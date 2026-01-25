Red Bull Racing zou in 2026 toch kunnen profiteren van een motorisch voordeel. Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com is tijdens gesprekken tussen de FIA en de motorfabrikanten duidelijk geworden dat een vermeend Mercedes-trucje volledig binnen de regels valt. Ondanks alle motorperikelen, houdt Max Verstappen zich nog op de vlakte.

Op donderdag gingen de FIA en de motorleveranciers om tafel, nadat meerdere fabrikanten hun zorgen hadden geuit over een technische vondst van Mercedes. Het Duitse team zou tijdens het rijden de compressieverhouding van de krachtbron kunnen aanpassen, wat een vermogenswinst van tien tot vijftien pk kan opleveren. Met name Aston Martin zou naar verluidt niet te spreken zijn.

FIA geeft groen licht voor omstreden motortruc

De onvrede kwam vooral vanuit Ferrari, Honda en Audi, die hun twijfels bij de FIA neerlegden. Red Bull Powertrains hoorde opvallend genoeg niet bij de klagende partijen. Na overleg werd geconcludeerd dat de werkwijze van Mercedes – en dus ook toepasbaar voor Red Bull – volledig legaal is.

Daarmee lijkt het voordeel niet exclusief voor één team te zijn, al blijven de andere fabrikanten kritisch. In de Formule 1, waar details het verschil maken, kan een dergelijk pk-voordeel immers grote gevolgen hebben voor de onderlinge verhoudingen richting 2026.

Verstappen houdt zich op de vlakte

Verstappen werd door Bloomberg geconfronteerd met de kwestie, maar de Nederlander wilde zich niet branden aan voorspellingen. “Dat is onmogelijk te zeggen,” reageert de viervoudig wereldkampioen op de vraag hoeveel impact het trucje gaat hebben. “Iedereen probeert gewoon alles wat hij kan.”

Verstappen benadrukt dat zijn focus elders ligt. “Ik ben hier niet om als motortechnicus alles uit te leggen. Dat is iets voor de FIA en de fabrikanten. Ik kijk er simpelweg naar als coureur: wij proberen altijd het maximale uit de motor te halen,” besluit hij, waarmee hij tussen de regels door bevestigt dat ook Red Bull niet stilzit.