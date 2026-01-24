user icon
Lawson kopieert tactiek van Verstappen voor nieuw F1-seizoen

Lawson kopieert tactiek van Verstappen voor nieuw F1-seizoen

Liam Lawson beleeft dit jaar zijn eerste relaxte start van een Formule 1-seizoen. Vorig jaar werd de Nieuw-Zeelander na twee races vervangen bij Red Bull Racing, maar 2026 biedt hem de kans om rustig te testen met de nieuwe auto van Racing Bulls.

Naast de enige rookie op de grid, Arvid Lindblad, gaat Lawson zich voorbereiden op een seizoen vol nieuwe reglementen en nieuwe uitdagingen, zonder de directe druk van vorig jaar.

Wat deed Lawson om zich voor te bereiden?

Lawson legt in de Nailing Apex-podcast uit dat hij niet zo heel veel heeft gedaan om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen: "Niet enorm veel. We zijn vorig jaar al begonnen met de ontwikkeling. Ik heb dus al kennisgemaakt met de simulator, maar eerlijk gezegd zouden we normaal gesproken een raceweekend doen. We gaan terug naar de simulator om de gegevens te vergelijken en proberen de auto zo goed mogelijk af te stemmen op de simulator."

"We hebben nog niet met de auto op het circuit gereden. We hebben natuurlijk onze simulaties, maar ik weet zeker dat het anders zal zijn om voor het eerst op het circuit te rijden." Lawson legt ook uit dat het compleet anders is in de simulator dan op de baan: "Het is anders. Ja, het is echt anders. We zullen het op het circuit ontdekken, eerlijk gezegd."

Lawson leert nog nieuwe dingen

De Nieuw-Zeelander gaat ook nog heel wat dingen leren: "Ik denk dat er potentieel is voor iets meer van het soort krachtbron, batterijbeheer waar we waarschijnlijk iets meer controle over kunnen hebben, wat goed is. Het geeft ons mogelijk meer kansen om dingen aan de auto te veranderen, en misschien is dat wel geweldig voor ons."

"Maar het zal heel erg anders zijn, en natuurlijk zal de concurrentie met andere teams het grootste vraagteken zijn. Tot nu toe is er al veel dat we achter het stuur kunnen doen dat, denk ik, de gang van zaken zal veranderen, en daar liggen waarschijnlijk kansen voor ons", zo eindigt Lawson.

Reacties (3)

  • wezz-88

    Posts: 34

    Dus… wat is de tactiek?

    • + 0
    • 24 jan 2026 - 12:47
    • Verstoppen

      Posts: 2.108

      Ja, wat is die tactiek van Max?

      • + 0
      • 24 jan 2026 - 13:21
  • Larry Perkins

    Posts: 62.718

    De kop had (bijvoorbeeld) ook kunnen zijn:

    Lawson ramt Verstappen zo vaak mogelijk van de baan in nieuw F1-seizoen

    Heeft net zoveel met de tekst te maken...

    • + 0
    • 24 jan 2026 - 14:33

