icon

Bortoleto reageert zichtbaar geëmotioneerd na aankondiging Audi

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Bortoleto reageert zichtbaar geëmotioneerd na aankondiging Audi

Gabriel Bortoleto heeft met trots en zichtbaar emotie teruggeblikt op de officiële presentatie van Audi’s eerste Formule 1-project. In Berlijn voelde de jonge Braziliaan van dichtbij wat de geboorte van de R26 losmaakte binnen het team.

Tijdens de lancering van de eerste Audi-eenzitter voor de koningsklasse hing er een bijzondere sfeer. Medewerkers, engineers en coureurs stonden stil bij het moment waarop jaren werk samenkwamen. Voor Bortoleto was het duidelijk: dit project betekent meer dan alleen een nieuwe auto op de grid.

Meer over Gabriel Bortoleto Hülkenberg eens met Verstappen: "Bortoleto is een machine"

Hülkenberg eens met Verstappen: "Bortoleto is een machine"

20 jan
 Audi spreekt ambitie uit in F1-debuut: "Wereldkampioen worden in 2030"

Audi spreekt ambitie uit in F1-debuut: "Wereldkampioen worden in 2030"

21 jan

Emotie bij eerste meters van de R26

Enkele dagen vóór de presentatie had de R26 al zijn eerste meters gemaakt tijdens de shakedown in Catalonië. Dat moment maakte diepe indruk op iedereen die erbij was. Volgens Bortoleto was de emotie tastbaar binnen het team, dat eindelijk het resultaat van al het harde werk kon zien.

“Toen we de auto voor het eerst zagen, stonden er veel mensen met tranen in hun ogen. Het project en alles wat het vertegenwoordigt, raakte iedereen,” vertelt Bortoleto. “Ik hoorde daar zelf ook bij. De sfeer is fantastisch, iedereen is enorm gemotiveerd en heeft keihard gewerkt om dit punt te bereiken.”

Nieuwe regels, nuchtere ambities

De eerste test in Barcelona gaf Bortoleto ook zijn eerste gevoel bij de nieuwe technische reglementen, die vanaf 2026 van kracht worden in de Formule 1. Volgens de Audi-coureur zal de overstap voor alle rijders op de grid groot zijn. “De auto voelt compleet anders aan, met een nieuwe motor en een andere aandrijflijn. We moeten alles nog leren begrijpen, maar dat geldt voor iedereen,” klinkt het.

Toch wil Bortoleto de verwachtingen voor Audi’s debuutjaar temperen. Concrete doelstellingen vermijdt hij bewust. “Wat ik vooral wil zien, is vooruitgang: als team, in de ontwikkeling van de auto en bij onszelf als coureurs. Als die stappen worden gezet, komen de resultaten vanzelf,” besluit hij.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Gabriel Bortoleto

Reacties (0)

Login om te reageren

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

BR Gabriel Bortoleto
  • Team Sauber
  • Punten 19
  • Podiums 0
  • Grand Prix 24
  • Land BR
  • Geb. datum 17 okt 2004 (21)
  • Geb. plaats Sao Paulo, BR
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel
show sidebar