Isack Hadjar staat aan de vooravond van een belangrijk seizoen. Hij is een paar weken de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull, en hij maakte vorig jaar veel indruk in zijn debuutseizoen. Zijn voormalig teambaas Alan Permane heeft veel vertrouwen in hem.

Bij Hadjars voormalig werkgever Racing Bulls kijken ze met trots én lichte teleurstelling naar zijn promotie. Teambaas Alan Permane werkte nauw samen met de Fransman en ziet in hem niet alleen een uitzonderlijk talent, maar mogelijk zelfs een toekomstige wereldkampioen Formule 1.

'Hadjar was fenomenaal'

Alan Permane heeft aan MotorsportWeek laten weten wat de sterkste kwaliteiten van Hadjar zijn en ziet in de Fransman een sterke coureur en misschien wel een toekomstig wereldkampioen: "Ja, hij is fenomenaal geweest. We hebben gezien hoe hij na die ramp in Melbourne en de enorme teleurstelling die daarmee gepaard ging, vrijwel direct herstelde. Slechts twee races later reed hij een geweldige wedstrijd in Japan."

"Dat bleef misschien een beetje onder de radar, maar voor mij was dat het moment waarop zijn seizoen echt begon. Hij presteerde ongelooflijk goed en kreeg de auto steeds beter onder de knie. Op een uitdagend circuit als Suzuka, waar je ook de fysieke belasting voelt, begreep hij direct hoe hij het maximale uit de auto kon halen. En sindsdien is hij alleen maar beter geworden", zo laat Permane weten.

Racing Bulls baalt van verlies Hadjar

Nu Hadjar weg is bij Racing Bulls baalt Permane dat de Fransman weg is bij het opleidingsteam van Red Bull: “Als we alles goed deden, konden we er bijna zeker van zijn dat hij elk weekend Q3 zou halen en een solide race zou rijden. Natuurlijk vinden we het jammer dat we hem kwijtraken, maar tegelijkertijd zijn we er ontzettend trots op dat hij het goed genoeg heeft gedaan om door te stromen naar Red Bull."