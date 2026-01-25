user icon
'Red Bull maakt vorderingen, Verstappen houdt zich nog op de vlakte'

'Red Bull maakt vorderingen, Verstappen houdt zich nog op de vlakte'

Red Bull Racing zou in 2026 toch kunnen profiteren van een motorisch voordeel. Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com is tijdens gesprekken tussen de FIA en de motorfabrikanten duidelijk geworden dat een vermeend Mercedes-trucje volledig binnen de regels valt. Ondanks alle motorperikelen, houdt Max Verstappen zich nog op de vlakte.

Op donderdag gingen de FIA en de motorleveranciers om tafel, nadat meerdere fabrikanten hun zorgen hadden geuit over een technische vondst van Mercedes. Het Duitse team zou tijdens het rijden de compressieverhouding van de krachtbron kunnen aanpassen, wat een vermogenswinst van tien tot vijftien pk kan opleveren. Met name Aston Martin zou naar verluidt niet te spreken zijn.

FIA geeft groen licht voor omstreden motortruc

De onvrede kwam vooral vanuit Ferrari, Honda en Audi, die hun twijfels bij de FIA neerlegden. Red Bull Powertrains hoorde opvallend genoeg niet bij de klagende partijen. Na overleg werd geconcludeerd dat de werkwijze van Mercedes – en dus ook toepasbaar voor Red Bull – volledig legaal is.

Daarmee lijkt het voordeel niet exclusief voor één team te zijn, al blijven de andere fabrikanten kritisch. In de Formule 1, waar details het verschil maken, kan een dergelijk pk-voordeel immers grote gevolgen hebben voor de onderlinge verhoudingen richting 2026.

Verstappen houdt zich op de vlakte

Verstappen werd door Bloomberg geconfronteerd met de kwestie, maar de Nederlander wilde zich niet branden aan voorspellingen. “Dat is onmogelijk te zeggen,” reageert de viervoudig wereldkampioen op de vraag hoeveel impact het trucje gaat hebben. “Iedereen probeert gewoon alles wat hij kan.”

Verstappen benadrukt dat zijn focus elders ligt. “Ik ben hier niet om als motortechnicus alles uit te leggen. Dat is iets voor de FIA en de fabrikanten. Ik kijk er simpelweg naar als coureur: wij proberen altijd het maximale uit de motor te halen,” besluit hij, waarmee hij tussen de regels door bevestigt dat ook Red Bull niet stilzit.

Pietje Bell

Posts: 32.847

De Limburger
Erik van Haren
25-01-2026, 08:30

Barcelona. Laurent Mekies vraagt om geduld en verwacht „zware eerste maanden” voor Red Bull Racing in het komende Formule 1-seizoen. Tegelijkertijd denkt de teambaas niet dat die prognose zijn goudhaantje Max Verstappen verontrust.

„Maar ja, ... [Lees verder]

  • 7
  • 25 jan 2026 - 09:50
  • Erwinnaar

    Posts: 5.421

    40 nachtjes.

    • + 0
    • 25 jan 2026 - 08:04
  • shakedown

    Posts: 1.576

    Gelukkig is er ook nog zoiets als de afspraak dat als een motor fabrikant duidelijk achter ligt met vermogen, dat ze iets meer mogen doorontwikkelen ten opzichte van de andere fabrikanten. ADUO. Dat zorg ervoor dat grote pk verschillen niet het hele jaar blijven.

    • + 0
    • 25 jan 2026 - 09:46
  • Pietje Bell

    Posts: 32.847

    De Limburger
    Erik van Haren
    25-01-2026, 08:30

    Barcelona. Laurent Mekies vraagt om geduld en verwacht „zware eerste maanden” voor Red Bull Racing in het komende Formule 1-seizoen. Tegelijkertijd denkt de teambaas niet dat die prognose zijn goudhaantje Max Verstappen verontrust.

    „Maar ja, aan de andere kant is dit ook weer iets wat alleen Red Bull kan doen”, doelt hij op het feit dat het bedrijf als niet-autofabrikant een eigen motor heeft ontwikkeld, een van de grote dromen van wijlen teamoprichter Dietrich Mateschitz. „Dat houdt ook in dat we de verwachtingen moeten temperen in het eerste gedeelte van het seizoen. En moeten zorgen dat we het chassis en de motor aan de gang krijgen. Daarna zal je zien dat we progressie zullen boeken. Dat hoop ik althans, maar dat heeft dit team door de jaren heen altijd bewezen.”

    Mekies wil eraan toevoegen dat hij in deze fase echt geen spelletjes speelt. „Je moet het zo zien: de omvang van deze uitdaging is monumentaal. Om je eigen motor te ontwikkelen vanaf nul, dat moet je niet onderschatten. Als je denkt dat wij direct op hetzelfde niveau zitten als fabrikanten die dit al negentig jaar doen: dat gaat niet gebeuren.”

    Hij vervolgt: „Dus ja, we verwachten dat de eerste maanden zwaar gaan zijn. En dat we kopzorgen en slapeloze nachten zullen hebben, én dat we soms moeite hebben om de auto uit de garage te krijgen. Allemaal waar, maar we geloven óók dat we de juiste mensen hebben, de juiste partners en de juiste faciliteiten om de weg naar boven te vinden. Heb geduld en geef ons de tijd.”

    „Zoals ik net al uitlegde, zou het heel naïef zijn om te denken dat wij direct op topniveau zijn. Dat is gekkenwerk”, stelt Mekies. „Het zou ook raar zijn om te denken dat Max dat niet snapt, hij begrijpt dat volledig. Dat we nu objectief beschrijven hoe de stand van zaken is, betekent niet dat wij niet de ambitie hebben om nummer 1 te worden. Dus laat er geen twijfel over bestaan wat ons uiteindelijke doel is. Max is betrokken bij elke discussie, elke analyse en de manier waarop we risico nemen. Hij wordt overal in meegenomen.”

    Voor Verstappen (28) ziet Mekies de komende tijd alvast wel een groot voordeel, als het om zijn kwaliteiten als coureur gaat. Met de nieuwe auto’s kunnen rijders zelf de stand van hun voor- en achtervleugel aanpassen tijdens het rijden (actieve aerodynamica) en moeten ze nog meer bezig zijn met het op de juiste manier omgaan met het energievermogen van hun batterij.

    Mekies denkt dat intelligente coureurs als Verstappen daar winst mee kunnen behalen. „Ik denk dat we met Max driedubbel voordeel hebben. Allereerst vanwege zijn mate van betrokkenheid. Ten tweede zijn gevoel in de auto en de extra hersencapaciteit die hij in de auto heeft om met al die zaken om te gaan. De invloed van coureurs op de prestaties wordt met de nieuwe reglementen groter. Tenslotte kan Max het team als geen ander de juiste richting opduwen, zodat we nog meer uit de auto en motor kunnen halen. Hij geeft ons wat dat betreft een significante boost.”

    • + 7
    • 25 jan 2026 - 09:50
    • Totalia

      Posts: 1.825

      En laat dat het driedubbele voordeel van Max, met een betrouwbare motor, hoeft niet eens de snelste en krachtigste van het veld te zijn, nu in 2026 de doorslag geven…. Want voor alle coureurs telt dat je deze auto’s en technieken kompleet anders en slimmer moet benaderen.

      • + 0
      • 25 jan 2026 - 13:51

