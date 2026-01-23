user icon
icon

McLaren krijgt grotendeels gelijk in spraakmakende zaak tegen Palou

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
McLaren krijgt grotendeels gelijk in spraakmakende zaak tegen Palou

De rechter heeft een uitspraak gedaan in de geruchtmakende rechtszaak tussen het team van McLaren en IndyCar-kampioen Alex Palou. De zaak hield de autosportwereld flink bezig, en er is nu besloten dat Palou een grote som geld moet betalen aan zijn voormalig werkgever.

Het team van McLaren leek enkele jaren geleden in zee te gaan met IndyCar-superster Alex Palou. De Spanjaard zou in de IndyCar voor McLaren gaan rijden, en zou ook een intensief programma richting een mogelijk zitje in de Formule 1 gaan afwerken. Uiteindelijk werd de overstap in de IndyCar uitgesteld, en bleef Palou bij Chip Ganassi Racing rijden. De Spanjaard reed een paar vrije trainingen voor McLaren, maar besloot uiteindelijk zijn deal te verscheuren en bij Ganassi te blijven.

Meer over McLaren Verstappen klapt uit de school over vriendschap met Norris

Verstappen klapt uit de school over vriendschap met Norris

19 jan
 McLaren waarschuwt Verstappen: "Norris zal alleen nog maar beter worden"

McLaren waarschuwt Verstappen: "Norris zal alleen nog maar beter worden"

23 jan

Er ontstond een groot conflict tussen beide partijen, en dit werd uitgevochten in de rechtszaal. Bij McLaren wilden ze geld zien voor onder meer gemiste sponsorinkomsten. Er werd met veel spreekwoordelijke modder gegooid in de rechtbank, en de rechter heeft nu uitspraak gedaan.

McLaren krijgt megabedrag

McLaren heeft gelijk gekregen op het gebied van coureurssalarissen. De rechter heeft hen een bedrag van 1.312.500 dollar toegekend, terwijl ook de claim rondom hoofdsponsor NTT ook grotendeels is toegewezen. Voor de jaren 2024 tot en met 2026 ontvangt de Britse renstal ruim 5,3 miljoen dollar. Daarnaast kent de rechter een bedrag van 950.000 euro toe voor 2027, al is dit veel lager dan dat McLaren had geëist.

Daarnaast hebben ze ook gelijk gekregen bij het component dat direct gekoppeld is aan Palou op het gebied van sponsoring. Deze post wordt ingeschat op zo'n 500.000 dollar.

Heeft McLaren volledig gelijk gekregen?

De rechter heeft McLaren niet op elk gebied gelijk gegeven. Zo zijn alle claims rondom het Formule 1-gedeelte van de zaak afgewezen. De rechter stelt dat het onvoldoende is bewezen dat de afwezigheid van Palou tot een verlies van inkomsten in de Formule 1 heeft geleid. McLaren heeft wel gelijk gekregen op het gebied van prestatie-afhankelijke inkomsten, en hier wordt er nog zo'n 2,05 miljoen dollar toegekend. Het kamp Palou moet in totaal zo'n 10 miljoen dollar betalen. Dat is wel flink lager dan waar McLaren op had ingezet.

F1 Nieuws Alex Palou McLaren

Reacties (0)

Login om te reageren

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

ES Alex Palou -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Spanje
  • Geb. datum 1 apr 1997 (28)
  • Geb. plaats Sant Antoni de Vilamajor, Spanje
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,75 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar