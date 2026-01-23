De rechter heeft een uitspraak gedaan in de geruchtmakende rechtszaak tussen het team van McLaren en IndyCar-kampioen Alex Palou. De zaak hield de autosportwereld flink bezig, en er is nu besloten dat Palou een grote som geld moet betalen aan zijn voormalig werkgever.

Het team van McLaren leek enkele jaren geleden in zee te gaan met IndyCar-superster Alex Palou. De Spanjaard zou in de IndyCar voor McLaren gaan rijden, en zou ook een intensief programma richting een mogelijk zitje in de Formule 1 gaan afwerken. Uiteindelijk werd de overstap in de IndyCar uitgesteld, en bleef Palou bij Chip Ganassi Racing rijden. De Spanjaard reed een paar vrije trainingen voor McLaren, maar besloot uiteindelijk zijn deal te verscheuren en bij Ganassi te blijven.

Er ontstond een groot conflict tussen beide partijen, en dit werd uitgevochten in de rechtszaal. Bij McLaren wilden ze geld zien voor onder meer gemiste sponsorinkomsten. Er werd met veel spreekwoordelijke modder gegooid in de rechtbank, en de rechter heeft nu uitspraak gedaan.

McLaren krijgt megabedrag

McLaren heeft gelijk gekregen op het gebied van coureurssalarissen. De rechter heeft hen een bedrag van 1.312.500 dollar toegekend, terwijl ook de claim rondom hoofdsponsor NTT ook grotendeels is toegewezen. Voor de jaren 2024 tot en met 2026 ontvangt de Britse renstal ruim 5,3 miljoen dollar. Daarnaast kent de rechter een bedrag van 950.000 euro toe voor 2027, al is dit veel lager dan dat McLaren had geëist.

Daarnaast hebben ze ook gelijk gekregen bij het component dat direct gekoppeld is aan Palou op het gebied van sponsoring. Deze post wordt ingeschat op zo'n 500.000 dollar.

Heeft McLaren volledig gelijk gekregen?

De rechter heeft McLaren niet op elk gebied gelijk gegeven. Zo zijn alle claims rondom het Formule 1-gedeelte van de zaak afgewezen. De rechter stelt dat het onvoldoende is bewezen dat de afwezigheid van Palou tot een verlies van inkomsten in de Formule 1 heeft geleid. McLaren heeft wel gelijk gekregen op het gebied van prestatie-afhankelijke inkomsten, en hier wordt er nog zo'n 2,05 miljoen dollar toegekend. Het kamp Palou moet in totaal zo'n 10 miljoen dollar betalen. Dat is wel flink lager dan waar McLaren op had ingezet.