Teambaas lyrisch over Hadjar: "Toekomstig wereldkampioen"

Isack Hadjar staat aan de vooravond van een belangrijk seizoen. Hij is een paar weken de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull, en hij maakte vorig jaar veel indruk in zijn debuutseizoen. Zijn voormalig teambaas Alan Permane heeft veel vertrouwen in hem.

Bij Hadjars voormalig werkgever Racing Bulls kijken ze met trots én lichte teleurstelling naar zijn promotie. Teambaas Alan Permane werkte nauw samen met de Fransman en ziet in hem niet alleen een uitzonderlijk talent, maar mogelijk zelfs een toekomstige wereldkampioen Formule 1.

'Hadjar was fenomenaal'

Alan Permane heeft aan MotorsportWeek laten weten wat de sterkste kwaliteiten van Hadjar zijn en ziet in de Fransman een sterke coureur en misschien wel een toekomstig wereldkampioen: "Ja, hij is fenomenaal geweest. We hebben gezien hoe hij na die ramp in Melbourne en de enorme teleurstelling die daarmee gepaard ging, vrijwel direct herstelde. Slechts twee races later reed hij een geweldige wedstrijd in Japan."

"Dat bleef misschien een beetje onder de radar, maar voor mij was dat het moment waarop zijn seizoen echt begon. Hij presteerde ongelooflijk goed en kreeg de auto steeds beter onder de knie. Op een uitdagend circuit als Suzuka, waar je ook de fysieke belasting voelt, begreep hij direct hoe hij het maximale uit de auto kon halen. En sindsdien is hij alleen maar beter geworden", zo laat Permane weten. 

Racing Bulls baalt van verlies Hadjar

Nu Hadjar weg is bij Racing Bulls baalt Permane dat de Fransman weg is bij het opleidingsteam van Red Bull: “Als we alles goed deden, konden we er bijna zeker van zijn dat hij elk weekend Q3 zou halen en een solide race zou rijden. Natuurlijk vinden we het jammer dat we hem kwijtraken, maar tegelijkertijd zijn we er ontzettend trots op dat hij het goed genoeg heeft gedaan om door te stromen naar Red Bull."

Rimmer

Posts: 13.116

We zullen het zien. Die auto werd door iedereen die daar reed met speels gemak succesvol bestuurd. Yuki kon er ook goed mee overweg. In de RBR stond hij vervolgens het seizoen stijf achteraan. Eerst maar eens zien of Hadjar dat ding heelhuids en niet stijf achteraan over de streep kan trekken. Da... [Lees verder]

  • 2
  • 20 jan 2026 - 16:52
F1 Nieuws Isack Hadjar Alan Permane Racing Bulls Red Bull Racing

Reacties (4)


  • Rimmer

    Posts: 13.116

    We zullen het zien. Die auto werd door iedereen die daar reed met speels gemak succesvol bestuurd. Yuki kon er ook goed mee overweg. In de RBR stond hij vervolgens het seizoen stijf achteraan. Eerst maar eens zien of Hadjar dat ding heelhuids en niet stijf achteraan over de streep kan trekken. Daarna kunnen we eens voorzichtig filosoferen over de potentie van deze knaap.

    • + 2
    • 20 jan 2026 - 16:52
    • Snork

      Posts: 22.303

      Hij was in ieder geval sneller dan zijn teamgenoot. Nu kijken of hij Max aankan. Alles is mogelijk, zeker begin van dit seizoen waarbij de RB23 nog niet helemaal door Max naar zijn voorkeuren doorontwikkeld is.

      • + 0
      • 20 jan 2026 - 19:05
  • NicoS

    Posts: 20.042

    Toekomstig kampioen nummer 12 of 13 inmiddels?
    Denk dat we maar vier kampioenschappen moeten gaan houden in één seizoen om alle toekomstig kampioen een kans te geven om ook daadwerkelijk kampioen te worden….;)

    • + 0
    • 20 jan 2026 - 17:23
    • Need5Speed

      Posts: 3.453

      We zijn er 1 kwijt: Lando is geen toekomstige kampioen meer, hij is het nu al.
      En wie zou verder in aanmerking komen? Oscar, Vriend, Charles, Andrea Kimi, Gabriel, Isack dus, Arvid... verder kom ik niet.
      Carlos en Nico gun ik het van harte maar ik zie het niet gebeuren. Tussen Sebastian en Max zit bijna een hele generatie die geen wereldkampioen heeft opgeleverd en dat ook niet gaat doen.

      • + 0
      • 20 jan 2026 - 19:05

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

